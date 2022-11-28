Рейтинг@Mail.ru
В Африке — гулять: почему пора поехать отдыхать в Кению - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221128/keniya-1833600131.html
В Африке — гулять: почему пора поехать отдыхать в Кению
В Африке — гулять: почему пора поехать отдыхать в Кению - РИА Новости, 28.11.2022
В Африке — гулять: почему пора поехать отдыхать в Кению
"Ни за что на свете не ходите в Африку, в Африку гулять", — предостерегал Корней Чуковский. Сейчас континент становится модным туристическим направлением. О... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T08:00
2022-11-28T15:19
туризм
кения
африка
найроби (город)
туризм
маршруты - туризм
еда
путешествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574967206_0:248:2146:1455_1920x0_80_0_0_7cdf11db6716d9c1efcd765bf6e71eaa.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Ольга Кабанова. "Ни за что на свете не ходите в Африку, в Африку гулять", — предостерегал Корней Чуковский. Сейчас континент становится модным туристическим направлением. О том, почему знакомство с этой частью света и его обитателями стоит начать с Кении, о чем нужно знать, отправляясь на сафари, и как спланировать поездку, — в материале РИА Новости.Сафари круглый год"Африка — невероятна и загадочна, а Кения — жемчужина в ожерелье стран этого материка. Именно здесь лучшее сафари, погружение в мир дикой природы", — говорит специалист-консультант по турам компании Smart Giraffe Наталья Павликова.Только представьте: животные в их естественной среде обитания — практически на расстоянии вытянутой руки! Кения — круглогодичное направление, но есть высокий и низкий сезоны. Самые привлекательные цены на сафари — в апреле, мае и июне. Наталья рекомендует первый месяц лета: дешево и уже можно застать большую миграцию животных. В июле, августе и сентябре дороже.Правда или ложьОдин из наиболее распространенных стереотипов о Кении — жара. По словам Натальи Павликовой, погода в разных регионах отличается, но экстремальных температур нет.На побережье Индийского океана среднеконтинентальный климат: летом, то есть с октября по март, может быть до 33 градусов. В Найроби, где проводят сафари, — субтропики и большая среднесуточная разница температур. Днем 25-28 градусов, вечером — 12-14. Зимой (с апреля по сентябрь) бывает и пять градусов.Еще один миф связан с малярией — распространенным в Кении заболеванием. Как отмечает Ксения Фещенко, в туристических частях страны принимают меры, чтобы минимизировать риск заражения."Отели обрабатывают территорию и номера от комаров, над кроватью — обязательно балдахин. Если ходить по вечерам в закрытой одежде и пользоваться репеллентами, не заболеете", — уверяет она.Прививки не нужны — от малярии вакцины нет. А все остальные (дифтерия, гепатит, столбняк) вы, скорее всего, уже получили в детстве.Однако расслабляться не стоит. "Белый человек в Кении — "кошелек на ножках", — объясняет Наталья. — На рынках могут завысить цену в два-три раза, в супермаркетах приплюсовать какой-нибудь товар к чеку".И опасайтесь уличного воровства. В Найроби — крупнейшие в Африке трущобы. Некоторые экстремалы даже отправляются туда на экскурсии. Не для самостоятельного туризмаПо Кении лучше путешествовать с гидом, советуют туроператоры. Конечно, можно арендовать машину, но имейте в виду: руль — справа. И движение на дорогах очень интенсивное.Кроме того, в большинство национальных парков вас просто не пустят: нужна лицензия и специально оборудованная машина. А если разрешат, то шансов на успешную фотоохоту мало. Многих дорог просто нет на карте, и можно заблудиться. Кроме того, никто не подскажет, где искать животных.Сафари-гиды сообщают друг другу по радиосвязи, где видели львов или буйволов, добавляет руководитель компании Africa Royal Travel Елена Дос-Сантос. А тургруппу всегда сопровождает вооруженный рейнджер — на всякий случай.В "Русском экспрессе" рекомендуют разделить отпуск. Например, сначала отдохнуть у океана (пляж Диани — один из самых живописных), а потом — вглубь материка на сафари. Жить на побережье и ездить оттуда на экскурсии долго, дорого и неудобно.