Токаев заявил о взаимовыгодном партнерстве между Россией и Казахстаном
Токаев заявил, что Россия и Казахстан выстроили взаимовыгодное стратегическое партнерство
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Казахстан и Россия смогли выстроить взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"В прошлом месяце мы отметили знаменательную для наших стран дату – 30-летие установления дипломатических отношений. За это время наши государства смогли выстроить взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства", - сказал Токаев в ходе обращения в режиме видеоконференции к участникам XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Оренбурге.
По словам главы республики, между двумя странами налажен доверительный конструктивный диалог, достигнут высокий уровень сотрудничества. "Мы активно взаимодействуем в рамках международных организаций и интеграционных объединений, имею в виду ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, ОБСЕ и СВМДА, что вносит значительный вклад в обеспечение региональной безопасности и повышение роли Евразии в глобальной политике и экономике", - отметил Токаев.
Президент подчеркнул, что между Казахстаном и РФ из года в год усиливается экономическая кооперация, неуклонно растет взаимный товарооборот, реализуются совместные проекты, а также увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах.