https://ria.ru/20221128/gaz-1834760544.html

Максимальная цена газа в ЕС должна быть плавающей, считают власти Польши

Максимальная цена газа в ЕС должна быть плавающей, считают власти Польши - РИА Новости, 28.11.2022

Максимальная цена газа в ЕС должна быть плавающей, считают власти Польши

Польша считает, что максимальная цена на газ в Евросоюзе должна быть плавающей, заявила журналистам министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:21

2022-11-28T14:21

2022-11-28T14:21

экономика

цены на нефть

анна москва

александр новак

россия

польша

москва

евросоюз

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ВАРШАВА, 28 ноя – РИА Новости. Польша считает, что максимальная цена на газ в Евросоюзе должна быть плавающей, заявила журналистам министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.Еврокомиссия 22 ноября предложила создать в Евросоюзе временный механизм корректировки рынка газа в качестве ещё одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. ЕК надеется, что механизм поможет снизить волатильность на газовом рынке и защитит жителей и бизнес ЕС от резких скачков цен на "голубое топливо". Механизм будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут."Это не должна быть максимальная ставка, это может быть механизм определения максимальной ставки с учетом других рынков, откуда поставляется газ", - сказала Москва."Чтобы механизм был успешный, не должна быть закрепленная цена. Важно, чтобы это не было спекулятивной ценой", - добавила она.Еще до объявления уровня лимита цены на рынке были опасения, что запуск механизма создаст угрозу финансовой стабильности Евросоюза. Ассоциация европейских энергетических бирж Europex отмечала, что если реальная цена газа превысит искусственно ограниченную цену по фьючерсу TTF на месяц вперёд, то участники рынка немедленно переведут торговлю в двустороннее внебиржевое пространство. Такой шаг не только приведет к значительному снижению прозрачности сделок, но и создаст серьезные риски для финансовой стабильности, поясняла ассоциация.На состоявшемся в четверг в Брюсселе заседании Совета министров энергетики ЕС его участники не смогли согласовать общее решение по поводу предложения ЕК. Пикетто-Фратин ранее выразил надежду на то, что такое соглашение может быть достигнуто уже на следующей встрече министров энергетики стран ЕС, которая должна состояться 13 декабря.Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова сотрудничать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221125/gaz-1834336915.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, анна москва, александр новак, россия, польша, москва, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии