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ЕС мог бы добиться мира на Украине без санкций, заявили в Венгрии - РИА Новости, 28.11.2022
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ЕС мог бы добиться мира на Украине без санкций, заявили в Венгрии
ЕС мог бы добиться мира на Украине без санкций, заявили в Венгрии - РИА Новости, 28.11.2022
ЕС мог бы добиться мира на Украине без санкций, заявили в Венгрии
Власти Венгрии неоднократно высказывали точку зрения, что введение санкций не помогает в достижении военно-политических целей, а Евросоюз мог бы добиться мира... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:13
2022-11-28T15:13
в мире
венгрия
евросоюз
европарламент
еврокомиссия
россия
украина
золтан ковач
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БУДАПЕШТ, 28 ноя - РИА Новости. Власти Венгрии неоднократно высказывали точку зрения, что введение санкций не помогает в достижении военно-политических целей, а Евросоюз мог бы добиться мира на Украине, если бы действовал "единообразно и эффективно", заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в интервью изданию Magyar Nemzet."Стоит подчеркнуть: Венгрия считает, что если бы ЕС действовал единообразно и эффективно, он смог бы найти решение, как склонить враждующие стороны немедленно заключить мир", - отметил Ковач.Он подчеркнул, что власти Венгрии и лично премьер-министр Виктор Орбан начиная с 2014 года неоднократно заявляли на международных форумах, что "санкционная политика не подходит для достижения военно-политических целей, вместо этого следует использовать другие инструменты, которые могут быть эффективными и обеспечить лучшие условия для ведения переговоров для ЕС"."Мы видим, что санкциями институты ЕС, особенно Еврокомиссия, пытаются проникнуть в сферы, входящие в компетенцию стран-членов. Мы можем видеть явное расширение власти и компетенции, которое может иметь далеко идущие последствия, если мы не будем стоять на ногах", - сказал Ковач.По его словам, когда в Брюсселе вводили антироссийские санкционные пакеты, "не оценивая их эффекта", все были уверены, что они приведут к миру. "Сейчас уже видно, что санкции для этого не годятся. У Еврокомиссии или Европарламента никогда не было сил признать свои ошибки, ситуация даже намного хуже, так как предыдущие ошибки порождают новые", - добавил Ковач.Представитель венгерского правительства выразил мнение, что "в ЕС нет реального руководства, институты не функционируют так, как определено отцами-основателями и договорами". "Европарламент крайне радикализирован и идеологизирован, а его левое крыло не заинтересовано в развитии нормальных отношений с венгерским или польским правительством и стоящими за ними консервативными силами. Еврокомиссия превратилась в политическую комиссию на основе собственной декларации, причем она не демонстрирует единого лидерства, а действует группируясь вокруг разных чиновников", - считает Ковач.Премьер Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221126/vengriya-1834437101.html
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в мире, венгрия, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, россия, украина, золтан ковач, виктор орбан, владимир путин
В мире, Венгрия, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия, Россия, Украина, Золтан Ковач, Виктор Орбан, Владимир Путин
15:13 28.11.2022
 
ЕС мог бы добиться мира на Украине без санкций, заявили в Венгрии

Правительство Венгрии: ЕС мог бы добиться мира на Украине, если бы не вводил санкции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 28 ноя - РИА Новости. Власти Венгрии неоднократно высказывали точку зрения, что введение санкций не помогает в достижении военно-политических целей, а Евросоюз мог бы добиться мира на Украине, если бы действовал "единообразно и эффективно", заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в интервью изданию Magyar Nemzet.
"Стоит подчеркнуть: Венгрия считает, что если бы ЕС действовал единообразно и эффективно, он смог бы найти решение, как склонить враждующие стороны немедленно заключить мир", - отметил Ковач.
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Он подчеркнул, что власти Венгрии и лично премьер-министр Виктор Орбан начиная с 2014 года неоднократно заявляли на международных форумах, что "санкционная политика не подходит для достижения военно-политических целей, вместо этого следует использовать другие инструменты, которые могут быть эффективными и обеспечить лучшие условия для ведения переговоров для ЕС".
"Мы видим, что санкциями институты ЕС, особенно Еврокомиссия, пытаются проникнуть в сферы, входящие в компетенцию стран-членов. Мы можем видеть явное расширение власти и компетенции, которое может иметь далеко идущие последствия, если мы не будем стоять на ногах", - сказал Ковач.
По его словам, когда в Брюсселе вводили антироссийские санкционные пакеты, "не оценивая их эффекта", все были уверены, что они приведут к миру. "Сейчас уже видно, что санкции для этого не годятся. У Еврокомиссии или Европарламента никогда не было сил признать свои ошибки, ситуация даже намного хуже, так как предыдущие ошибки порождают новые", - добавил Ковач.
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Представитель венгерского правительства выразил мнение, что "в ЕС нет реального руководства, институты не функционируют так, как определено отцами-основателями и договорами". "Европарламент крайне радикализирован и идеологизирован, а его левое крыло не заинтересовано в развитии нормальных отношений с венгерским или польским правительством и стоящими за ними консервативными силами. Еврокомиссия превратилась в политическую комиссию на основе собственной декларации, причем она не демонстрирует единого лидерства, а действует группируясь вокруг разных чиновников", - считает Ковач.
Премьер Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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