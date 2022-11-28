https://ria.ru/20221128/gaz-1834685989.html

Италия настаивает на изменениях в предложении ЕК по потолку цен на газ

Италия настаивает на изменениях в предложении ЕК по потолку цен на газ - РИА Новости, 28.11.2022

Италия настаивает на изменениях в предложении ЕК по потолку цен на газ

Италия не будет голосовать за предложение Еврокомиссии (ЕК) о введении ценового потолка на природный газ, если оно не будет изменено, заявил министр окружающей... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T10:49

2022-11-28T10:49

2022-11-28T10:49

экономика

александр новак

россия

италия

брюссель

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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РИМ, 28 ноя – РИА Новости. Италия не будет голосовать за предложение Еврокомиссии (ЕК) о введении ценового потолка на природный газ, если оно не будет изменено, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин."Следует высоко оценить добрую волю Еврокомиссии, которая представила государствам предложение, ставшее результатом первоначального посредничества между различными, часто противоположными позициями… Но, конечно, если предложение останется без изменений, мы не будем за него голосовать", - подчеркнул он в интервью, которое в понедельник опубликовала газета La Verità."Итальянское предложение состоит не в том, чтобы обозначить некое число для потолка, а в критериях вмешательства в случае чрезмерных колебаний цены на газ на европейском уровне. Потолок должен быть антиспекулятивным, а не антирыночным механизмом", - указал министр.В интервью газете Corriere della Sera Пикетто-Фратин пояснил, что Италия настаивает на введении так называемого "динамического механизма" в отношении цены на газ."Поскольку определение статического значения потолка (фиксированное число) не способствует сближению позиций, итальянское предложение состоит в том, чтобы оценить, в том числе с учетом динамического характера механизма, гипотезу введения механизма, основанного на спреде между европейскими и мировыми ценами на СПГ", - сказал он.Еврокомиссия 22 ноября предложила создать в Евросоюзе временный механизм корректировки рынка газа в качестве ещё одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. ЕК надеется, что механизм поможет снизить волатильность на газовом рынке и защитит жителей и бизнес ЕС от резких скачков цен на "голубое топливо". Механизм будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.Ещё до объявления уровня лимита цены на рынке были опасения, что запуск механизма создаст угрозу финансовой стабильности Евросоюза. Ассоциация европейских энергетических бирж Europex отмечала, что если реальная цена газа превысит искусственно ограниченную цену по фьючерсу TTF на месяц вперёд, то участники рынка немедленно переведут торговлю в двустороннее внебиржевое пространство. Такой шаг не только приведет к значительному снижению прозрачности сделок, но и создаст серьезные риски для финансовой стабильности, поясняла ассоциация.На состоявшемся в четверг в Брюсселе заседании Совета министров энергетики ЕС его участники не смогли согласовать общее решение по поводу предложения ЕК. Пикетто-Фратин ранее выразил надежду на то, что такое соглашение может быть достигнуто уже на следующей встрече министров энергетики стран ЕС, которая должна состояться 13 декабря.Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221128/sanktsii-1834672844.html

https://ria.ru/20221126/zakharova-1834393908.html

https://ria.ru/20221127/gaz-1834529145.html

россия

италия

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экономика, александр новак, россия, италия, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии