https://ria.ru/20221128/energodar-1834723998.html

В Кремле опровергли сообщения о планах России покинуть Энергодар

В Кремле опровергли сообщения о планах России покинуть Энергодар - РИА Новости, 28.11.2022

В Кремле опровергли сообщения о планах России покинуть Энергодар

Россия не собирается выводить свои силы из Энергодара и с Запорожской атомной электростанции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T12:37

2022-11-28T12:37

2022-11-28T13:50

энергодар

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия не собирается выводить свои силы из Энергодара и с Запорожской атомной электростанции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может", — ответил представитель Кремля журналистам на просьбу прокомментировать заявления украинской стороны.О том, что российские военные якобы могут готовиться покинуть ЗАЭС, заявил президент украинского "Энергоатома" Петр Котин.Администрация Энергодара также назвала подобные высказывания и публикации фейками. Там подчеркнули, что Запорожская АЭС остается под контролем России, безопасность станции обеспечивается в полном объеме. Сотрудники подписывают новые трудовые соглашения, оформляют российские паспорта.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.

https://ria.ru/20221128/zaes-1834687385.html

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Владимир Лаврентьев

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