https://ria.ru/20221128/evrosoyuz-1834779299.html

Медведев предрек скорый "развод" США с Евросоюзом

Медведев предрек скорый "развод" США с Евросоюзом - РИА Новости, 28.11.2022

Медведев предрек скорый "развод" США с Евросоюзом

Соединенные Штаты активно создают условия для быстрой интеграции в свою экономику ведущих европейских компаний, забывая при этом об интересах партнеров, заявил... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:15

2022-11-28T15:15

2022-11-28T15:48

дмитрий медведев

россия

сша

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совет безопасности рф

европа

джо байден

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты активно создают условия для быстрой интеграции в свою экономику ведущих европейских компаний, забывая при этом об интересах партнеров, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Чем дальше, тем активнее США создают условия для быстрой интеграции в свою экономику ведущих европейских компаний. Система субсидий и налоговых льгот побуждает их становиться инвесторами в Новом Свете, забыв об интересах некрасиво стареющей Европы. Которая в мазохистском исступлении ввела санкции, вероятно, причиняющие ей сладкую боль", — написал он.По мнению чиновника, "марьяж" (фр. "брак". — Прим. ред.) США и Европа может завершиться грязным скандалом и муторным разделом имущества, тогда как причиной тому станет "экономическая неверность" и демонстративный отказ от выполнения "супружеского долга"."Альфа-самец Пиндостан, несмотря на клятвы в верности, любви до гроба и глумливые обещания все доходы приносить исключительно в семью, оказывается, нагло врал постылой Европе. Делиться прибылью он и не думает. Наоборот — отнимает последнее и присваивает себе без малейших колебаний. А на мнение своего партнера —демонстративно кладет известно что, правда, под соусом красивых, но пустых политических высказываний", — пояснил Медведев.Так, Вашингтон поощряет своих клиентов покупать американскую продукцию, пока европейские компании из-за санкций против России находят все меньше возможностей работать на территории своих стран. "Вот и верь после этого богатым покровителям. Раз — и сняли Европу с содержания. Обошлись как с уличной девкой. Можно, конечно, решительно порвать с неверными и нечистыми на руку половыми (пардон, экономическими) партнерами и гордо начать новую свободную личную жизнь. Строить ее самостоятельно и независимо. Но вряд ли у европейских стран хватит на это решительности", — подытожил политик.В августе Джо Байден подписал закон, который, в частности, предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке. Администрация президента назвала документ "Актом сокращения инфляции". Власти выделили 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.При этом в Евросоюзе этот акт назвали дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон не исключил введения санкций, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса.

https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html

https://ria.ru/20221121/ssha-1833030262.html

https://ria.ru/20221126/bayden-1834505461.html

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сша

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, россия, сша, в мире, евросоюз, совет безопасности рф, европа, джо байден