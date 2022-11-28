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В России за сутки госпитализировали 478 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 28.11.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221128/koronavirus-1834689908.html
В России за сутки госпитализировали 478 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 478 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 28.11.2022
В России за сутки госпитализировали 478 заболевших COVID-19
Более пяти тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 50 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:03
2022-11-28T11:03
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более пяти тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 50 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки госпитализированы 478 человек, на 27,7% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 22 субъектах, снижение - в 43 регионах, ситуация не изменилась в 20 субъектах."Выздоровели за сутки 4262 человека, или на 2,1% больше в сравнении с 27 ноября 2022 года. Выявлено 5048 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 50 человек", - говорится в сообщении. В штабе также отметили, что показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,3 и возрос на 10,2%. Рост числа госпитализаций произошел в 52 субъектах, в том числе в 20 регионах более, чем в среднем по России.Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 26,5 и увеличился на 7,04%. Рост заболеваемости отмечен в 48 субъектах, в том числе в 21 регионе более, чем в среднем по стране.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
11:03 28.11.2022
 
В России за сутки госпитализировали 478 заболевших COVID-19

В России за сутки выявили 5048 новых случаев COVID-19, выздоровели 4262, умерли 50 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкКарантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19
Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более пяти тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 50 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки госпитализированы 478 человек, на 27,7% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 22 субъектах, снижение - в 43 регионах, ситуация не изменилась в 20 субъектах.
"Выздоровели за сутки 4262 человека, или на 2,1% больше в сравнении с 27 ноября 2022 года. Выявлено 5048 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 50 человек", - говорится в сообщении. В штабе также отметили, что показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,3 и возрос на 10,2%. Рост числа госпитализаций произошел в 52 субъектах, в том числе в 20 регионах более, чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 26,5 и увеличился на 7,04%. Рост заболеваемости отмечен в 48 субъектах, в том числе в 21 регионе более, чем в среднем по стране.
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