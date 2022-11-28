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Созданный Галиной Старовойтовой фонд включили в реестр НКО-иноагентов - РИА Новости, 28.11.2022
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Созданный Галиной Старовойтовой фонд включили в реестр НКО-иноагентов
Созданный Галиной Старовойтовой фонд включили в реестр НКО-иноагентов - РИА Новости, 28.11.2022
Созданный Галиной Старовойтовой фонд включили в реестр НКО-иноагентов
Министерство юстиции РФ включило в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, благотворительный фонд "Социальное партнерство"*, одним из учредителей... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:41
2022-11-28T11:41
общество
галина старовойтова
россия
госдума рф
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, благотворительный фонд "Социальное партнерство"*, одним из учредителей которого была Галина Старовойтова, следует из соответствующего ведомственного перечня."Московский региональный общественный благотворительный фонд "Социальное партнерство"*. Включение в реестр 25.11.2022", - значится в списке Минюста.Как сообщается на сайте фонда, организация была создана в феврале 1997 года. "Основной миссией фонда является содействие построению в России правового государства, гражданского общества, защита прав человека, возрождение идей милосердия, социального служения, ненасилия, развитие социального партнерства между различными секторами общества", - указано на сайте.Одним из учредителей фонда была депутат Госдумы Галина Старовойтова, убитая в ноябре 1998 года.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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общество, галина старовойтова, россия, госдума рф, министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Галина Старовойтова, Россия, Госдума РФ, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
11:41 28.11.2022
 
Созданный Галиной Старовойтовой фонд включили в реестр НКО-иноагентов

Фонд "Социальное партнерство", созданный Старовойтовой, включили в реестр НКО-иноагентов

© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в медиабанкНародный депутат РСФСР Галина Старовойтова
Народный депутат РСФСР Галина Старовойтова - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
Народный депутат РСФСР Галина Старовойтова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, благотворительный фонд "Социальное партнерство"*, одним из учредителей которого была Галина Старовойтова, следует из соответствующего ведомственного перечня.
"Московский региональный общественный благотворительный фонд "Социальное партнерство"*. Включение в реестр 25.11.2022", - значится в списке Минюста.
Как сообщается на сайте фонда, организация была создана в феврале 1997 года. "Основной миссией фонда является содействие построению в России правового государства, гражданского общества, защита прав человека, возрождение идей милосердия, социального служения, ненасилия, развитие социального партнерства между различными секторами общества", - указано на сайте.
Одним из учредителей фонда была депутат Госдумы Галина Старовойтова, убитая в ноябре 1998 года.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 18:27
"Фонд Тольятти" исключили из реестра НКО-иноагентов
 
ОбществоГалина СтаровойтоваРоссияГосдума РФМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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