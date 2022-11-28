https://ria.ru/20221128/kazakhstan-1834794961.html

Россия и Казахстан будут развивать военно-техническое сотрудничество

Россия и Казахстан будут развивать военно-техническое сотрудничество - РИА Новости, 28.11.2022

Россия и Казахстан будут развивать военно-техническое сотрудничество

Россия и Казахстан развивают военно-техническое сотрудничество, отвечающее национальным интересам и не направленное против третьих стран, сказано в тексте... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:55

2022-11-28T15:55

2022-11-28T16:10

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

безопасность

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан развивают военно-техническое сотрудничество, отвечающее национальным интересам и не направленное против третьих стран, сказано в тексте подписанной президентами РФ и Казахстана декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.Текст декларации опубликован на сайте Кремля."Российская Федерация и Республика Казахстан, исходя из принципа равной и неделимой безопасности, развивают военно-политическое и военно-техническое сотрудничество, отвечающее национальным интересам и не направленное против третьих стран", - говорится в восьмом пункте декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

https://ria.ru/20221123/odkb-1833097213.html

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, безопасность