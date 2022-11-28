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В Кремле опровергли сообщения о планах России покинуть Энергодар - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/energodar-1834723998.html
В Кремле опровергли сообщения о планах России покинуть Энергодар
В Кремле опровергли сообщения о планах России покинуть Энергодар - РИА Новости, 28.11.2022
В Кремле опровергли сообщения о планах России покинуть Энергодар
Россия не собирается выводить свои силы из Энергодара и с Запорожской атомной электростанции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:37
2022-11-28T13:50
энергодар
специальная военная операция на украине
россия
энергоатом
запорожская аэс
запорожская область
украина
в мире
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия не собирается выводить свои силы из Энергодара и с Запорожской атомной электростанции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может", — ответил представитель Кремля журналистам на просьбу прокомментировать заявления украинской стороны.О том, что российские военные якобы могут готовиться покинуть ЗАЭС, заявил президент украинского "Энергоатома" Петр Котин.Администрация Энергодара также назвала подобные высказывания и публикации фейками. Там подчеркнули, что Запорожская АЭС остается под контролем России, безопасность станции обеспечивается в полном объеме. Сотрудники подписывают новые трудовые соглашения, оформляют российские паспорта.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
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энергодар, россия, энергоатом, запорожская аэс, запорожская область, украина, в мире, дмитрий песков
Энергодар, Специальная военная операция на Украине, Россия, Энергоатом, Запорожская АЭС, Запорожская область, Украина, В мире, Дмитрий Песков
12:37 28.11.2022 (обновлено: 13:50 28.11.2022)
 
В Кремле опровергли сообщения о планах России покинуть Энергодар

Пресс-секретарь Путина Песков опроверг сообщения о планах России покинуть Энергодар и ЗАЭС

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия не собирается выводить свои силы из Энергодара и с Запорожской атомной электростанции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может", — ответил представитель Кремля журналистам на просьбу прокомментировать заявления украинской стороны.
О том, что российские военные якобы могут готовиться покинуть ЗАЭС, заявил президент украинского "Энергоатома" Петр Котин.
Администрация Энергодара также назвала подобные высказывания и публикации фейками. Там подчеркнули, что Запорожская АЭС остается под контролем России, безопасность станции обеспечивается в полном объеме. Сотрудники подписывают новые трудовые соглашения, оформляют российские паспорта.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 10:53Специальная военная операция на Украине
Два энергоблока ЗАЭС перевели в режим "горячего останова"
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарРоссияЭнергоатомЗапорожская АЭСЗапорожская областьУкраинаВ миреДмитрий Песков
 
 
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