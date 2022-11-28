https://ria.ru/20221128/gaz-1834682668.html

"Молдовагаз" устранил нарушение по оплате поставок газа в ноябре

"Молдовагаз" устранил нарушение по оплате поставок газа в ноябре - РИА Новости, 28.11.2022

"Молдовагаз" устранил нарушение по оплате поставок газа в ноябре

"Газпром" не будет снижать подачу газа на газоизмерительной станции "Суджа" для транзита в Молдавию, поскольку Кишинев устранил нарушения, сообщила российская... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T10:35

2022-11-28T10:35

2022-11-28T13:49

газпром

украина

молдавия

экономика

молдовагаз

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. "Газпром" не будет снижать подачу газа на газоизмерительной станции "Суджа" для транзита в Молдавию, поскольку Кишинев устранил нарушения, сообщила российская компания в Telegram-канале."Компания "Молдовагаз" устранила нарушение по оплате "Газпрому" текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в "Газпроме" получены", — говорится в сообщении.При этом в Москве напомнили, что молдавская сторона регулярно допускает нарушения по своим контрактным обязательствам по оплате. "Газпром" оставил за собой право сократить или полностью остановить поставки в случае дальнейших нарушений.На минувшей неделе российская компания сообщила, что количество газа, подаваемого для транзита в Молдавию через Украину, превышает объем, фактически передаваемый на украино-молдавской границе. "Газпром" сократил поставки топлива через станцию "Суджа" в объеме суточной недопоставки.Как заявил в ответ на это вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, объемы, остающиеся на Украине, это молдавские резервы, которые будут полностью оплачены Кишиневом.Украинский маршрут — один из двух трубопроводных маршрутов поставок российского газа в Европу. Взрывы на "Северных потоках" исключили возможность использования магистрали на неопределенный срок. Поставки российского газа по газопроводу "Ямал — Европа" приостановлены из-за санкций России против оператора польской части магистрали. Также "Газпром" поставляет газ европейским потребителям по "Турецкому потоку".В октябре прошлого года Москва и Кишинев договорились о продлении газового контракта. В "Газпроме" отмечали, что новое соглашение заключено практически на условиях молдавской стороны, но обязывает провести в 2022 году аудит задолженности "Молдовагаза".

https://ria.ru/20221127/gaz-1834529145.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

газпром, украина, молдавия, экономика, молдовагаз