Африканская пятеркаВ стране 58 национальных парков. Стоит посетить хотя бы три из них.В первую очередь — "Масаи-Мара". Там можно встретить всю "африканскую пятерку" — льва, слона, буйвола, носорога и леопарда, а также зебру, гиену, антилопу, косулю. Парк "Амбосели" примечателен тем, что оттуда виден вулкан Килиманджаро. А в заповеднике "Ол Педжета" живут два последних белых носорога в мире.Сафари — это необязательно классическая поездка на внедорожнике, уточняет Елена Дос-Сантос. Туристам предлагают понаблюдать за дикой природой на пешей или конной прогулке, полюбоваться саванной с воздушного шара или прокатиться на лодке по озерам и рекам, где вам покажут крокодилов и бегемотов.Чтобы погрузиться в мир дикой природы по максимуму, остановитесь в одном из лоджей (отели с домиками-бунгало на территории заповедников). В самом бюджетном электричество и воду включают, только когда туристы возвращаются с экскурсии. Люксы — всегда в особых местах, например рядом с водопоем для слонов.Есть и другие развлечения. В стране активно развивают приключенческий туризм — восхождение на гору Маунт-Кения (вторая по высоте в Африке после Килиманджаро). Популярны также экскурсии в Центр жирафов, Великую рифтовую долину и приют для слонов, оставшихся без родителей.Интересно съездить и к местным племенам — в деревню масаев. Еще одна достопримечательность — город-остров Ламу на границе с Сомали. Там почти нет машин, местный транспорт — ослики или мопеды, добавляет Наталья.Крокодил на обед"Еда в Кении очень привычная: много мяса (курица, говядина) без обилия специй, овощи, фрукты и, конечно же, морепродукты", — говорит Ксения Фещенко.В Найроби обязательно загляните в ресторан "Карнивор". Там подают мясо в том числе экзотических животных — крокодила, страуса. А в Момбасе зайдите в The Cave — он прямо в скале.Попробуйте угали (густая масса из кукурузной муки — главный гарнир кенийцев), ньяму чома (жареная козлятина), приготовленную на углях рыбу, рагу из осьминога и чапати (лепешка из пшеничной муки).Гастрономический сувенир — конфеты из баобаба, сладкие или острые. И, конечно же, кофе — местная душистая арабика.Как подготовиться к поездкеСейчас в Кении больше всего отдыхающих из Израиля и Казахстана, рассказывает Павликова. Турпоток из России есть, но меньше, чем до пандемии. Это подтверждают и в "Русском экспрессе"."Стало больше запросов на индивидуальные программы и с проживанием в отелях категории deluxe", — отмечает директор департамента рекламы и PR компании Анна Филатовская.Цены на туры не изменилась, добавляет она. А вот авиабилеты подорожали.Шестидневное сафари в декабре — 85 тысяч рублей с человека без перелета. Билеты с пересадкой на рейсах Ethiopian Airlines, Emirates, Qatar Airways, Egypt Air и других иностранных авиакомпаний — от 30 тысяч в одну сторону.Понадобится сертификат о вакцинации ("Спутник V" годится) или отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов.Чаевые и никакого пластикаСтрогих правил и ограничений для туристов в Кении нет. Но везде придется давать чаевые. "Любой сотрудник ждет благодарность. Носильщики в аэропортах, отелях и лоджах — доллар за багаж. В ресторанах — десять процентов от чека, водитель и гиды на сафари — 30-50 долларов за сутки с машины", — перечисляет Елена Дос-Сантос.И еще важный момент: в 2017-м Кения присоединилась к странам, запрещающим использование любых изделий из пластика.Но все это никак не мешает отдыху. По словам Ксении Фещенко, 90 процентов туристов, за плечами которых не один десяток стран, признавались, что путешествие в Кению было у них самым лучшим.
https://ria.ru/20221123/maldivy-1833054727.html
кения
африка
найроби (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574967206_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9afa962867fef6e333cc541b05afc768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кения, африка, найроби (город), туризм, маршруты - туризм, еда, путешествия, туристы, отдых, отдых на море, куда поехать
Туризм, Кения, Африка, Найроби (город), Туризм, Маршруты - Туризм, Еда, Путешествия, туристы, Отдых, Отдых на море, куда поехать
08:00 28.11.2022 (обновлено: 15:19 28.11.2022)
 

