https://ria.ru/20221128/energodar-1834673274.html

Власти опровергли фейки украинских СМИ о планах России покинуть Энергодар

Власти опровергли фейки украинских СМИ о планах России покинуть Энергодар - РИА Новости, 28.11.2022

Власти опровергли фейки украинских СМИ о планах России покинуть Энергодар

Запорожская атомная электростанция остается под контролем России, как и Энергодар, заявила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T09:45

2022-11-28T09:45

2022-11-28T10:38

специальная военная операция на украине

общество

энергодар

россия

запорожская аэс

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824658646_0:443:2731:1979_1920x0_80_0_0_995eb6ff5061508559b0f77ee91eb47c.jpg

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Запорожская атомная электростанция остается под контролем России, как и Энергодар, заявила администрация города в Telegram-канале.Персонал АЭС переводят в новое юридическое лицо, сотрудники подписали трудовые соглашения, получают новые зарплатные карты.Жители Энергодара и, в том числе, работники ЗАЭС оформляют российские паспорта.В администрации подчеркнули, что, вопреки фейкам украинских СМИ, Запорожская АЭС остается под контролем России, безопасность станции обеспечивается в полном объеме.Город Энергодар расположен рядом с Запорожской АЭС — самой крупной по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.

энергодар

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, энергодар, россия, запорожская аэс, запорожская область