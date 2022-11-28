https://ria.ru/20221128/investitsii-1834761771.html

Токаев рассказал о планах Казахстана по привлечению инвестиций из России

Токаев рассказал о планах Казахстана по привлечению инвестиций из России - РИА Новости, 28.11.2022

Токаев рассказал о планах Казахстана по привлечению инвестиций из России

Казахстан намерен больше привлекать инвестиции из РФ, обеспечит их безопасность, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:26

2022-11-28T14:26

2022-11-28T14:27

экономика

касым-жомарт токаев

казахстан

россия

оренбург

инвестиции

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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Казахстан намерен больше привлекать инвестиции из РФ, обеспечит их безопасность, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев."Российские инвестиции в Казахстан с каждым годом только растут, и мы будем делать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в нашу экономику", - сказал Токаев в ходе обращения в режиме видеоконференции к участникам XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Оренбурге.По словам президента, это является еще одним доказательством того, что между двумя странами налажено эффективное экономическое взаимодействие. "Приток прямых инвестиций из России в Казахстан в прошлом году обошел допандейминый уровень больше чем на треть и превысил отметку в 1,9 миллиарда долларов. При этом инвестиции из Казахстана в Россию также выросли на 34%, достигнув 535 миллионов долларов", - привел данные Токаев.

https://ria.ru/20221128/diplomatiya-1834224238.html

казахстан

россия

оренбург

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Владимир Лаврентьев

экономика, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, оренбург, инвестиции