В Африке — гулять: почему пора поехать отдыхать в Кению

© Pixabay / Pixabay / Renato MwangiДевушка в национальном парке "Найроби" в Кении
Девушка в национальном парке Найроби в Кении - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Pixabay / Pixabay / Renato Mwangi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Ольга Кабанова. "Ни за что на свете не ходите в Африку, в Африку гулять", — предостерегал Корней Чуковский. Сейчас континент становится модным туристическим направлением. О том, почему знакомство с этой частью света и его обитателями стоит начать с Кении, о чем нужно знать, отправляясь на сафари, и как спланировать поездку, — в материале РИА Новости.

Сафари круглый год

"Африка — невероятна и загадочна, а Кения — жемчужина в ожерелье стран этого материка. Именно здесь лучшее сафари, погружение в мир дикой природы", — говорит специалист-консультант по турам компании Smart Giraffe Наталья Павликова.
© Unsplash/Bibhash (Knapsnack.life) BanerjeeСафари в Кении
Сафари в Кении
© Unsplash/Bibhash (Knapsnack.life) Banerjee
Сафари в Кении
Только представьте: животные в их естественной среде обитания — практически на расстоянии вытянутой руки!

"Кажется, будто персонажи "Короля Льва" сошли с экрана, а ты в эпицентре этого сюжета", — делится впечатлениями основатель мастерской авторских путешествий Follow The Sun Ксения Фещенко.

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в медиабанкТуристы наблюдают за дикими животными в национальном заповеднике "Масаи Мара" в Кении
Туристы наблюдают за дикими животными в национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в медиабанк
Туристы наблюдают за дикими животными в национальном заповеднике "Масаи Мара" в Кении
Кения — круглогодичное направление, но есть высокий и низкий сезоны. Самые привлекательные цены на сафари — в апреле, мае и июне. Наталья рекомендует первый месяц лета: дешево и уже можно застать большую миграцию животных. В июле, августе и сентябре дороже.

Правда или ложь

Один из наиболее распространенных стереотипов о Кении — жара. По словам Натальи Павликовой, погода в разных регионах отличается, но экстремальных температур нет.
© Фото : Unsplash/Timothy KМангровый лес, расположенный в ручье Мида-Малинди
Мангровый лес, расположенный в ручье Мида - Малинди - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Unsplash/Timothy K
Мангровый лес, расположенный в ручье Мида-Малинди
На побережье Индийского океана среднеконтинентальный климат: летом, то есть с октября по март, может быть до 33 градусов. В Найроби, где проводят сафари, — субтропики и большая среднесуточная разница температур. Днем 25-28 градусов, вечером — 12-14. Зимой (с апреля по сентябрь) бывает и пять градусов.

"Когда предупреждают, что на сафари надо взять шапку, люди удивляются. Но это не шутка", — подчеркивает Павликова.

