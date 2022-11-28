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Кличко рассказал о подготовке Киева к Новому году - РИА Новости, 28.11.2022
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Кличко рассказал о подготовке Киева к Новому году
Кличко рассказал о подготовке Киева к Новому году - РИА Новости, 28.11.2022
Кличко рассказал о подготовке Киева к Новому году
Новогодние елки установят во многих районах Киева, однако массовых гуляний не будет, заявил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:06
2022-11-28T12:06
в мире
виталий кличко
киев
новый год
украина
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Новогодние елки установят во многих районах Киева, однако массовых гуляний не будет, заявил мэр города Виталий Кличко."Мы понимаем, что массовые мероприятия запрещены в военное время. И их не будет ни в коем случае. Но отменять Новый год и Рождество никто не собирается, и атмосфера Нового года должна быть. Несмотря на разные мнения от разных сторон – нужно или не нужно, – мы обратились к бизнесу, который согласился не за бюджетные деньги, а за свои личные средства установить елки без новогоднего пафоса", - приводит слова Кличко издание "РБК Украина".Он добавил, что праздничные деревья будут установлены во многих районах города, в том числе на Софийской площади.Подготовка к установке новогодней елки началась в Киеве в ноябре. Организатор новогоднего праздника Игорь Добруцкий сообщал, что разработаны несколько эскизов праздничного дерева.
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в мире, виталий кличко, киев, новый год, украина
В мире, Виталий Кличко, Киев, Новый год, Украина
12:06 28.11.2022
 
Кличко рассказал о подготовке Киева к Новому году

Мэр Кличко: новогодние елки установят в Киеве, но массовых гуляний не будет

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Новогодние елки установят во многих районах Киева, однако массовых гуляний не будет, заявил мэр города Виталий Кличко.
"Мы понимаем, что массовые мероприятия запрещены в военное время. И их не будет ни в коем случае. Но отменять Новый год и Рождество никто не собирается, и атмосфера Нового года должна быть. Несмотря на разные мнения от разных сторон – нужно или не нужно, – мы обратились к бизнесу, который согласился не за бюджетные деньги, а за свои личные средства установить елки без новогоднего пафоса", - приводит слова Кличко издание "РБК Украина".
Он добавил, что праздничные деревья будут установлены во многих районах города, в том числе на Софийской площади.
Подготовка к установке новогодней елки началась в Киеве в ноябре. Организатор новогоднего праздника Игорь Добруцкий сообщал, что разработаны несколько эскизов праздничного дерева.
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