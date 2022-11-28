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СМИ: Германия столкнулась с неожиданной проблемой из-за поставок оружия ВСУ - РИА Новости, 28.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/germaniya-1834864553.html
СМИ: Германия столкнулась с неожиданной проблемой из-за поставок оружия ВСУ
СМИ: Германия столкнулась с неожиданной проблемой из-за поставок оружия ВСУ - РИА Новости, 28.11.2022
СМИ: Германия столкнулась с неожиданной проблемой из-за поставок оружия ВСУ
Поставки вооружений киевскому режиму привели к существенному снижению количества боеприпасов в Германии, пишет обозреватель Герхард Хегманн в статье для Die... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T19:26
2022-11-28T20:23
в мире
владимир путин
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
киев
нато
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Поставки вооружений киевскому режиму привели к существенному снижению количества боеприпасов в Германии, пишет обозреватель Герхард Хегманн в статье для Die Welt."Боевые действия на Украине привели к огромному расходу боеприпасов и подтолкнули страны НАТО пополнить запасы своих войск", — говорится в публикации.Как отметил автор статьи, производство боеприпасов осложняется из-за дефицита пороха после сокращения поставок необходимого материала из Китая. Так, задержки возникли еще в начале пандемии, а сейчас доставка занимает от шести до девяти месяцев.Проблемы также могут быть связаны с прекращением сотрудничества Пекина с западными производителями на фоне усиливающийся конкуренции, предположил Хегманн."По имеющимся подсчетам, в случае войны запасов хватит всего на несколько часов или в лучшем случае — пару дней", — подчеркнул он.По мнению обозревателя, требования к качеству патронов в соответствии со стандартами НАТО также становятся препятствием для быстрого воспроизводства. С 1990-х годов в бундесвере используют снаряды с малым содержанием вредных веществ для снижения негативного влияния на здоровье солдат, пояснил он.После того, как Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки киевскому режиму вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов.Москва не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы в вооружением для Украины станут законной целью для ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркивал, что накачивание ВСУ оружием будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221128/podgotovka-1834657639.html
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в мире, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, киев, нато, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, германия
В мире, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Киев, НАТО, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Германия
19:26 28.11.2022 (обновлено: 20:23 28.11.2022)
 
СМИ: Германия столкнулась с неожиданной проблемой из-за поставок оружия ВСУ

Die Welt: бундесвер столкнулся с нехваткой патронов из-за военной помощи Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Поставки вооружений киевскому режиму привели к существенному снижению количества боеприпасов в Германии, пишет обозреватель Герхард Хегманн в статье для Die Welt.
"Боевые действия на Украине привели к огромному расходу боеприпасов и подтолкнули страны НАТО пополнить запасы своих войск", — говорится в публикации.
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Как отметил автор статьи, производство боеприпасов осложняется из-за дефицита пороха после сокращения поставок необходимого материала из Китая. Так, задержки возникли еще в начале пандемии, а сейчас доставка занимает от шести до девяти месяцев.
Проблемы также могут быть связаны с прекращением сотрудничества Пекина с западными производителями на фоне усиливающийся конкуренции, предположил Хегманн.
"По имеющимся подсчетам, в случае войны запасов хватит всего на несколько часов или в лучшем случае — пару дней", — подчеркнул он.
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По мнению обозревателя, требования к качеству патронов в соответствии со стандартами НАТО также становятся препятствием для быстрого воспроизводства. С 1990-х годов в бундесвере используют снаряды с малым содержанием вредных веществ для снижения негативного влияния на здоровье солдат, пояснил он.
После того, как Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки киевскому режиму вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов.
Москва не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы в вооружением для Украины станут законной целью для ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркивал, что накачивание ВСУ оружием будет иметь негативный эффект.
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