Еще один миф связан с малярией — распространенным в Кении заболеванием. Как отмечает Ксения Фещенко, в туристических частях страны принимают меры, чтобы минимизировать риск заражения.
© Фото : Unsplash/IrewoledePrideInn Paradise Beach Hotel, Момбаса, Кения
PrideInn Paradise Beach Hotel, Момбаса, Кения - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Unsplash/Irewolede
PrideInn Paradise Beach Hotel, Момбаса, Кения
"Отели обрабатывают территорию и номера от комаров, над кроватью — обязательно балдахин. Если ходить по вечерам в закрытой одежде и пользоваться репеллентами, не заболеете", — уверяет она.
Прививки не нужны — от малярии вакцины нет. А все остальные (дифтерия, гепатит, столбняк) вы, скорее всего, уже получили в детстве.
© Фото : Unsplash/Jason ZhaoЖираф-центр, Кения
Жираф-центр, Кения - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Unsplash/Jason Zhao
Жираф-центр, Кения
Однако расслабляться не стоит. "Белый человек в Кении — "кошелек на ножках", — объясняет Наталья. — На рынках могут завысить цену в два-три раза, в супермаркетах приплюсовать какой-нибудь товар к чеку".
И опасайтесь уличного воровства. В Найроби — крупнейшие в Африке трущобы. Некоторые экстремалы даже отправляются туда на экскурсии.
© Фото : Unsplash/Nicholas GrayНайроби, Кения
Найроби, Кения - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Unsplash/Nicholas Gray
Найроби, Кения

Не для самостоятельного туризма

По Кении лучше путешествовать с гидом, советуют туроператоры. Конечно, можно арендовать машину, но имейте в виду: руль — справа. И движение на дорогах очень интенсивное.
© Фото : Unsplash/Craig StevensonНациональный заповедник "Масаи Мара", Кения
Национальный заповедник Масаи Мара, Кения - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Unsplash/Craig Stevenson
Национальный заповедник "Масаи Мара", Кения
Кроме того, в большинство национальных парков вас просто не пустят: нужна лицензия и специально оборудованная машина. А если разрешат, то шансов на успешную фотоохоту мало.
Многих дорог просто нет на карте, и можно заблудиться. Кроме того, никто не подскажет, где искать животных.
© Фото : Unsplash/katsuma tanaka

Великая рифтовая долина, Кения

Великая рифтовая долина, Кения
1 из 2

Великая рифтовая долина, Кения

© Фото : Unsplash/katsuma tanaka
CC BY 2.0 / Franco Pecchio / Mount Kenya: left to right: Point Lenana (4985m), Nelion summit (5188), Batian summit (5199m)

Гора Маунт-Кения

Гора Маунт-Кения
2 из 2

Гора Маунт-Кения

CC BY 2.0 / Franco Pecchio / Mount Kenya: left to right: Point Lenana (4985m), Nelion summit (5188), Batian summit (5199m)
1 из 2

Великая рифтовая долина, Кения

© Фото : Unsplash/katsuma tanaka
2 из 2

Гора Маунт-Кения

CC BY 2.0 / Franco Pecchio / Mount Kenya: left to right: Point Lenana (4985m), Nelion summit (5188), Batian summit (5199m)
Сафари-гиды сообщают друг другу по радиосвязи, где видели львов или буйволов, добавляет руководитель компании Africa Royal Travel Елена Дос-Сантос. А тургруппу всегда сопровождает вооруженный рейнджер — на всякий случай.
В "Русском экспрессе" рекомендуют разделить отпуск. Например, сначала отдохнуть у океана (пляж Диани — один из самых живописных), а потом — вглубь материка на сафари. Жить на побережье и ездить оттуда на экскурсии долго, дорого и неудобно.

Африканская пятерка

В стране 58 национальных парков. Стоит посетить хотя бы три из них.
В первую очередь — "Масаи-Мара". Там можно встретить всю "африканскую пятерку" — льва, слона, буйвола, носорога и леопарда, а также зебру, гиену, антилопу, косулю.
© Фото : Unsplash/Andy SilbyЛеопард на дереве ищет свою мать, парк Масаи-Мара, Кения
Леопард на дереве ищет свою мать, парк Масаи-Мара, Кения - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Unsplash/Andy Silby
Леопард на дереве ищет свою мать, парк Масаи-Мара, Кения
Парк "Амбосели" примечателен тем, что оттуда виден вулкан Килиманджаро. А в заповеднике "Ол Педжета" живут два последних белых носорога в мире.
Сафари — это необязательно классическая поездка на внедорожнике, уточняет Елена Дос-Сантос. Туристам предлагают понаблюдать за дикой природой на пешей или конной прогулке, полюбоваться саванной с воздушного шара или прокатиться на лодке по озерам и рекам, где вам покажут крокодилов и бегемотов.
© Фото : Unsplash/Bibhash (Knapsnack.life) Banerjee

