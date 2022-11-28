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Кличко допустил, что свет в Киеве будут отключать до весны - РИА Новости, 28.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/kiev-1834684650.html
Кличко допустил, что свет в Киеве будут отключать до весны
Кличко допустил, что свет в Киеве будут отключать до весны - РИА Новости, 28.11.2022
Кличко допустил, что свет в Киеве будут отключать до весны
Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что отключения света в городе могут продлиться до весны. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:44
2022-11-28T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
виталий кличко
киев
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что отключения света в городе могут продлиться до весны.Отключения света - плановые, аварийные и экстренные - применяются в Киеве практически ежедневно с октября в связи с повреждением объектов энергетической инфраструктуры."Мы стараемся восстановить все максимально быстро, перейти на четкие графики, чтобы не было сюрпризов и чтобы потом перейти на бесперебойную поставку электричества. Но должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны", - приводит слова Кличко издание "РБК Украина". По его словам, это связано с большой нагрузкой на энергосистему в холодное время года.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, виталий кличко, киев, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Кличко, Киев, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:44 28.11.2022
 
Кличко допустил, что свет в Киеве будут отключать до весны

Мэр Киева Кличко допустил, что отключения света в городе могут продлиться до весны

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что отключения света в городе могут продлиться до весны.
Отключения света - плановые, аварийные и экстренные - применяются в Киеве практически ежедневно с октября в связи с повреждением объектов энергетической инфраструктуры.
"Мы стараемся восстановить все максимально быстро, перейти на четкие графики, чтобы не было сюрпризов и чтобы потом перейти на бесперебойную поставку электричества. Но должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны", - приводит слова Кличко издание "РБК Украина". По его словам, это связано с большой нагрузкой на энергосистему в холодное время года.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий КличкоКиевУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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