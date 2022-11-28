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МИД Китая опроверг заявление о недовольстве людей антиковидной политикой - РИА Новости, 28.11.2022
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МИД Китая опроверг заявление о недовольстве людей антиковидной политикой
МИД Китая опроверг заявление о недовольстве людей антиковидной политикой - РИА Новости, 28.11.2022
МИД Китая опроверг заявление о недовольстве людей антиковидной политикой
Заявление о повсеместном недовольстве политикой нулевой терпимости к СOVID-19 в Китае не соответствует действительности, заявил на брифинге в понедельник... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:59
2022-11-28T12:59
в мире
чжао лицзянь
китай
урумчи
шанхай
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ПЕКИН, 28 ноя - РИА Новости. Заявление о повсеместном недовольстве политикой нулевой терпимости к СOVID-19 в Китае не соответствует действительности, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Упомянутое положение дел не соответствует действительности", - сказал дипломат, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать планы китайских властей в условиях "повсеместного недовольства" политикой нулевой терпимости в Китае.Дипломат выразил уверенность в том, что под руководством Коммунистической партии Китая и при сотрудничестве и поддержке всего китайского народа борьба с пандемией в Китае увенчается успехом.Чжао Лицзянь также подчеркнул, что некоторые люди в социальных сетях, преследуя скрытые мотивы, связывают пожар в Урумчи с местной политикой по борьбе с пандемией. Он добавил, что городские власти Урумчи ранее уже разъяснили истинное положение вещей и опровергли соответствующие слухи и клевету.На фоне жестких антиковидных мер в Китае прошли протесты, в том числе в Шанхае и Пекине. Одним из драйверов роста протестных настроений в Китае стал пожар 24 ноября в жилом доме в Урумчи, расположенном в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, в результате которого погибли 10 человек. По одному из распространенных среди китайских интернет-пользователей мнений, жертв можно было бы избежать, если бы не антиковидные ограничения, наложенные на жилой комплекс, в котором случился пожар.В последние месяцы в Китае вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование. Так, с 24 ноября были ужесточены ограничительные меры на фоне роста заболеваемости СOVID-19 в целом ряде крупнейших городов Китая, включая Пекин и Шанхай.Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.
https://ria.ru/20221128/kitay-1834715915.html
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китай
урумчи
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в мире, чжао лицзянь, китай, урумчи, шанхай
В мире, Чжао Лицзянь, Китай, Урумчи, Шанхай
12:59 28.11.2022
 
МИД Китая опроверг заявление о недовольстве людей антиковидной политикой

МИД КНР опроверг заявление о "массовом недовольстве" людей антиковидной политикой в Китае

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в медиабанкМужчина сдает текст на COVID-19 в Пекине
Мужчина сдает текст на COVID-19 в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Мужчина сдает текст на COVID-19 в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 ноя - РИА Новости. Заявление о повсеместном недовольстве политикой нулевой терпимости к СOVID-19 в Китае не соответствует действительности, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Упомянутое положение дел не соответствует действительности", - сказал дипломат, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать планы китайских властей в условиях "повсеместного недовольства" политикой нулевой терпимости в Китае.
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Чжао Лицзянь также подчеркнул, что некоторые люди в социальных сетях, преследуя скрытые мотивы, связывают пожар в Урумчи с местной политикой по борьбе с пандемией. Он добавил, что городские власти Урумчи ранее уже разъяснили истинное положение вещей и опровергли соответствующие слухи и клевету.
На фоне жестких антиковидных мер в Китае прошли протесты, в том числе в Шанхае и Пекине. Одним из драйверов роста протестных настроений в Китае стал пожар 24 ноября в жилом доме в Урумчи, расположенном в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, в результате которого погибли 10 человек. По одному из распространенных среди китайских интернет-пользователей мнений, жертв можно было бы избежать, если бы не антиковидные ограничения, наложенные на жилой комплекс, в котором случился пожар.
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В последние месяцы в Китае вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование. Так, с 24 ноября были ужесточены ограничительные меры на фоне роста заболеваемости СOVID-19 в целом ряде крупнейших городов Китая, включая Пекин и Шанхай.
Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.
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