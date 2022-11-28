https://ria.ru/20221128/fns-1834729871.html
Личный кабинет на сайте ФНС России заработал в штатном режиме
Личный кабинет на сайте ФНС России заработал в штатном режиме - РИА Новости, 28.11.2022
Личный кабинет на сайте ФНС России заработал в штатном режиме
Личный кабинет налогоплательщика-физического лица снова работает в штатном режиме, технологические работы, вызвавшие сложности с уплатой налогов утром в... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:54
2022-11-28T12:54
2022-11-28T14:17
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости/Прайм. Личный кабинет налогоплательщика-физического лица снова работает в штатном режиме, технологические работы, вызвавшие сложности с уплатой налогов утром в понедельник, уже завершены, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.Сервисы личного кабинета утром были временно недоступны. "С 9.00 до 11.30 проводились технологические работы, у некоторых пользователей могли возникнуть сложности при работе с сервисом. На текущий момент все работы завершены", - сообщили в ведомстве.При этом оно обращает внимание, что уплатить имущественные налоги можно не только в личном кабинете на сайте ФНС. Это можно сделать также по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы, через банки, их мобильные приложения и банкоматы, кассы местной администрации, почту, МФЦ, если там принимают оплату в счет налогов.Если нет квитанции, сформировать ее можно в сервисе "Уплата налогов и пошлин физических лиц". Ссылка на сервис доступна на главной странице сайта ФНС России.В Сбербанке, клиенты которого ранее сообщали о сложностях при оплате налогового счета с помощью QR-кода, заявили РИА Новости, что услуга предоставляется штатно. "Со стороны "Сбера" оплата по QR-коду всех видов налогов по квитанции ФНС проходит бесперебойно", - указали там.Срок уплаты налогов на имущество физических лиц в России в 2022 году истекает 1 декабря: до окончания этого дня необходимо заплатить транспортный, земельный налог, налог на недвижимость, а в ряде случаев - и НДФЛ.
https://ria.ru/20221108/kreditovanie-1829888400.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Общество
12:54 28.11.2022 (обновлено: 14:17 28.11.2022)
Личный кабинет на сайте ФНС России заработал в штатном режиме
Личный кабинет на сайте ФНС России заработал в штатном режиме, техработы завершены
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости/Прайм. Личный кабинет налогоплательщика-физического лица снова работает в штатном режиме, технологические работы, вызвавшие сложности с уплатой налогов утром в понедельник, уже завершены, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.
Сервисы личного кабинета утром были временно недоступны. "С 9.00 до 11.30 проводились технологические работы, у некоторых пользователей могли возникнуть сложности при работе с сервисом. На текущий момент все работы завершены", - сообщили в ведомстве.
При этом оно обращает внимание, что уплатить имущественные налоги можно не только в личном кабинете на сайте ФНС. Это можно сделать также по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы, через банки, их мобильные приложения и банкоматы, кассы местной администрации, почту, МФЦ, если там принимают оплату в счет налогов.
Если нет квитанции, сформировать ее можно в сервисе "Уплата налогов и пошлин физических лиц". Ссылка на сервис доступна на главной странице сайта ФНС России.
В Сбербанке, клиенты которого ранее сообщали о сложностях при оплате налогового счета с помощью QR-кода, заявили РИА Новости, что услуга предоставляется штатно. "Со стороны "Сбера" оплата по QR-коду всех видов налогов по квитанции ФНС проходит бесперебойно", - указали там.
Срок уплаты налогов на имущество физических лиц в России в 2022 году истекает 1 декабря: до окончания этого дня необходимо заплатить транспортный, земельный налог, налог на недвижимость, а в ряде случаев - и НДФЛ.