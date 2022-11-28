04:36 28.11.2022 (обновлено: 15:07 28.11.2022)
"Это балаган!" Депутаты бундестага пожаловались на холод в кабинетах
Spiegel: депутаты бундестага пожаловались на холод в кабинетах из-за экономии энергии
Ренате Кюнаст. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Многие немецкие депутаты жалуются, что в бундестаге стало невероятно холодно и им приходится тепло одеваться, написал обозреватель Spiegel Тим Нойман.
Из-за нехватки газа немецкому парламенту приходится экономить: в кабинетах и залах заседаний поддерживают температуру не выше 19 градусов, а коридоры и фойе вообще не отапливаются, отмечается в статье.
"Я сидела в кабинете в пуховике и постоянно ходила туда-сюда. Тем не менее уже через непродолжительное время у меня начался насморк. <...> Это балаган! Очевидно, администрация не контролирует ситуацию", — возмутилась депутат от партии "Зеленые" Ренате Кюнаст.
По словам журналиста, и другие парламентарии и сотрудники бундестага говорят о холоде в помещениях.
Примечательно, что именно член партии "Зеленые", министр экономики Роберт Хабек в августе представил правительству закон об изменении правил энергосбережения. По новому регламенту к помещениям бундестага применяют те же нормы, что и к другим нежилым общественным зданиям, заключил автор статьи.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Германия столкнулась с энергетическим кризисом и была вынуждена ввести режим экономии: снизить температуру в жилых помещениях и офисах, отключить подсветку зданий, ограничить обогрев частных бассейнов и купален.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.