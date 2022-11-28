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Украина провела тестовый импорт электроэнергии из Румынии - РИА Новости, 28.11.2022
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Украина провела тестовый импорт электроэнергии из Румынии
Украина провела тестовый импорт электроэнергии из Румынии - РИА Новости, 28.11.2022
Украина провела тестовый импорт электроэнергии из Румынии
В "Энергетической компании Украины" осуществили тестовый импорт электроэнергии из Румынии мощностью в 1 МВт, чтобы проверить технические возможности украинской... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:54
2022-11-28T17:54
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В "Энергетической компании Украины" осуществили тестовый импорт электроэнергии из Румынии мощностью в 1 МВт, чтобы проверить технические возможности украинской энергосистемы, сообщила в понедельник пресс-служба компании.Ранее в министерстве энергетики сообщили, что Украина с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в ЕС в связи с ракетными обстрелами. Позже глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что на Украине разрабатывают механизм импорта электроэнергии из Европы, есть возможность импортировать до 600 МВт."Государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" (АО "ЭКУ") 27 ноября 2022 года в тестовом режиме импортировал некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов, в 9:00 (10.00 мск) и 14.00 (15.00 мск)", - приводит текст сообщения компании издание "Укринформ".В компании отметили, что импорт электроэнергии может стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины, тестовые поставки необходимы для "проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы" в случае необходимости.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221128/krym-1834818988.html
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жкх, денис шмыгаль, украина, румыния, европа, евросоюз, укрэнерго, в мире
ЖКХ, Денис Шмыгаль, Украина, Румыния, Европа, Евросоюз, Укрэнерго, В мире
17:54 28.11.2022
 
Украина провела тестовый импорт электроэнергии из Румынии

"Энергетическая компания Украины" осуществила тестовый импорт электроэнергии из Румынии

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В "Энергетической компании Украины" осуществили тестовый импорт электроэнергии из Румынии мощностью в 1 МВт, чтобы проверить технические возможности украинской энергосистемы, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
Ранее в министерстве энергетики сообщили, что Украина с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в ЕС в связи с ракетными обстрелами. Позже глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что на Украине разрабатывают механизм импорта электроэнергии из Европы, есть возможность импортировать до 600 МВт.
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"Государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" (АО "ЭКУ") 27 ноября 2022 года в тестовом режиме импортировал некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов, в 9:00 (10.00 мск) и 14.00 (15.00 мск)", - приводит текст сообщения компании издание "Укринформ".
В компании отметили, что импорт электроэнергии может стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины, тестовые поставки необходимы для "проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы" в случае необходимости.
Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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