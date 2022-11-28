https://ria.ru/20221128/evrosoyuz-1834892629.html

В Евросоюзе ждут больших трудностей зимой 2023-2024 годов

В Евросоюзе ждут больших трудностей зимой 2023-2024 годов - РИА Новости, 29.11.2022

В Евросоюзе ждут больших трудностей зимой 2023-2024 годов

Евросоюз ждут большие трудности зимой 2023-2024 годов, которые могут стать масштабнее проблем ближайших месяцев, при этом ЕС в вопросе зависимости от российских РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-28T22:14

2022-11-28T22:14

2022-11-29T00:03

специальная военная операция на украине

экономика

цены на нефть

владимир путин

александр новак

россия

сша

еврокомиссия

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ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Евросоюз ждут большие трудности зимой 2023-2024 годов, которые могут стать масштабнее проблем ближайших месяцев, при этом ЕС в вопросе зависимости от российских энергоносителей пока работает над мерами по сокращению потребления за счет экономии энергии и вряд ли сможет в ближайший год отказаться от энергоносителей из России, заявила генеральный директор по энергетике Европейской комиссии Дитте Юль Йоргенсен в интервью Washington Post.По словам Йоргенсен, такие ожидания основаны на сохраняющемся дисбалансе на глобальных финансовых рынках, включая рынки газа. При этом если раньше доля российского газа на европейском рынке оценивалась в приблизительно 40%, то в ноябре, как заявила Йоргенсен, она составила всего 7% за счет роста поставок от США и других партнеров.Представитель Еврокомиссии также отметила, что в ЕС прогнозируют сложности с пополнением запасов энергоносителей в марте и апреле 2023 года.По ее словам, ЕС - с точки зрения спроса - сейчас работает над мерами по сокращению потребления в Евросоюзе за счет экономии энергии.При этом Йоргенсен не уверена, что Европа в ближайшее время может отказаться от энергоносителей из России. "Это невозможно с той скоростью, о которой вы думаете", - ответила она на вопрос, может ли Европа в течение года перестать зависеть от российских энергоносителей."Хочу подчеркнуть важность сокращения спроса и энергоэффективность в вопросе того, как мы станем независимыми от российских поставок", - добавила она.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221125/gaz-1834104862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, владимир путин, александр новак, россия, сша, еврокомиссия, евросоюз, европа