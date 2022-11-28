https://ria.ru/20221128/forum-1834691739.html

К онлайн-трансляции форума финграмотности присоединились 1,5 млн слушателей

К онлайн-трансляции форума финграмотности присоединились 1,5 млн слушателей - РИА Новости, 28.11.2022

К онлайн-трансляции форума финграмотности присоединились 1,5 млн слушателей

Почти полтора миллиона слушателей присоединились к проведенному ПСБ в онлайн-формате II Российскому Форуму по финансовой грамотности "Просто капитал", сообщает... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T11:12

2022-11-28T11:12

2022-11-28T11:12

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МОСКВА, 28 ноя – РИА новости. Почти полтора миллиона слушателей присоединились к проведенному ПСБ в онлайн-формате II Российскому Форуму по финансовой грамотности "Просто капитал", сообщает пресс-служба банка. Программа форума была разделена на три трека с тем, чтобы охватить максимальный перечень тем, направленных на повышение уровня финансовой грамотности среди граждан России. Беседа "Трека для всех", организованного для широкого круга лиц, затронула такие темы, как редизайн финансового пространства семьи, финансовая оптимизация на пенсии, воспитание у детей разумного отношения к финансам, а также безопасность семейных финансов в условиях кризиса. На "Треке для бизнеса и инвесторов" эксперты обсудили текущую ситуацию на финансовых рынках и методы принятия торговых решений на рынке акций, управленческие технологии развития бизнеса в условиях экономической турбулентности, формы и программы финансовой поддержки предпринимателей и альтернативные источники финансирования, актуальные тренды рынка коллективных инвестиций и многое другое. Дискуссия в рамках "Трека поддержки и развития" развернулась вокруг специальных мер поддержки военнослужащих и мобилизованных граждан, надёжности российских банков и их работы в условиях санкций, ипотеки как инвестиционного инструмента и вклада в будущее, а также финансовой безопасности - как не стать жертвой мошенников.На форуме выступили представители ПСБ – вице-президент, директор департамента по работе с министерством обороны и компаниями рыночных отраслей Константин Орчаков, директор департамента стратегии Сергей Погребняк, старший вице-президент, директор по внешним связям Вера Подгузова, начальник управления ипотечных продаж Татьяна Чернышева, ректор Академии ПСБ Алексей Нечаев, а также эксперты и профессионалы в области финансовой грамотности."Мы второй раз проводим форум по финансовой грамотности "Просто Капитал", и по итогам основного дня мы еще раз получили подтверждение актуальности и востребованности проведения мероприятия с такой повесткой в режиме онлайн для всей страны. Сегодня, в непростых экономических условиях, людям необходимы дополнительные знания по сохранению и приумножению своих доходов, а также грамотному и профессиональному распределению доходов своих компаний, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Форум также направлен на экономическое развитие регионов, так как без финансовой грамотности невозможно социально-экономическое благополучие как каждого человека в отдельности, так и развитие всего предпринимательского сообщества, что является крайне важным в текущий момент", - сказала Подгузова, слова которой цитирует пресс-служба банка.Архив видеозаписей со всех треков онлайн-форума "Просто Капитал" будет доступен на сайте prostokapital.ru.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика