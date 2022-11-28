https://ria.ru/20221128/kiev-1834826481.html

Свет в Киеве планируют подавать по два-три часа дважды в сутки

Свет в Киеве планируют подавать по два-три часа дважды в сутки - РИА Новости, 28.11.2022

Свет в Киеве планируют подавать по два-три часа дважды в сутки

В украинском энергетическом холдинге ДТЭК заявили, что планируют подавать потребителям в Киеве электроэнергию по два-три часа дважды в сутки. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T17:06

2022-11-28T17:06

2022-11-28T17:06

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В украинском энергетическом холдинге ДТЭК заявили, что планируют подавать потребителям в Киеве электроэнергию по два-три часа дважды в сутки."По распоряжению НЭК "Укрэнерго" мы должны снизить 60% мощностей потребления Киева... Делаем все возможное, чтобы подавать свет каждому клиенту по 2-3 часа дважды в сутки", - говорится в сообщении ДТЭК "Киевские электросети" в социальной сети. В сообщении говорится, что на обеспечение светом критической инфраструктуры, в частности больниц, насосных и тепловых пунктов, требуется 58% электроэнергии, оставшейся после снижения потребления. Для обеспечения энергоснабжения бытовых потребителей остается лишь 42% электроэнергии.Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что аварийные отключения света в понедельник применяются по всей Украине из-за отключения блоков на нескольких электростанциях, дефицит мощности составляет 27%.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221128/kiev-1834680907.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, украина, дтэк, ситуация в днр и лнр