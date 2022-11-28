https://ria.ru/20221128/fond-1834707351.html
Созданный Галиной Старовойтовой фонд включили в реестр НКО-иноагентов
Созданный Галиной Старовойтовой фонд включили в реестр НКО-иноагентов - РИА Новости, 28.11.2022
Созданный Галиной Старовойтовой фонд включили в реестр НКО-иноагентов
Министерство юстиции РФ включило в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, благотворительный фонд "Социальное партнерство"*, одним из учредителей... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:41
2022-11-28T11:41
2022-11-28T11:41
общество
галина старовойтова
россия
госдума рф
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, благотворительный фонд "Социальное партнерство"*, одним из учредителей которого была Галина Старовойтова, следует из соответствующего ведомственного перечня."Московский региональный общественный благотворительный фонд "Социальное партнерство"*. Включение в реестр 25.11.2022", - значится в списке Минюста.Как сообщается на сайте фонда, организация была создана в феврале 1997 года. "Основной миссией фонда является содействие построению в России правового государства, гражданского общества, защита прав человека, возрождение идей милосердия, социального служения, ненасилия, развитие социального партнерства между различными секторами общества", - указано на сайте.Одним из учредителей фонда была депутат Госдумы Галина Старовойтова, убитая в ноябре 1998 года.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20221014/inoagenty-1824165090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, галина старовойтова, россия, госдума рф, министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Галина Старовойтова, Россия, Госдума РФ, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Созданный Галиной Старовойтовой фонд включили в реестр НКО-иноагентов
Фонд "Социальное партнерство", созданный Старовойтовой, включили в реестр НКО-иноагентов
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, благотворительный фонд "Социальное партнерство"*, одним из учредителей которого была Галина Старовойтова, следует из соответствующего ведомственного перечня.
"Московский региональный общественный благотворительный фонд "Социальное партнерство"*. Включение в реестр 25.11.2022", - значится в списке Минюста.
Как сообщается на сайте фонда, организация была создана в феврале 1997 года. "Основной миссией фонда является содействие построению в России правового государства, гражданского общества, защита прав человека, возрождение идей милосердия, социального служения, ненасилия, развитие социального партнерства между различными секторами общества", - указано на сайте.
Одним из учредителей фонда была депутат Госдумы Галина Старовойтова, убитая в ноябре 1998 года.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.