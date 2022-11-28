https://ria.ru/20221128/evrosoyuz-1834779299.html
Медведев предрек скорый "развод" США с Евросоюзом
Медведев предрек скорый "развод" США с Евросоюзом - РИА Новости, 28.11.2022
Медведев предрек скорый "развод" США с Евросоюзом
Соединенные Штаты активно создают условия для быстрой интеграции в свою экономику ведущих европейских компаний, забывая при этом об интересах партнеров, заявил... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:15
2022-11-28T15:15
2022-11-28T15:48
дмитрий медведев
россия
сша
в мире
евросоюз
совет безопасности рф
европа
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_0:279:2960:1944_1920x0_80_0_0_8de042bdf661aeda922f06c09622ee9e.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты активно создают условия для быстрой интеграции в свою экономику ведущих европейских компаний, забывая при этом об интересах партнеров, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Чем дальше, тем активнее США создают условия для быстрой интеграции в свою экономику ведущих европейских компаний. Система субсидий и налоговых льгот побуждает их становиться инвесторами в Новом Свете, забыв об интересах некрасиво стареющей Европы. Которая в мазохистском исступлении ввела санкции, вероятно, причиняющие ей сладкую боль", — написал он.По мнению чиновника, "марьяж" (фр. "брак". — Прим. ред.) США и Европа может завершиться грязным скандалом и муторным разделом имущества, тогда как причиной тому станет "экономическая неверность" и демонстративный отказ от выполнения "супружеского долга"."Альфа-самец Пиндостан, несмотря на клятвы в верности, любви до гроба и глумливые обещания все доходы приносить исключительно в семью, оказывается, нагло врал постылой Европе. Делиться прибылью он и не думает. Наоборот — отнимает последнее и присваивает себе без малейших колебаний. А на мнение своего партнера —демонстративно кладет известно что, правда, под соусом красивых, но пустых политических высказываний", — пояснил Медведев.Так, Вашингтон поощряет своих клиентов покупать американскую продукцию, пока европейские компании из-за санкций против России находят все меньше возможностей работать на территории своих стран. "Вот и верь после этого богатым покровителям. Раз — и сняли Европу с содержания. Обошлись как с уличной девкой. Можно, конечно, решительно порвать с неверными и нечистыми на руку половыми (пардон, экономическими) партнерами и гордо начать новую свободную личную жизнь. Строить ее самостоятельно и независимо. Но вряд ли у европейских стран хватит на это решительности", — подытожил политик.В августе Джо Байден подписал закон, который, в частности, предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке. Администрация президента назвала документ "Актом сокращения инфляции". Власти выделили 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.При этом в Евросоюзе этот акт назвали дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон не исключил введения санкций, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса.
https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html
https://ria.ru/20221121/ssha-1833030262.html
https://ria.ru/20221126/bayden-1834505461.html
россия
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_5437d2272b5e2f636d015d2a752a8c54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, сша, в мире, евросоюз, совет безопасности рф, европа, джо байден
Дмитрий Медведев, Россия, США, В мире, Евросоюз, Совет Безопасности РФ, Европа, Джо Байден
15:15 28.11.2022 (обновлено: 15:48 28.11.2022)
Медведев предрек скорый "развод" США с Евросоюзом
Медведев заявил о неравенстве в отношениях США и Европы и предрек их скорый развод
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
Соединенные Штаты активно создают условия для быстрой интеграции в свою экономику ведущих европейских компаний, забывая при этом об интересах партнеров, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Чем дальше, тем активнее США
создают условия для быстрой интеграции в свою экономику ведущих европейских компаний. Система субсидий и налоговых льгот побуждает их становиться инвесторами в Новом Свете, забыв об интересах некрасиво стареющей Европы. Которая в мазохистском исступлении ввела санкции, вероятно, причиняющие ей сладкую боль", — написал он.
По мнению чиновника, "марьяж" (фр. "брак". — Прим. ред.) США и Европа может завершиться грязным скандалом и муторным разделом имущества, тогда как причиной тому станет "экономическая неверность" и демонстративный отказ от выполнения "супружеского долга".
"Альфа-самец Пиндостан, несмотря на клятвы в верности, любви до гроба и глумливые обещания все доходы приносить исключительно в семью, оказывается, нагло врал постылой Европе. Делиться прибылью он и не думает. Наоборот — отнимает последнее и присваивает себе без малейших колебаний. А на мнение своего партнера —демонстративно кладет известно что, правда, под соусом красивых, но пустых политических высказываний", — пояснил Медведев.
Так, Вашингтон поощряет своих клиентов покупать американскую продукцию, пока европейские компании из-за санкций против России находят все меньше возможностей работать на территории своих стран.
"Вот и верь после этого богатым покровителям. Раз — и сняли Европу с содержания. Обошлись как с уличной девкой. Можно, конечно, решительно порвать с неверными и нечистыми на руку половыми (пардон, экономическими) партнерами и гордо начать новую свободную личную жизнь. Строить ее самостоятельно и независимо. Но вряд ли у европейских стран хватит на это решительности", — подытожил политик.
В августе Джо Байден
подписал закон, который, в частности, предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке
. Администрация президента назвала документ "Актом сокращения инфляции". Власти выделили 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
При этом в Евросоюзе этот акт назвали дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон не исключил введения санкций, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса.