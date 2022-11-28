https://ria.ru/20221128/fns-1834729871.html

Личный кабинет на сайте ФНС России заработал в штатном режиме

Личный кабинет на сайте ФНС России заработал в штатном режиме - РИА Новости, 28.11.2022

Личный кабинет на сайте ФНС России заработал в штатном режиме

Личный кабинет налогоплательщика-физического лица снова работает в штатном режиме, технологические работы, вызвавшие сложности с уплатой налогов утром в... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T12:54

2022-11-28T12:54

2022-11-28T14:17

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости/Прайм. Личный кабинет налогоплательщика-физического лица снова работает в штатном режиме, технологические работы, вызвавшие сложности с уплатой налогов утром в понедельник, уже завершены, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.Сервисы личного кабинета утром были временно недоступны. "С 9.00 до 11.30 проводились технологические работы, у некоторых пользователей могли возникнуть сложности при работе с сервисом. На текущий момент все работы завершены", - сообщили в ведомстве.При этом оно обращает внимание, что уплатить имущественные налоги можно не только в личном кабинете на сайте ФНС. Это можно сделать также по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы, через банки, их мобильные приложения и банкоматы, кассы местной администрации, почту, МФЦ, если там принимают оплату в счет налогов.Если нет квитанции, сформировать ее можно в сервисе "Уплата налогов и пошлин физических лиц". Ссылка на сервис доступна на главной странице сайта ФНС России.В Сбербанке, клиенты которого ранее сообщали о сложностях при оплате налогового счета с помощью QR-кода, заявили РИА Новости, что услуга предоставляется штатно. "Со стороны "Сбера" оплата по QR-коду всех видов налогов по квитанции ФНС проходит бесперебойно", - указали там.Срок уплаты налогов на имущество физических лиц в России в 2022 году истекает 1 декабря: до окончания этого дня необходимо заплатить транспортный, земельный налог, налог на недвижимость, а в ряде случаев - и НДФЛ.

https://ria.ru/20221108/kreditovanie-1829888400.html

https://ria.ru/20221124/akkreditatsiya-1834035690.html

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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество