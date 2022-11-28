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В Госдуме предложили разрешить детям-инвалидам получать две пенсии
В Госдуме предложили разрешить детям-инвалидам получать две пенсии - РИА Новости, 28.11.2022
В Госдуме предложили разрешить детям-инвалидам получать две пенсии
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить детям-инвалидам получать... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T03:27
2022-11-28T03:27
2022-11-28T03:28
общество
яна лантратова
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить детям-инвалидам получать одновременно две пенсии – по потере кормильца и по инвалидности, копия письма имеется в распоряжении РИА Новости."В соответствии с действующим законодательством ребенок-инвалид в случае ухода из жизни родителя имеет право только на одну пенсию – по инвалидности либо по потере кормильца", - говорится в письме.Лантратова отмечает, что в случае смерти одного из родителей здорового ребенка государство выплачивает ему социальную пенсию по потере кормильца, но если кормильца лишается ребенок-инвалид, то он "не получает никаких выплат, поскольку по закону не имеет права на выплаты сразу двух пенсий".Однако, указывает депутат, некоторые категории граждан могут получать одновременно две пенсии: люди, ставшие инвалидами из-за получения военной травмы, родители, вдовы и вдовцы погибших военных, участники Великой Отечественной войны."Считаю важным обеспечить законные права и интересы как детей-инвалидов, так и родителей, находящихся в социально уязвимом положении", - отмечает она.Лантратова просит Мишустина поручить совместно с профильными министерствами и ведомствами проработать этот вопрос.
https://ria.ru/20221125/sozhalenie-1834103911.html
https://ria.ru/20221123/mishustin-1833671093.html
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общество, яна лантратова, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Яна Лантратова, Михаил Мишустин, Госдума РФ
03:27 28.11.2022 (обновлено: 03:28 28.11.2022)
В Госдуме предложили разрешить детям-инвалидам получать две пенсии
Депутат Госдумы Лантратова предложила разрешить детям-инвалидам получать две пенсии
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить детям-инвалидам получать одновременно две пенсии – по потере кормильца и по инвалидности, копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.
"В соответствии с действующим законодательством ребенок-инвалид в случае ухода из жизни родителя имеет право только на одну пенсию – по инвалидности либо по потере кормильца", - говорится в письме.
Лантратова отмечает, что в случае смерти одного из родителей здорового ребенка государство выплачивает ему социальную пенсию по потере кормильца, но если кормильца лишается ребенок-инвалид, то он "не получает никаких выплат, поскольку по закону не имеет права на выплаты сразу двух пенсий".
Однако, указывает депутат, некоторые категории граждан могут получать одновременно две пенсии: люди, ставшие инвалидами из-за получения военной травмы, родители, вдовы и вдовцы погибших военных, участники Великой Отечественной войны.
"Считаю важным обеспечить законные права и интересы как детей-инвалидов, так и родителей, находящихся в социально уязвимом положении", - отмечает она.
Лантратова просит Мишустина поручить совместно с профильными министерствами и ведомствами проработать этот вопрос.