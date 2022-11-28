Свет в Киеве планируют подавать по два-три часа дважды в сутки
Компания ДТЭК планирует подавать свет в Киеве по два-три часа дважды в сутки
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В украинском энергетическом холдинге ДТЭК заявили, что планируют подавать потребителям в Киеве электроэнергию по два-три часа дважды в сутки.
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" мы должны снизить 60% мощностей потребления Киева... Делаем все возможное, чтобы подавать свет каждому клиенту по 2-3 часа дважды в сутки", - говорится в сообщении ДТЭК "Киевские электросети" в социальной сети. В сообщении говорится, что на обеспечение светом критической инфраструктуры, в частности больниц, насосных и тепловых пунктов, требуется 58% электроэнергии, оставшейся после снижения потребления. Для обеспечения энергоснабжения бытовых потребителей остается лишь 42% электроэнергии.
Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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