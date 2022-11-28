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Кличко не исключил частичной эвакуации жителей Киева в пригород - РИА Новости, 28.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/kiev-1834680907.html
Кличко не исключил частичной эвакуации жителей Киева в пригород
Кличко не исключил частичной эвакуации жителей Киева в пригород - РИА Новости, 28.11.2022
Кличко не исключил частичной эвакуации жителей Киева в пригород
Мэр Киева Виталий Кличко не исключил частичной эвакуации жителей в пригород в случае худшего сценария развития ситуации с энергоснабжением. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:29
2022-11-28T10:39
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко не исключил частичной эвакуации жителей в пригород в случае худшего сценария развития ситуации с энергоснабжением.Ранее Кличко заявил, что некоторых жителей Киева могут вывезти на время в пригород."Мы должны быть готовыми к различным сценариям, в том числе и к плохим. На этот случай у каждого из нас есть алгоритм действий даже в случае эвакуации. Я не исключаю худшего сценария. Полной эвакуации не будет – возможно, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд отдельных категорий людей в пригород, туда, где может быть сервис", - приводит слова Кличко издание "РБК Украина". Он уточнил, что речь о переселении жителей Киева в другие регионы или вывозе за границу не идет."Просьба иметь дома запас технической и питьевой воды, запасы пищи, которую можно приготовить или потреблять без электроэнергии, теплую одежду, заряженные ноутбуки и пауэрбанки, закачайте офлайн-карты на свои телефоны. И в случае плохого сценария было бы хорошо, если бы каждый имел возможность либо поехать к своему дому в пригороде, где есть вода, печь, либо поехать к своим знакомым", - добавил Кличко.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221126/temnota-1834398394.html
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в мире, киев, виталий кличко, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:29 28.11.2022 (обновлено: 10:39 28.11.2022)
 
Кличко не исключил частичной эвакуации жителей Киева в пригород

Кличко не исключил частичной эвакуации киевлян при ухудшении ситуации с электричеством

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко не исключил частичной эвакуации жителей в пригород в случае худшего сценария развития ситуации с энергоснабжением.
Ранее Кличко заявил, что некоторых жителей Киева могут вывезти на время в пригород.
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"Мы должны быть готовыми к различным сценариям, в том числе и к плохим. На этот случай у каждого из нас есть алгоритм действий даже в случае эвакуации. Я не исключаю худшего сценария. Полной эвакуации не будет – возможно, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд отдельных категорий людей в пригород, туда, где может быть сервис", - приводит слова Кличко издание "РБК Украина". Он уточнил, что речь о переселении жителей Киева в другие регионы или вывозе за границу не идет.
"Просьба иметь дома запас технической и питьевой воды, запасы пищи, которую можно приготовить или потреблять без электроэнергии, теплую одежду, заряженные ноутбуки и пауэрбанки, закачайте офлайн-карты на свои телефоны. И в случае плохого сценария было бы хорошо, если бы каждый имел возможность либо поехать к своему дому в пригороде, где есть вода, печь, либо поехать к своим знакомым", - добавил Кличко.
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Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВиталий КличкоУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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