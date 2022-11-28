https://ria.ru/20221128/kitay-1834715915.html
МИД КНР выразил протест США из-за давления на китайские компании
МИД КНР выразил протест США из-за давления на китайские компании - РИА Новости, 28.11.2022
МИД КНР выразил протест США из-за давления на китайские компании
Китай выступает против обобщения концепции национальной безопасности и оказания необоснованного давления на китайские компании со стороны США, заявил на... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:07
2022-11-28T12:07
2022-11-28T12:07
в мире
сша
китай
huawei technologies
zte
чжао лицзянь
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ПЕКИН, 28 ноя - РИА Новости. Китай выступает против обобщения концепции национальной безопасности и оказания необоснованного давления на китайские компании со стороны США, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя решение США запретить использование оборудования связи и средств видеонаблюдения китайских компаний Huawei и ZTE."Данные действия США являются еще одним примером обобщения концепции национальной безопасности, злоупотребления государственной властью, а также оказания необоснованного давления на китайские компании… Китайская сторона решительно выступает против этого", - сказал дипломат.Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай будет твердо защищать законные права и интересы китайских компаний.Федеральная комиссия по коммуникациям США ранее запретила использование оборудования связи и средств видеонаблюдения производства китайских компаний Huawei и ZTE."(Распоряжение) запрещает выдавать разрешение на все телекоммуникационное оборудование и средства видеонаблюдения, произведенные Huawei и ZTE", - говорится в документе.Запрет распространяется на продукцию всех дочерних и аффилированных структур обеих китайских компаний. Принятое решение комиссия объяснила необходимостью перекрыть доступ к американским сетям связи "враждебным правительствам".
https://ria.ru/20221128/finpodderzhka-1834687724.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, huawei technologies, zte, чжао лицзянь
В мире, США, Китай, Huawei Technologies, ZTE, Чжао Лицзянь
МИД КНР выразил протест США из-за давления на китайские компании
МИД КНР выразил протест США из-за запрета использования оборудования компаний Huawei и ZTE
ПЕКИН, 28 ноя - РИА Новости. Китай выступает против обобщения концепции национальной безопасности и оказания необоснованного давления на китайские компании со стороны США, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя решение США запретить использование оборудования связи и средств видеонаблюдения китайских компаний Huawei и ZTE.
"Данные действия США являются еще одним примером обобщения концепции национальной безопасности, злоупотребления государственной властью, а также оказания необоснованного давления на китайские компании… Китайская сторона решительно выступает против этого", - сказал дипломат.
Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай будет твердо защищать законные права и интересы китайских компаний.
Федеральная комиссия по коммуникациям США ранее запретила использование оборудования связи и средств видеонаблюдения производства китайских компаний Huawei и ZTE.
"(Распоряжение) запрещает выдавать разрешение на все телекоммуникационное оборудование и средства видеонаблюдения, произведенные Huawei и ZTE", - говорится в документе.
Запрет распространяется на продукцию всех дочерних и аффилированных структур обеих китайских компаний. Принятое решение комиссия объяснила необходимостью перекрыть доступ к американским сетям связи "враждебным правительствам".