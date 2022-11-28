Кличко допустил, что свет в Киеве будут отключать до весны
Мэр Киева Кличко допустил, что отключения света в городе могут продлиться до весны
© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что отключения света в городе могут продлиться до весны.
Отключения света - плановые, аварийные и экстренные - применяются в Киеве практически ежедневно с октября в связи с повреждением объектов энергетической инфраструктуры.
"Мы стараемся восстановить все максимально быстро, перейти на четкие графики, чтобы не было сюрпризов и чтобы потом перейти на бесперебойную поставку электричества. Но должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны", - приводит слова Кличко издание "РБК Украина". По его словам, это связано с большой нагрузкой на энергосистему в холодное время года.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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