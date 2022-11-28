https://ria.ru/20221128/fsb-1834747910.html

В Запорожской области предотвратили серию терактов в людных местах

В Запорожской области предотвратили серию терактов в людных местах - РИА Новости, 28.11.2022

В Запорожской области предотвратили серию терактов в людных местах

В Запорожской области предотвратили серию терактов в людных местах, задержаны трое граждан Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:46

2022-11-28T13:46

2022-11-28T15:51

россия

мелитополь

запорожская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Запорожской области предотвратили серию терактов в людных местах, задержаны трое граждан Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России."Предотвращена подготовка серии терактов в местах массового пребывания граждан на территории Запорожской области. В Мелитополе задержаны трое граждан Украины при следовании к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города. Двое из них, ранее судимые за тяжкие преступления на территории Украины, дали признательные показания, что действовали по заданию украинских спецслужб с целью устрашения мирного населения", — говорится в заявлении.Один из преступников рассказал, что на Украине его предложили "отмазать" от грабежа в обмен на организацию диверсии в Мелитополе."Я проживал на территории Украины, там совершил грабеж с другом. На нас вышел сотрудник правоохранительных органов с предложением, что нас отмажут, а мы поедем в Мелитополь совершать диверсионные действия. Сказал, чтобы мы совершили взрыв в людном месте", — заявил он.Как уточнил другой задержанный, им поступило предложение встретиться с сотрудниками СБУ и работать в дальнейшем на них. В числе подозреваемых также оказалась женщина, которая, по ее словам, знала о подготовке теракта. "И когда я их везла на место закладки бомбы, нас задержали правоохранительные органы", — добавила она.Отмечается, что из автомобилей задержанных изъяли компоненты СВУ на основе пластита и электродетонаторы, в квартирах — два пистолета с боеприпасами и граната с запалом.Подозреваемых уже доставили в Москву, против них возбуждены уголовные дела о подготовке терактов и незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.Как подчеркнули в спецслужбе, имена и фамилии фигурантов не разглашаются в интересах следствия. На минувшей неделе в Запорожской области также пресекли попытку прорыва группы украинских диверсантов в Пологовском районе, уничтожены более 40 боевиков ВСУ.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221124/zaes-1833869779.html

https://ria.ru/20221117/pozitsii-1832158242.html

https://ria.ru/20221122/zaporozhe-1833293291.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мелитополь, запорожская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, украина, вооруженные силы украины, владимир путин