15:55 28.11.2022 (обновлено: 16:10 28.11.2022)
Россия и Казахстан будут развивать военно-техническое сотрудничество
Москва и Астана будут развивать военно-техническое сотрудничество в интересах обеих стран
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев (слева) во время беседы в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев (слева) во время беседы в Кремле
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан развивают военно-техническое сотрудничество, отвечающее национальным интересам и не направленное против третьих стран, сказано в тексте подписанной президентами РФ и Казахстана декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.
Текст декларации опубликован на сайте Кремля.
"Российская Федерация и Республика Казахстан, исходя из принципа равной и неделимой безопасности, развивают военно-политическое и военно-техническое сотрудничество, отвечающее национальным интересам и не направленное против третьих стран", - говорится в восьмом пункте декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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