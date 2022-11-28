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Токаев рассказал о планах Казахстана по привлечению инвестиций из России - РИА Новости, 28.11.2022
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Токаев рассказал о планах Казахстана по привлечению инвестиций из России
Токаев рассказал о планах Казахстана по привлечению инвестиций из России - РИА Новости, 28.11.2022
Токаев рассказал о планах Казахстана по привлечению инвестиций из России
Казахстан намерен больше привлекать инвестиции из РФ, обеспечит их безопасность, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:26
2022-11-28T14:27
экономика
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
оренбург
инвестиции
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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Казахстан намерен больше привлекать инвестиции из РФ, обеспечит их безопасность, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев."Российские инвестиции в Казахстан с каждым годом только растут, и мы будем делать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в нашу экономику", - сказал Токаев в ходе обращения в режиме видеоконференции к участникам XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Оренбурге.По словам президента, это является еще одним доказательством того, что между двумя странами налажено эффективное экономическое взаимодействие. "Приток прямых инвестиций из России в Казахстан в прошлом году обошел допандейминый уровень больше чем на треть и превысил отметку в 1,9 миллиарда долларов. При этом инвестиции из Казахстана в Россию также выросли на 34%, достигнув 535 миллионов долларов", - привел данные Токаев.
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экономика, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, оренбург, инвестиции
Экономика, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Россия, Оренбург, Инвестиции
14:26 28.11.2022 (обновлено: 14:27 28.11.2022)
 
Токаев рассказал о планах Казахстана по привлечению инвестиций из России

Токаев заявил, что Казахстан намерен больше привлекать инвестиции из России

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Казахстан намерен больше привлекать инвестиции из РФ, обеспечит их безопасность, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Российские инвестиции в Казахстан с каждым годом только растут, и мы будем делать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в нашу экономику", - сказал Токаев в ходе обращения в режиме видеоконференции к участникам XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Оренбурге.
По словам президента, это является еще одним доказательством того, что между двумя странами налажено эффективное экономическое взаимодействие. "Приток прямых инвестиций из России в Казахстан в прошлом году обошел допандейминый уровень больше чем на треть и превысил отметку в 1,9 миллиарда долларов. При этом инвестиции из Казахстана в Россию также выросли на 34%, достигнув 535 миллионов долларов", - привел данные Токаев.
Государственные флаги РФ и Казахстана - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 01:07
Межгосударственные отношения России и Казахстана
 
ЭкономикаКасым-Жомарт ТокаевКазахстанРоссияОренбургИнвестиции
 
 
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