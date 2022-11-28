https://ria.ru/20221128/kherson-1834778295.html

Военные помогли вывезти из Херсона женщину с 33 собаками и кошками

Военные помогли вывезти из Херсона женщину с 33 собаками и кошками - РИА Новости, 28.11.2022

Военные помогли вывезти из Херсона женщину с 33 собаками и кошками

Зоозащитница Анна Сержант рассказала РИА Новости, как военные на "Камазе" помогли вывезти из Херсона местную жительницу Виту Пономаренко и ее 33 собак и кошек. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:11

2022-11-28T15:11

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КРАСНОДАР, 28 ноя – РИА Новости. Зоозащитница Анна Сержант рассказала РИА Новости, как военные на "Камазе" помогли вывезти из Херсона местную жительницу Виту Пономаренко и ее 33 собак и кошек.По словам Анны, Вита проживала вместе со своими питомцами в Херсоне в большом доме на нескольких гектарах земли, а после начала военных действий подбирала и брошенных. Когда было принято решение о перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра, женщина начала искать способы уехать, но с таким количеством животных это было непросто. Она попросила помощи в соцсетях. Анна распространила объявление по своим каналам."Когда уже никто не надеялся, в последний день военные смогли перевезти ее на правый берег Днепра на "Камазе"… У Виты в Херсоне было 19 собак и 11 кошек, еще три кошки она подобрала, когда выезжала", - рассказала собеседница агентства.Теперь Вита живет в Краснодаре у знакомых Анны в частном доме: кошек посадили в клетки, а собак разместили в сарае. Сейчас женщины ищут другой дом и отмечают, что будут рады любой помощи.

https://ria.ru/20221105/zhivotnye-1829401569.html

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херсон, днепр (город), краснодар