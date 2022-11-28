https://ria.ru/20221128/granty-1834764488.html

Одиннадцать победителей получили гранты от Росмолодежи на форуме в ЯНАО

Одиннадцать победителей получили гранты от Росмолодежи на форуме в ЯНАО - РИА Новости, 28.11.2022

Одиннадцать победителей получили гранты от Росмолодежи на форуме в ЯНАО

Одиннадцать победителей из семи регионов получили гранты от Росмолодежи на форуме "Российский Север", который прошел в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:34

2022-11-28T14:34

2022-11-28T14:34

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

салехард

шурышкарский район

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Одиннадцать победителей из семи регионов получили гранты от Росмолодежи на форуме "Российский Север", который прошел в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы Ямала.В финальный день форума участники представили свои наработки по трекам: "Молодежное предпринимательство", "Языковое и культурное наследие", "Арктическое гостеприимство", "Лидеры "Российского Севера".В копилке ЯНАО оказался один миллион 249 тысяч рублей. Их вложат в проект по сохранению языков коренных народов, развитие молодежной политики на селе, покупку техники для обучения детей программированию, туристско-образовательный проект.Три самых крупных среди ямальцев гранта, по 300 тысяч рублей, получили Валентина Туровинина из Красноселькупа, Александр Сязи из села Питляр Шурышкарского района и Алла Окотэтто из Салехарда.Форум "Российский Север" стартовал в понедельник, 21 ноября. Сто участников из 23 регионов страны в течение недели получали новые знания, знакомились, обменивались опытом. Столица региона второй раз принимает федеральный форум. С этого года мероприятие ежегодно будет проходить в одном из городов Ямала. Площадкой для форума стала первая ямальская арт-резиденция "Полярис", уточняют власти.

https://ria.ru/20221103/konkurs-1828906942.html

ямал

салехард

шурышкарский район

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Алёна Пава

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Алёна Пава

ямал, дмитрий артюхов, салехард, шурышкарский район, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)