https://ria.ru/20221128/italiya-1834268448.html

Меркель наоборот. У Евросоюза появился новый лидер

Меркель наоборот. У Евросоюза появился новый лидер - РИА Новости, 28.11.2022

Меркель наоборот. У Евросоюза появился новый лидер

Западные СМИ сравнивают премьер-министра Италии Джорджи Мелони с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. С учетом того, кто возглавляет другие страны ЕС, у... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T08:00

2022-11-28T08:00

2022-11-28T08:11

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Западные СМИ сравнивают премьер-министра Италии Джорджи Мелони с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. С учетом того, кто возглавляет другие страны ЕС, у итальянки есть шансы стать новым лидером объединенной Европы. Впрочем, для начала нужно отбиться от обвинений в фашизме.Две вечностиМеркель называли "вечным канцлером": она руководила Германией почти 16 лет. Уроженка "вечного города" Мелони пока о таком может только мечтать. Хотя биографии очень похожи — с той разницей, что итальянка намного быстрее поднималась по карьерной лестнице.Обе рано пришли в политику, в которой тогда доминировали мужчины. Меркель стала министром в 36 лет, Мелони — в 31. К тому же они первые представительницы "слабого пола" во главе правительств своих стран.Экс-канцлер Германии родилась в ФРГ, выросла в ГДР, выучилась на химика и ушла в науку, не забыв при этом о политике — работала в комсомольской организации секретарем по агитации и пропаганде. Долгое время Меркель не воспринимали всерьез. Даже когда она возглавила министерство по делам женщин и молодежи, ее называли "девочкой с молочной фермы". Однако Ангела не боялась вступать в конфликты с руководством, если требовала ситуация.Мелони в юности вступила в ультраправое молодежное движение, а в 21 год стала депутатом римского горсовета. Вскоре примкнула к Сильвио Берлускони. Благодаря его поддержке в 2006-м оказалась самой молодой женщиной — депутатом итальянского парламента. А спустя еще два года Берлускони сделал ее министром по делам молодежи.Впрочем, на этом дороги двух премьеров расходятся. Меркель всегда была символом единой и независимой Европы, Мелони же, скорее, представляет клуб поклонников США. Дело в том, что после падения фашистского режима Муссолини итальянские ультраправые традиционно ориентировались на Вашингтон — только американцы могли помочь в борьбе с коммунистами, которые были довольно популярны в Италии вплоть до развала СССР. Затем коммунистическая партия переродилась в "Демократическую", полностью отказавшись от марксизма, но сторонники дуче по инерции остались верны американцам.Так что совсем не случайно Мелони в молодости выступала против летних Олимпийских игр в Пекине под предлогом нарушения прав человека в Тибете. В 2019-м критиковала Италию за то, что республика стала первым крупным промышленно развитым европейским государством, присоединившимся к китайской инициативе "Один пояс — один путь". В 2022-м, перед парламентскими выборами, будущий премьер пообещала бросить вызов китайской и российской экспансии в Европе, связав независимость Италии с независимостью Украины.Покорение ЕвропыИталия — третья экономика Евросоюза. Мелони утверждает, что сделает страну лидером ЕС, который, по ее задумке, должен превратиться в "свободный экономический союз". При этом президента Франции Эммануэля Макрона она считает политиком, потерявшим силу после последних парламентских выборов. А канцлер Германии Олаф Шольц, по мнению итальянки, слишком неуверен в себе, чтобы возглавить Европу.Однако прежде чем стать новой Меркель, премьер-министр должна доказать, что она не новый Муссолини. Еще перед выборами глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила: если Рим не захочет поддерживать ценности Евросоюза, Брюссель будет относиться к нему, как к Польше или Венгрии, — замораживать транши и штрафовать. Поэтому, вступив в должность главы правительства, Мелони первым делом отправилась в Брюссель, чтобы евробюрократы не сомневались в ее верности. Им это понравилось. Как сказала фон дер Ляйен, это был "сильный сигнал".