Красивые сцены из сафари по природным заповедникам Кении

Красивые сцены из сафари по природным заповедникам Кении
1 из 3

Красивые сцены из сафари по природным заповедникам Кении

© Фото : Unsplash/Bibhash (Knapsnack.life) Banerjee
© Фото : Unsplash/Polina Koroleva

Крокодил в Кении

Крокодил в Кении
2 из 3

Крокодил в Кении

© Фото : Unsplash/Polina Koroleva
© Фото : Unsplash/David Clode

Слоны в Кении

Слоны в Кении
3 из 3

Слоны в Кении

© Фото : Unsplash/David Clode
1 из 3

Красивые сцены из сафари по природным заповедникам Кении

© Фото : Unsplash/Bibhash (Knapsnack.life) Banerjee
2 из 3

Крокодил в Кении

© Фото : Unsplash/Polina Koroleva
3 из 3

Слоны в Кении

© Фото : Unsplash/David Clode
Чтобы погрузиться в мир дикой природы по максимуму, остановитесь в одном из лоджей (отели с домиками-бунгало на территории заповедников).
В самом бюджетном электричество и воду включают, только когда туристы возвращаются с экскурсии. Люксы — всегда в особых местах, например рядом с водопоем для слонов.
© Фото : Unsplash/Sergey PesterevВид на Килиманджаро из национального парка "Амбосели", Кения
Вид на Килиманджаро из национального парка Амбосели, Кения - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Unsplash/Sergey Pesterev
Вид на Килиманджаро из национального парка "Амбосели", Кения
Есть и другие развлечения. В стране активно развивают приключенческий туризм — восхождение на гору Маунт-Кения (вторая по высоте в Африке после Килиманджаро). Популярны также экскурсии в Центр жирафов, Великую рифтовую долину и приют для слонов, оставшихся без родителей.
Интересно съездить и к местным племенам — в деревню масаев.
© Фото : Unsplash/John McArthurПлемя масаи в Кении
Племя масаи в Кении - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Unsplash/John McArthur
Племя масаи в Кении

"Там вас обязательно окружит толпа детей. Не надо давать им деньги и конфеты. Лучше привезите ручки, тетради, блокноты — то, что пригодится им в учебе", — советует Елена Дос-Сантос.

Еще одна достопримечательность — город-остров Ламу на границе с Сомали. Там почти нет машин, местный транспорт — ослики или мопеды, добавляет Наталья.

Крокодил на обед

"Еда в Кении очень привычная: много мяса (курица, говядина) без обилия специй, овощи, фрукты и, конечно же, морепродукты", — говорит Ксения Фещенко.
© Фото : Unsplash/Harshil GudkaКенийский салат качумбари с рыбой и угали
Кенийский салат качумбари с рыбой и угали - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Unsplash/Harshil Gudka
Кенийский салат качумбари с рыбой и угали
В Найроби обязательно загляните в ресторан "Карнивор". Там подают мясо в том числе экзотических животных — крокодила, страуса. А в Момбасе зайдите в The Cave — он прямо в скале.
Попробуйте угали (густая масса из кукурузной муки — главный гарнир кенийцев), ньяму чома (жареная козлятина), приготовленную на углях рыбу, рагу из осьминога и чапати (лепешка из пшеничной муки).
© AP Photo / Beatrice Larco

Салат из морепродуктов с жареными осьминогами, кальмарами и креветками, смешанными с фенхелем, молодой редькой и лаймом. Ресторан Seven Seafood & Grill в Найроби, Кения

