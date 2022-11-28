https://ria.ru/20221128/keniya-1833600131.html

В Африке — гулять: почему пора поехать отдыхать в Кению

В Африке — гулять: почему пора поехать отдыхать в Кению - РИА Новости, 28.11.2022

В Африке — гулять: почему пора поехать отдыхать в Кению

"Ни за что на свете не ходите в Африку, в Африку гулять", — предостерегал Корней Чуковский. Сейчас континент становится модным туристическим направлением. О... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T08:00

2022-11-28T08:00

2022-11-28T15:19

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Ольга Кабанова. "Ни за что на свете не ходите в Африку, в Африку гулять", — предостерегал Корней Чуковский. Сейчас континент становится модным туристическим направлением. О том, почему знакомство с этой частью света и его обитателями стоит начать с Кении, о чем нужно знать, отправляясь на сафари, и как спланировать поездку, — в материале РИА Новости.Сафари круглый год"Африка — невероятна и загадочна, а Кения — жемчужина в ожерелье стран этого материка. Именно здесь лучшее сафари, погружение в мир дикой природы", — говорит специалист-консультант по турам компании Smart Giraffe Наталья Павликова.Только представьте: животные в их естественной среде обитания — практически на расстоянии вытянутой руки! Кения — круглогодичное направление, но есть высокий и низкий сезоны. Самые привлекательные цены на сафари — в апреле, мае и июне. Наталья рекомендует первый месяц лета: дешево и уже можно застать большую миграцию животных. В июле, августе и сентябре дороже.Правда или ложьОдин из наиболее распространенных стереотипов о Кении — жара. По словам Натальи Павликовой, погода в разных регионах отличается, но экстремальных температур нет.На побережье Индийского океана среднеконтинентальный климат: летом, то есть с октября по март, может быть до 33 градусов. В Найроби, где проводят сафари, — субтропики и большая среднесуточная разница температур. Днем 25-28 градусов, вечером — 12-14. Зимой (с апреля по сентябрь) бывает и пять градусов.Еще один миф связан с малярией — распространенным в Кении заболеванием. Как отмечает Ксения Фещенко, в туристических частях страны принимают меры, чтобы минимизировать риск заражения."Отели обрабатывают территорию и номера от комаров, над кроватью — обязательно балдахин. Если ходить по вечерам в закрытой одежде и пользоваться репеллентами, не заболеете", — уверяет она.Прививки не нужны — от малярии вакцины нет. А все остальные (дифтерия, гепатит, столбняк) вы, скорее всего, уже получили в детстве.Однако расслабляться не стоит. "Белый человек в Кении — "кошелек на ножках", — объясняет Наталья. — На рынках могут завысить цену в два-три раза, в супермаркетах приплюсовать какой-нибудь товар к чеку".И опасайтесь уличного воровства. В Найроби — крупнейшие в Африке трущобы. Некоторые экстремалы даже отправляются туда на экскурсии. Не для самостоятельного туризмаПо Кении лучше путешествовать с гидом, советуют туроператоры. Конечно, можно арендовать машину, но имейте в виду: руль — справа. И движение на дорогах очень интенсивное.Кроме того, в большинство национальных парков вас просто не пустят: нужна лицензия и специально оборудованная машина. А если разрешат, то шансов на успешную фотоохоту мало. Многих дорог просто нет на карте, и можно заблудиться. Кроме того, никто не подскажет, где искать животных.Сафари-гиды сообщают друг другу по радиосвязи, где видели львов или буйволов, добавляет руководитель компании Africa Royal Travel Елена Дос-Сантос. А тургруппу всегда сопровождает вооруженный рейнджер — на всякий случай.В "Русском экспрессе" рекомендуют разделить отпуск. Например, сначала отдохнуть у океана (пляж Диани — один из самых живописных), а потом — вглубь материка на сафари. Жить на побережье и ездить оттуда на экскурсии долго, дорого и неудобно.Африканская пятеркаВ стране 58 национальных парков. Стоит посетить хотя бы три из них.В первую очередь — "Масаи-Мара". Там можно встретить всю "африканскую пятерку" — льва, слона, буйвола, носорога и леопарда, а также зебру, гиену, антилопу, косулю. Парк "Амбосели" примечателен тем, что оттуда виден вулкан Килиманджаро. А в заповеднике "Ол Педжета" живут два последних белых носорога в мире.Сафари — это необязательно классическая поездка на внедорожнике, уточняет Елена Дос-Сантос. Туристам предлагают понаблюдать за дикой природой на пешей или конной прогулке, полюбоваться саванной с воздушного шара или прокатиться на лодке по озерам и рекам, где вам покажут крокодилов и бегемотов.Чтобы погрузиться в мир дикой природы по максимуму, остановитесь в одном из лоджей (отели с домиками-бунгало на территории заповедников). В самом бюджетном электричество и воду включают, только когда туристы возвращаются с экскурсии. Люксы — всегда в особых местах, например рядом с водопоем для слонов.Есть и другие развлечения. В стране активно развивают приключенческий туризм — восхождение на гору Маунт-Кения (вторая по высоте в Африке после Килиманджаро). Популярны также экскурсии в Центр жирафов, Великую рифтовую долину и приют для слонов, оставшихся без родителей.Интересно съездить и к местным племенам — в деревню масаев. Еще одна достопримечательность — город-остров Ламу на границе с Сомали. Там почти нет машин, местный транспорт — ослики или мопеды, добавляет Наталья.Крокодил на обед"Еда в Кении очень привычная: много мяса (курица, говядина) без обилия специй, овощи, фрукты и, конечно же, морепродукты", — говорит Ксения Фещенко.В Найроби обязательно загляните в ресторан "Карнивор". Там подают мясо в том числе экзотических животных — крокодила, страуса. А в Момбасе зайдите в The Cave — он прямо в скале.Попробуйте угали (густая масса из кукурузной муки — главный гарнир кенийцев), ньяму чома (жареная козлятина), приготовленную на углях рыбу, рагу из осьминога и чапати (лепешка из пшеничной муки).Гастрономический сувенир — конфеты из баобаба, сладкие или острые. И, конечно же, кофе — местная душистая арабика.Как подготовиться к поездкеСейчас в Кении больше всего отдыхающих из Израиля и Казахстана, рассказывает Павликова. Турпоток из России есть, но меньше, чем до пандемии. Это подтверждают и в "Русском экспрессе"."Стало больше запросов на индивидуальные программы и с проживанием в отелях категории deluxe", — отмечает директор департамента рекламы и PR компании Анна Филатовская.Цены на туры не изменилась, добавляет она. А вот авиабилеты подорожали.Шестидневное сафари в декабре — 85 тысяч рублей с человека без перелета. Билеты с пересадкой на рейсах Ethiopian Airlines, Emirates, Qatar Airways, Egypt Air и других иностранных авиакомпаний — от 30 тысяч в одну сторону.Понадобится сертификат о вакцинации ("Спутник V" годится) или отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов.Чаевые и никакого пластикаСтрогих правил и ограничений для туристов в Кении нет. Но везде придется давать чаевые. "Любой сотрудник ждет благодарность. Носильщики в аэропортах, отелях и лоджах — доллар за багаж. В ресторанах — десять процентов от чека, водитель и гиды на сафари — 30-50 долларов за сутки с машины", — перечисляет Елена Дос-Сантос.И еще важный момент: в 2017-м Кения присоединилась к странам, запрещающим использование любых изделий из пластика.Но все это никак не мешает отдыху. По словам Ксении Фещенко, 90 процентов туристов, за плечами которых не один десяток стран, признавались, что путешествие в Кению было у них самым лучшим.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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