https://ria.ru/20221128/granty-1834764488.html
Одиннадцать победителей получили гранты от Росмолодежи на форуме в ЯНАО
Одиннадцать победителей получили гранты от Росмолодежи на форуме в ЯНАО - РИА Новости, 28.11.2022
Одиннадцать победителей получили гранты от Росмолодежи на форуме в ЯНАО
Одиннадцать победителей из семи регионов получили гранты от Росмолодежи на форуме "Российский Север", который прошел в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:34
2022-11-28T14:34
2022-11-28T14:34
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
салехард
шурышкарский район
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Одиннадцать победителей из семи регионов получили гранты от Росмолодежи на форуме "Российский Север", который прошел в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы Ямала.В финальный день форума участники представили свои наработки по трекам: "Молодежное предпринимательство", "Языковое и культурное наследие", "Арктическое гостеприимство", "Лидеры "Российского Севера".В копилке ЯНАО оказался один миллион 249 тысяч рублей. Их вложат в проект по сохранению языков коренных народов, развитие молодежной политики на селе, покупку техники для обучения детей программированию, туристско-образовательный проект.Три самых крупных среди ямальцев гранта, по 300 тысяч рублей, получили Валентина Туровинина из Красноселькупа, Александр Сязи из села Питляр Шурышкарского района и Алла Окотэтто из Салехарда.Форум "Российский Север" стартовал в понедельник, 21 ноября. Сто участников из 23 регионов страны в течение недели получали новые знания, знакомились, обменивались опытом. Столица региона второй раз принимает федеральный форум. С этого года мероприятие ежегодно будет проходить в одном из городов Ямала. Площадкой для форума стала первая ямальская арт-резиденция "Полярис", уточняют власти.
https://ria.ru/20221103/konkurs-1828906942.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, дмитрий артюхов, салехард, шурышкарский район, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов, Салехард, Шурышкарский район, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Одиннадцать победителей из семи регионов получили гранты от Росмолодежи на форуме "Российский Север", который прошел в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы Ямала.
В финальный день форума участники представили свои наработки по трекам: "Молодежное предпринимательство", "Языковое и культурное наследие", "Арктическое гостеприимство", "Лидеры "Российского Севера".
"Подвели итоги грантового конкурса. Одиннадцать победителей из семи регионов разделили три миллиона рублей от Росмолодежи. Половина из них – пять человек – ямальцы", - говорится в сообщении.
В копилке ЯНАО оказался один миллион 249 тысяч рублей. Их вложат в проект по сохранению языков коренных народов, развитие молодежной политики на селе, покупку техники для обучения детей программированию, туристско-образовательный проект.
"Мы – страна, богатая разными народами. И очень важно, что у всех нас есть общий знаменатель – наша многовековая история. Вместе мы действительно сильны. Горжусь, что Ямал стал постоянной площадкой форума, где будут собираться вместе такие яркие, неравнодушные и энергичные молодые люди со всего большого российского Севера, как вы. За несколько дней форума у вас родилось много отличных идей по развитию предпринимательства и этнотуризма, сохранению культуры и языков коренных народов – надеюсь, что все они воплотятся в жизнь, будут иметь прикладной результат", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова
.
Три самых крупных среди ямальцев гранта, по 300 тысяч рублей, получили Валентина Туровинина из Красноселькупа, Александр Сязи из села Питляр Шурышкарского района
и Алла Окотэтто из Салехарда.
Форум "Российский Север" стартовал в понедельник, 21 ноября. Сто участников из 23 регионов страны в течение недели получали новые знания, знакомились, обменивались опытом. Столица региона второй раз принимает федеральный форум. С этого года мероприятие ежегодно будет проходить в одном из городов Ямала. Площадкой для форума стала первая ямальская арт-резиденция "Полярис", уточняют власти.