Салат из морепродуктов с жареными осьминогами, кальмарами и креветками, смешанные с фенхелем, молодой редькой и лаймом. Ресторан Seven Seafood & Grill в Найроби, Кения
1 из 2

Салат из морепродуктов с жареными осьминогами, кальмарами и креветками, смешанными с фенхелем, молодой редькой и лаймом. Ресторан Seven Seafood & Grill в Найроби, Кения

© AP Photo / Beatrice Larco
© Фото : Unsplash/Viraj Sawant

Лепешки чапати с соусом

Лепешки чапати с соусами
2 из 2

Лепешки чапати с соусом

© Фото : Unsplash/Viraj Sawant
1 из 2

Салат из морепродуктов с жареными осьминогами, кальмарами и креветками, смешанными с фенхелем, молодой редькой и лаймом. Ресторан Seven Seafood & Grill в Найроби, Кения

© AP Photo / Beatrice Larco
2 из 2

Лепешки чапати с соусом

© Фото : Unsplash/Viraj Sawant
Гастрономический сувенир — конфеты из баобаба, сладкие или острые. И, конечно же, кофе — местная душистая арабика.

Как подготовиться к поездке

Сейчас в Кении больше всего отдыхающих из Израиля и Казахстана, рассказывает Павликова. Турпоток из России есть, но меньше, чем до пандемии. Это подтверждают и в "Русском экспрессе".
© Фото : Unsplash/Henrik HansenСлоновий питомник в Кении
Слоновий питомник в Кении - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Unsplash/Henrik Hansen
Слоновий питомник в Кении
"Стало больше запросов на индивидуальные программы и с проживанием в отелях категории deluxe", — отмечает директор департамента рекламы и PR компании Анна Филатовская.
Цены на туры не изменилась, добавляет она. А вот авиабилеты подорожали.
© Фото : Unsplash/Jessica PampМалинди, Кения
Малинди, Кения - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Unsplash/Jessica Pamp
Малинди, Кения
Шестидневное сафари в декабре — 85 тысяч рублей с человека без перелета. Билеты с пересадкой на рейсах Ethiopian Airlines, Emirates, Qatar Airways, Egypt Air и других иностранных авиакомпаний — от 30 тысяч в одну сторону.
Понадобится сертификат о вакцинации ("Спутник V" годится) или отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов.

Чаевые и никакого пластика

Строгих правил и ограничений для туристов в Кении нет. Но везде придется давать чаевые.
© Фото : Unsplash/Sneha CecilСафари в Кении
Сафари в Кении - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Unsplash/Sneha Cecil
Сафари в Кении
"Любой сотрудник ждет благодарность. Носильщики в аэропортах, отелях и лоджах — доллар за багаж. В ресторанах — десять процентов от чека, водитель и гиды на сафари — 30-50 долларов за сутки с машины", — перечисляет Елена Дос-Сантос.
© Фото : Unsplash/sutirta budimanВоздушный шар над стадом зебр
Воздушный шар над стадом зебр - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Unsplash/sutirta budiman
Воздушный шар над стадом зебр
И еще важный момент: в 2017-м Кения присоединилась к странам, запрещающим использование любых изделий из пластика.

"За пластиковый пакет можно получить штраф до 38 тысяч долларов, — говорит Анна Филатовская. — Запаситесь холщовыми авоськами или сумками из натуральной ткани".

Но все это никак не мешает отдыху. По словам Ксении Фещенко, 90 процентов туристов, за плечами которых не один десяток стран, признавались, что путешествие в Кению было у них самым лучшим.
Мальдивы - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 08:00Туризм
Без обуви, без забот: секреты бюджетного отдыха на Мальдивах
 
ТуризмКенияАфрикаНайроби (город)ТуризмМаршруты - ТуризмЕдаПутешествиятуристыОтдыхОтдых на морекуда поехать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала