https://ria.ru/20221128/internet-1834749448.html

"ЛизаАлерт" запустит курс по безопасности в интернете для подростков

"ЛизаАлерт" запустит курс по безопасности в интернете для подростков - РИА Новости, 28.11.2022

"ЛизаАлерт" запустит курс по безопасности в интернете для подростков

Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" с 1 марта запустит онлайн-курсы по безопасности в интернете, а также по финансовой грамотности для подростков, рассказал РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:53

2022-11-28T13:53

2022-11-28T13:53

общество

технологии

поисковый отряд "лиза алерт"

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" с 1 марта запустит онлайн-курсы по безопасности в интернете, а также по финансовой грамотности для подростков, рассказал руководитель отряда Григорий Сергеев."Мы стартуем историю, связанную с обучением безопасности подростков, и она делится на две составляющие: обучение безопасности в интернете и история с финансовой безопасностью. Это то, чему не учат в школе", - заявил Сергеев журналистам на VII Межрегиональном форуме отряда "ЛизаАлерт".По словам руководителя "ЛизаАлерт", вопрос безопасности в интернете становится более актуальным из-за развития социальных сетей. "История с педофилом, стоящим около школы, ушла в прошлое, потому что есть соцсети, и дети не отдают себе отчёт, что есть опасное поведение, что есть безопасное поведение. И тут требуется обучение. То же касается обычных базовых финансовых навыков, которых нет у большинства взрослых людей, что уже говорить про детей", - сказал Сергеев.Он уточнил, что проект планируется запустить в 2023 году совместно с Avito. "Мы рассчитываем с 1 марта запустить…. Это будут онлайн-курсы, пока мы не планировали усилить какими-то госинститутами", - рассказал Сергеев РИА Новости.

https://ria.ru/20220831/moshenniki-1813458472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, поисковый отряд "лиза алерт"