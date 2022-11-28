https://ria.ru/20221128/kitay-1834715915.html

МИД КНР выразил протест США из-за давления на китайские компании

МИД КНР выразил протест США из-за давления на китайские компании - РИА Новости, 28.11.2022

МИД КНР выразил протест США из-за давления на китайские компании

Китай выступает против обобщения концепции национальной безопасности и оказания необоснованного давления на китайские компании со стороны США, заявил на... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T12:07

2022-11-28T12:07

2022-11-28T12:07

в мире

сша

китай

huawei technologies

zte

чжао лицзянь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826898805_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_234e96e34bf78a3ecadc8fee55201708.jpg

ПЕКИН, 28 ноя - РИА Новости. Китай выступает против обобщения концепции национальной безопасности и оказания необоснованного давления на китайские компании со стороны США, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя решение США запретить использование оборудования связи и средств видеонаблюдения китайских компаний Huawei и ZTE."Данные действия США являются еще одним примером обобщения концепции национальной безопасности, злоупотребления государственной властью, а также оказания необоснованного давления на китайские компании… Китайская сторона решительно выступает против этого", - сказал дипломат.Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай будет твердо защищать законные права и интересы китайских компаний.Федеральная комиссия по коммуникациям США ранее запретила использование оборудования связи и средств видеонаблюдения производства китайских компаний Huawei и ZTE."(Распоряжение) запрещает выдавать разрешение на все телекоммуникационное оборудование и средства видеонаблюдения, произведенные Huawei и ZTE", - говорится в документе.Запрет распространяется на продукцию всех дочерних и аффилированных структур обеих китайских компаний. Принятое решение комиссия объяснила необходимостью перекрыть доступ к американским сетям связи "враждебным правительствам".

https://ria.ru/20221128/finpodderzhka-1834687724.html

https://ria.ru/20221125/evropa-1834249143.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, китай, huawei technologies, zte, чжао лицзянь