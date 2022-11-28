https://ria.ru/20221128/energiya-1834807537.html
Мощность возобновляемых источников энергии в Китае выросла на 8%
Мощность возобновляемых источников энергии в Китае выросла на 8% - РИА Новости, 28.11.2022
Мощность возобновляемых источников энергии в Китае выросла на 8%
К концу октября совокупная установленная мощность по производству электроэнергии в Китае достигла около 2,5 миллиарда кВт, увеличившись на 8,3% в годовом... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:24
2022-11-28T16:24
2022-11-28T16:24
россия-китай: главное
китай
экономика
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МОСКВА, 28 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". К концу октября совокупная установленная мощность по производству электроэнергии в Китае достигла около 2,5 миллиарда кВт, увеличившись на 8,3% в годовом исчислении, свидетельствуют данные Государственного управления по делам энергетики КНР.С начала этого года в Китае наблюдается устойчивый рост показателей по установленной мощности возобновляемых источников энергии на фоне стремления страны к “зеленому“ развитию.В частности, установленная мощность в секторе ветроэнергетики Китая выросла на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 350 миллионов кВт. Одновременно с этим аналогичный показатель в секторе фотоэлектрической энергетики составил 360 миллионов кВт, увеличившись на 29,2% в годовом выражении.С начала этого года Китай увеличивает инвестиции в возобновляемые источники энергии, ускоряя строительство крупномасштабных объектов в секторе ветроэнергетики и фотоэлектрических баз, особенно в пустынных районах страны.За первые 10 месяцев общий объем инвестиций основных китайских компаний по производству электроэнергии в солнечную энергетику взлетел на 326,7% в годовом исчислении до 157,4 миллиарда юаней (22 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20221011/perekhod-1823077424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика
МОСКВА, 28 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное".
К концу октября совокупная установленная мощность по производству электроэнергии в Китае достигла около 2,5 миллиарда кВт, увеличившись на 8,3% в годовом исчислении, свидетельствуют данные Государственного управления по делам энергетики КНР.
С начала этого года в Китае наблюдается устойчивый рост показателей по установленной мощности возобновляемых источников энергии на фоне стремления страны к “зеленому“ развитию.
В частности, установленная мощность в секторе ветроэнергетики Китая выросла на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 350 миллионов кВт. Одновременно с этим аналогичный показатель в секторе фотоэлектрической энергетики составил 360 миллионов кВт, увеличившись на 29,2% в годовом выражении.
С начала этого года Китай
увеличивает инвестиции в возобновляемые источники энергии, ускоряя строительство крупномасштабных объектов в секторе ветроэнергетики и фотоэлектрических баз, особенно в пустынных районах страны.
За первые 10 месяцев общий объем инвестиций основных китайских компаний по производству электроэнергии в солнечную энергетику взлетел на 326,7% в годовом исчислении до 157,4 миллиарда юаней (22 миллиарда долларов).