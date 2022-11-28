https://ria.ru/20221128/kazakhstan-1834756758.html

Токаев заявил о взаимовыгодном партнерстве между Россией и Казахстаном

Токаев заявил о взаимовыгодном партнерстве между Россией и Казахстаном - РИА Новости, 28.11.2022

Токаев заявил о взаимовыгодном партнерстве между Россией и Казахстаном

Казахстан и Россия смогли выстроить взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства, заявил президент республики... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:09

2022-11-28T14:09

2022-11-28T14:09

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касым-жомарт токаев

россия

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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Казахстан и Россия смогли выстроить взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев."В прошлом месяце мы отметили знаменательную для наших стран дату – 30-летие установления дипломатических отношений. За это время наши государства смогли выстроить взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства", - сказал Токаев в ходе обращения в режиме видеоконференции к участникам XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Оренбурге.По словам главы республики, между двумя странами налажен доверительный конструктивный диалог, достигнут высокий уровень сотрудничества. "Мы активно взаимодействуем в рамках международных организаций и интеграционных объединений, имею в виду ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, ОБСЕ и СВМДА, что вносит значительный вклад в обеспечение региональной безопасности и повышение роли Евразии в глобальной политике и экономике", - отметил Токаев.Президент подчеркнул, что между Казахстаном и РФ из года в год усиливается экономическая кооперация, неуклонно растет взаимный товарооборот, реализуются совместные проекты, а также увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах.

https://ria.ru/20221124/kazakhstan-1833862729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, касым-жомарт токаев, россия, казахстан