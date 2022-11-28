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Власти опровергли фейки украинских СМИ о планах России покинуть Энергодар - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/energodar-1834673274.html
Власти опровергли фейки украинских СМИ о планах России покинуть Энергодар
Власти опровергли фейки украинских СМИ о планах России покинуть Энергодар - РИА Новости, 28.11.2022
Власти опровергли фейки украинских СМИ о планах России покинуть Энергодар
Запорожская атомная электростанция остается под контролем России, как и Энергодар, заявила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T09:45
2022-11-28T10:38
специальная военная операция на украине
общество
энергодар
россия
запорожская аэс
запорожская область
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Запорожская атомная электростанция остается под контролем России, как и Энергодар, заявила администрация города в Telegram-канале.Персонал АЭС переводят в новое юридическое лицо, сотрудники подписали трудовые соглашения, получают новые зарплатные карты.Жители Энергодара и, в том числе, работники ЗАЭС оформляют российские паспорта.В администрации подчеркнули, что, вопреки фейкам украинских СМИ, Запорожская АЭС остается под контролем России, безопасность станции обеспечивается в полном объеме.Город Энергодар расположен рядом с Запорожской АЭС — самой крупной по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.
энергодар
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общество, энергодар, россия, запорожская аэс, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Энергодар, Россия, Запорожская АЭС, Запорожская область
09:45 28.11.2022 (обновлено: 10:38 28.11.2022)
 
Власти опровергли фейки украинских СМИ о планах России покинуть Энергодар

Администрация Энергодара опровергла сообщения о планах российских военных покинуть ЗАЭС

© РИА Новости / Виктор ЗванцевВъезд в Энергодар
Въезд в Энергодар - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Виктор Званцев
Въезд в Энергодар. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Запорожская атомная электростанция остается под контролем России, как и Энергодар, заявила администрация города в Telegram-канале.
"В последнее время подконтрольные Киеву СМИ активно распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС. Данная информация не соответствует действительности", — говорится в публикации.
Персонал АЭС переводят в новое юридическое лицо, сотрудники подписали трудовые соглашения, получают новые зарплатные карты.
Жители Энергодара и, в том числе, работники ЗАЭС оформляют российские паспорта.
В администрации подчеркнули, что, вопреки фейкам украинских СМИ, Запорожская АЭС остается под контролем России, безопасность станции обеспечивается в полном объеме.
Город Энергодар расположен рядом с Запорожской АЭС — самой крупной по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЭнергодарРоссияЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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