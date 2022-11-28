https://ria.ru/20221128/kiev-1834715714.html

Кличко рассказал о подготовке Киева к Новому году

Кличко рассказал о подготовке Киева к Новому году - РИА Новости, 28.11.2022

Кличко рассказал о подготовке Киева к Новому году

Новогодние елки установят во многих районах Киева, однако массовых гуляний не будет, заявил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T12:06

2022-11-28T12:06

2022-11-28T12:06

в мире

виталий кличко

киев

новый год

украина

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Новогодние елки установят во многих районах Киева, однако массовых гуляний не будет, заявил мэр города Виталий Кличко."Мы понимаем, что массовые мероприятия запрещены в военное время. И их не будет ни в коем случае. Но отменять Новый год и Рождество никто не собирается, и атмосфера Нового года должна быть. Несмотря на разные мнения от разных сторон – нужно или не нужно, – мы обратились к бизнесу, который согласился не за бюджетные деньги, а за свои личные средства установить елки без новогоднего пафоса", - приводит слова Кличко издание "РБК Украина".Он добавил, что праздничные деревья будут установлены во многих районах города, в том числе на Софийской площади.Подготовка к установке новогодней елки началась в Киеве в ноябре. Организатор новогоднего праздника Игорь Добруцкий сообщал, что разработаны несколько эскизов праздничного дерева.

https://ria.ru/20221128/kiev-1834684650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, виталий кличко, киев, новый год, украина