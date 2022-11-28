https://ria.ru/20221128/forum-1834668243.html

В Якутске начался IV Международный Северный форум по устойчивому развитию

В Якутске начался IV Международный Северный форум по устойчивому развитию - РИА Новости, 28.11.2022

В Якутске начался IV Международный Северный форум по устойчивому развитию

В Якутске стартовали мероприятия четвертого Международного Северного форума по устойчивому развитию, программу открыл образовательный интенсив для... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T09:05

2022-11-28T09:05

2022-11-28T13:35

айсен николаев

якутск

россия

арктика

арктический совет

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 28 ноя – РИА Новости. В Якутске стартовали мероприятия четвертого Международного Северного форума по устойчивому развитию, программу открыл образовательный интенсив для управленческих команд из Якутии, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, сообщает глава республики Айсен Николаев в Telegram."Сегодня Якутск в четвертый раз встречает участников и гостей Северного форума по устойчивому развитию... В рамках форума проходит образовательный интенсив "Pro-людей 2022" для управленческих команд Республики Саха (Якутия), Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Со своими командами в Якутию прибыли губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Владимировна Комарова и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Андреевич Артюхов", - рассказал глава региона.Николаев пояснил, что мероприятие нацелено на формирование высокоэффективной межрегиональной управленческой команды. "Участников ждут лекции, насыщенная командная работа и безусловно, конструктивный обмен опытом", - добавил он.Кроме того, Николаев рассказал о том, что встретился с главами Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. "Большое внимание уделено вопросам реализации Стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года, в том числе модернизации северного завоза и поддержки коренных народов Арктики", - сказал глава Якутии.Ранее четвертый Северный форум по устойчивому развитию планировали провести в Якутии 27-30 сентября. Основной темой мероприятия определена "Энергия Арктики: новые вызовы – новые решения и технологии".Северный форум - ежегодная международная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики, включена в программу председательства России в Арктическом совете.

https://ria.ru/20221125/ugol-1834296405.html

https://ria.ru/20221125/yakutiya-1834305139.html

якутск

россия

арктика

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айсен николаев, якутск, россия, арктика, арктический совет