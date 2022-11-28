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Токаев заявил о взаимовыгодном партнерстве между Россией и Казахстаном - РИА Новости, 28.11.2022
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Токаев заявил о взаимовыгодном партнерстве между Россией и Казахстаном
Токаев заявил о взаимовыгодном партнерстве между Россией и Казахстаном - РИА Новости, 28.11.2022
Токаев заявил о взаимовыгодном партнерстве между Россией и Казахстаном
Казахстан и Россия смогли выстроить взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства, заявил президент республики... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:09
2022-11-28T14:09
в мире
касым-жомарт токаев
россия
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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Казахстан и Россия смогли выстроить взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев."В прошлом месяце мы отметили знаменательную для наших стран дату – 30-летие установления дипломатических отношений. За это время наши государства смогли выстроить взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства", - сказал Токаев в ходе обращения в режиме видеоконференции к участникам XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Оренбурге.По словам главы республики, между двумя странами налажен доверительный конструктивный диалог, достигнут высокий уровень сотрудничества. "Мы активно взаимодействуем в рамках международных организаций и интеграционных объединений, имею в виду ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, ОБСЕ и СВМДА, что вносит значительный вклад в обеспечение региональной безопасности и повышение роли Евразии в глобальной политике и экономике", - отметил Токаев.Президент подчеркнул, что между Казахстаном и РФ из года в год усиливается экономическая кооперация, неуклонно растет взаимный товарооборот, реализуются совместные проекты, а также увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах.
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в мире, касым-жомарт токаев, россия, казахстан
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Россия, Казахстан
14:09 28.11.2022
 
Токаев заявил о взаимовыгодном партнерстве между Россией и Казахстаном

Токаев заявил, что Россия и Казахстан выстроили взаимовыгодное стратегическое партнерство

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Казахстан и Россия смогли выстроить взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"В прошлом месяце мы отметили знаменательную для наших стран дату – 30-летие установления дипломатических отношений. За это время наши государства смогли выстроить взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства", - сказал Токаев в ходе обращения в режиме видеоконференции к участникам XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Оренбурге.
По словам главы республики, между двумя странами налажен доверительный конструктивный диалог, достигнут высокий уровень сотрудничества. "Мы активно взаимодействуем в рамках международных организаций и интеграционных объединений, имею в виду ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, ОБСЕ и СВМДА, что вносит значительный вклад в обеспечение региональной безопасности и повышение роли Евразии в глобальной политике и экономике", - отметил Токаев.
Президент подчеркнул, что между Казахстаном и РФ из года в год усиливается экономическая кооперация, неуклонно растет взаимный товарооборот, реализуются совместные проекты, а также увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах.
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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Соловьев ответил на критику слов эксперта о Казахстане в его программе
 
В миреКасым-Жомарт ТокаевРоссияКазахстан
 
 
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