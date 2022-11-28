https://ria.ru/20221128/kiev-1834684650.html

Кличко допустил, что свет в Киеве будут отключать до весны

Кличко допустил, что свет в Киеве будут отключать до весны - РИА Новости, 28.11.2022

Кличко допустил, что свет в Киеве будут отключать до весны

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что отключения света в городе могут продлиться до весны. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T10:44

2022-11-28T10:44

2022-11-28T10:44

специальная военная операция на украине

в мире

виталий кличко

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украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что отключения света в городе могут продлиться до весны.Отключения света - плановые, аварийные и экстренные - применяются в Киеве практически ежедневно с октября в связи с повреждением объектов энергетической инфраструктуры."Мы стараемся восстановить все максимально быстро, перейти на четкие графики, чтобы не было сюрпризов и чтобы потом перейти на бесперебойную поставку электричества. Но должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны", - приводит слова Кличко издание "РБК Украина". По его словам, это связано с большой нагрузкой на энергосистему в холодное время года.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

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Кирилл Волков

в мире, виталий кличко, киев, украина, ситуация в днр и лнр