Тем не менее взгляды Мелони сильно расходятся с ценностями ЕС. В частности, Рим настроен решительно бороться с мигрантами из Африки. На следующий день после визита премьера в Брюссель итальянские власти заявили, что стоящее у берегов Сицилии спасательное судно с беженцами Humanity 1 под германским флагом переправят в международные воды. А французский Ocean Viking с 234 нелегалами на борту две недели не пускали в порт.С начала 2022-го в Италию прибыло морем свыше 90 тысяч мигрантов, из них около 15 тысяч подобрали спасательные суда. При этом другие страны Евросоюза не торопятся помочь Риму с распределением людей. Однако жестокость и бескомпромиссность, с которой начала действовать команда Мелони, вызвала шквал критики из Франции, Германии и Испании.Поход на ЕСОпрошенные РИА Новости эксперты уверены: несмотря на потенциал, Мелони не удастся повторить успех Меркель и стать одним из лидеров Евросоюза. Скорее всего, помешают как ситуация в Италии, так и особенности ЕС."Для Мелони один из главных вызовов — нелегальная миграция. Евросоюз никак не может найти баланс между правами человека и безопасностью собственных граждан. Раньше Италия была первым перевалочным пунктом для переселенцев из Африки, но в последнее время они все чаще предпочитают оставаться в этой стране, а не ехать куда-то еще", — отмечает глава отдела Европейских политических исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова.Маттео Сальвини, в прошлом партнер Мелони по правящей коалиции, пробовал жесткими методами остановить поток мигрантов, но встретил сопротивление Евросоюза и вынужден был отступить. Его даже привлекли к суду за создание гуманитарной катастрофы, но затем оправдали. Как бы то ни было, пока интеграция нелегалов в итальянское общество проходит с большим трудом. В том числе приезжие нарушают традиционный уклад местных — на улицах очень много мусора, растет преступность."Если Мелони пойдет вразрез с нормами Евросоюза, Италию могут лишить финансовой помощи, которая нужна для выхода из пандемийного кризиса. Соответственно, премьер-министр будет действовать осторожно", — объясняет Арбатова.Но даже если она увернется от санкций Брюсселя и справится с мигрантами, ее ждут проблемы в собственном кабинете министров. "Средний срок жизни коалиционного итальянского правительства — полтора-два года. Какой бы успешной ни была команда, ее члены постоянно ругаются из-за политических амбиций. Коалиция во главе с Мелони не исключение — уже сейчас видны трещины, которые со временем будут разрастаться", — отмечает эксперт.Приход к власти в Италии ультраправого премьера радикально не изменит Евросоюз, считает руководитель Центра европейских исследований Алексей Кузнецов."На ЕС в той или иной мере влияют все крупные государства, особенно в период трансформации мироустройства. Италия не исключение. Возможно, беженцев начнут несколько иначе распределять по странам, но не более того. Даже вступление в организацию новых членов не повлияло настолько, чтобы можно было говорить о перерождении", — указывает Кузнецов.Ждать объединения евроскептиков из Италии, Германии, Франции, Польши, Венгрии и других стран тоже не стоит. В отличие от зеленых и социал-демократов, правым всегда очень сложно взаимодействовать. "Националисты негативно относятся к идее общеевропейского дома и не понимают, зачем заключать союзы на этой площадке", — поясняет эксперт.К примеру, Италия недовольна тем, что ей приходится "кормить нахлебников" — менее развитых партнеров по ЕС вроде Польши, которые, к тому же, проводят политику, противоречащую интересам ядра Европы.

https://ria.ru/20221021/italiya-1825763837.html

https://ria.ru/20221103/evrosoyuz-1828731332.html

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в мире, джорджа мелони, ангела меркель, сильвио берлускони, италия, германия, европа, евросоюз, еврокомиссия, российская академия наук, политика