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Военные помогли вывезти из Херсона женщину с 33 собаками и кошками - РИА Новости, 28.11.2022
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Хорошие новости
https://ria.ru/20221128/kherson-1834778295.html
Военные помогли вывезти из Херсона женщину с 33 собаками и кошками
Военные помогли вывезти из Херсона женщину с 33 собаками и кошками - РИА Новости, 28.11.2022
Военные помогли вывезти из Херсона женщину с 33 собаками и кошками
Зоозащитница Анна Сержант рассказала РИА Новости, как военные на "Камазе" помогли вывезти из Херсона местную жительницу Виту Пономаренко и ее 33 собак и кошек. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:11
2022-11-28T15:16
херсон
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краснодар
хорошие новости
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КРАСНОДАР, 28 ноя – РИА Новости. Зоозащитница Анна Сержант рассказала РИА Новости, как военные на "Камазе" помогли вывезти из Херсона местную жительницу Виту Пономаренко и ее 33 собак и кошек.По словам Анны, Вита проживала вместе со своими питомцами в Херсоне в большом доме на нескольких гектарах земли, а после начала военных действий подбирала и брошенных. Когда было принято решение о перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра, женщина начала искать способы уехать, но с таким количеством животных это было непросто. Она попросила помощи в соцсетях. Анна распространила объявление по своим каналам."Когда уже никто не надеялся, в последний день военные смогли перевезти ее на правый берег Днепра на "Камазе"… У Виты в Херсоне было 19 собак и 11 кошек, еще три кошки она подобрала, когда выезжала", - рассказала собеседница агентства.Теперь Вита живет в Краснодаре у знакомых Анны в частном доме: кошек посадили в клетки, а собак разместили в сарае. Сейчас женщины ищут другой дом и отмечают, что будут рады любой помощи.
https://ria.ru/20221105/zhivotnye-1829401569.html
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херсон, днепр (город), краснодар
Херсон, Днепр (город), Краснодар, Хорошие новости
15:11 28.11.2022 (обновлено: 15:16 28.11.2022)
 
Военные помогли вывезти из Херсона женщину с 33 собаками и кошками

Военные помогли вывезти из Херсона местную жительницу с 19 собаками и 14 кошками

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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КРАСНОДАР, 28 ноя – РИА Новости. Зоозащитница Анна Сержант рассказала РИА Новости, как военные на "Камазе" помогли вывезти из Херсона местную жительницу Виту Пономаренко и ее 33 собак и кошек.
По словам Анны, Вита проживала вместе со своими питомцами в Херсоне в большом доме на нескольких гектарах земли, а после начала военных действий подбирала и брошенных. Когда было принято решение о перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра, женщина начала искать способы уехать, но с таким количеством животных это было непросто. Она попросила помощи в соцсетях. Анна распространила объявление по своим каналам.
"Когда уже никто не надеялся, в последний день военные смогли перевезти ее на правый берег Днепра на "Камазе"… У Виты в Херсоне было 19 собак и 11 кошек, еще три кошки она подобрала, когда выезжала", - рассказала собеседница агентства.
Теперь Вита живет в Краснодаре у знакомых Анны в частном доме: кошек посадили в клетки, а собак разместили в сарае. Сейчас женщины ищут другой дом и отмечают, что будут рады любой помощи.
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Хорошие новостиХерсонДнепр (город)Краснодар
 
 
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