https://ria.ru/20221128/kholod-1834654995.html

"Это балаган!" Депутаты бундестага пожаловались на холод в кабинетах

"Это балаган!" Депутаты бундестага пожаловались на холод в кабинетах - РИА Новости, 28.11.2022

"Это балаган!" Депутаты бундестага пожаловались на холод в кабинетах

Многие немецкие депутаты жалуются, что в бундестаге стало невероятно холодно и им приходится тепло одеваться, написал обозреватель Spiegel Тим Нойман. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T04:36

2022-11-28T04:36

2022-11-28T15:07

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германия

в мире

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Многие немецкие депутаты жалуются, что в бундестаге стало невероятно холодно и им приходится тепло одеваться, написал обозреватель Spiegel Тим Нойман.Из-за нехватки газа немецкому парламенту приходится экономить: в кабинетах и залах заседаний поддерживают температуру не выше 19 градусов, а коридоры и фойе вообще не отапливаются, отмечается в статье.По словам журналиста, и другие парламентарии и сотрудники бундестага говорят о холоде в помещениях.Примечательно, что именно член партии "Зеленые", министр экономики Роберт Хабек в августе представил правительству закон об изменении правил энергосбережения. По новому регламенту к помещениям бундестага применяют те же нормы, что и к другим нежилым общественным зданиям, заключил автор статьи.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Германия столкнулась с энергетическим кризисом и была вынуждена ввести режим экономии: снизить температуру в жилых помещениях и офисах, отключить подсветку зданий, ограничить обогрев частных бассейнов и купален. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.

https://ria.ru/20221127/tseny-1834528624.html

https://ria.ru/20221125/germaniya-1834230811.html

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Максим Горбачев

роберт хабек, германия, в мире