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"Молдовагаз" устранил нарушение по оплате поставок газа в ноябре - РИА Новости, 28.11.2022
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"Молдовагаз" устранил нарушение по оплате поставок газа в ноябре
"Молдовагаз" устранил нарушение по оплате поставок газа в ноябре - РИА Новости, 28.11.2022
"Молдовагаз" устранил нарушение по оплате поставок газа в ноябре
"Газпром" не будет снижать подачу газа на газоизмерительной станции "Суджа" для транзита в Молдавию, поскольку Кишинев устранил нарушения, сообщила российская... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:35
2022-11-28T13:49
газпром
украина
молдавия
экономика
молдовагаз
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. "Газпром" не будет снижать подачу газа на газоизмерительной станции "Суджа" для транзита в Молдавию, поскольку Кишинев устранил нарушения, сообщила российская компания в Telegram-канале."Компания "Молдовагаз" устранила нарушение по оплате "Газпрому" текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в "Газпроме" получены", — говорится в сообщении.При этом в Москве напомнили, что молдавская сторона регулярно допускает нарушения по своим контрактным обязательствам по оплате. "Газпром" оставил за собой право сократить или полностью остановить поставки в случае дальнейших нарушений.На минувшей неделе российская компания сообщила, что количество газа, подаваемого для транзита в Молдавию через Украину, превышает объем, фактически передаваемый на украино-молдавской границе. "Газпром" сократил поставки топлива через станцию "Суджа" в объеме суточной недопоставки.Как заявил в ответ на это вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, объемы, остающиеся на Украине, это молдавские резервы, которые будут полностью оплачены Кишиневом.Украинский маршрут — один из двух трубопроводных маршрутов поставок российского газа в Европу. Взрывы на "Северных потоках" исключили возможность использования магистрали на неопределенный срок. Поставки российского газа по газопроводу "Ямал — Европа" приостановлены из-за санкций России против оператора польской части магистрали. Также "Газпром" поставляет газ европейским потребителям по "Турецкому потоку".В октябре прошлого года Москва и Кишинев договорились о продлении газового контракта. В "Газпроме" отмечали, что новое соглашение заключено практически на условиях молдавской стороны, но обязывает провести в 2022 году аудит задолженности "Молдовагаза".
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газпром, украина, молдавия, экономика, молдовагаз
Газпром, Украина, Молдавия, Экономика, Молдовагаз
10:35 28.11.2022 (обновлено: 13:49 28.11.2022)
 
"Молдовагаз" устранил нарушение по оплате поставок газа в ноябре

"Газпром" принял решение не снижать подачу газа на ГИС "Суджа" для транзита в Молдавию

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. "Газпром" не будет снижать подачу газа на газоизмерительной станции "Суджа" для транзита в Молдавию, поскольку Кишинев устранил нарушения, сообщила российская компания в Telegram-канале.
"Компания "Молдовагаз" устранила нарушение по оплате "Газпрому" текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в "Газпроме" получены", — говорится в сообщении.
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При этом в Москве напомнили, что молдавская сторона регулярно допускает нарушения по своим контрактным обязательствам по оплате. "Газпром" оставил за собой право сократить или полностью остановить поставки в случае дальнейших нарушений.
На минувшей неделе российская компания сообщила, что количество газа, подаваемого для транзита в Молдавию через Украину, превышает объем, фактически передаваемый на украино-молдавской границе. "Газпром" сократил поставки топлива через станцию "Суджа" в объеме суточной недопоставки.
Как заявил в ответ на это вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, объемы, остающиеся на Украине, это молдавские резервы, которые будут полностью оплачены Кишиневом.
Украинский маршрут — один из двух трубопроводных маршрутов поставок российского газа в Европу. Взрывы на "Северных потоках" исключили возможность использования магистрали на неопределенный срок. Поставки российского газа по газопроводу "Ямал — Европа" приостановлены из-за санкций России против оператора польской части магистрали. Также "Газпром" поставляет газ европейским потребителям по "Турецкому потоку".
В октябре прошлого года Москва и Кишинев договорились о продлении газового контракта. В "Газпроме" отмечали, что новое соглашение заключено практически на условиях молдавской стороны, но обязывает провести в 2022 году аудит задолженности "Молдовагаза".
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