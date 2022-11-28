https://ria.ru/20221128/energiya-1834807537.html

Мощность возобновляемых источников энергии в Китае выросла на 8%

Мощность возобновляемых источников энергии в Китае выросла на 8% - РИА Новости, 28.11.2022

Мощность возобновляемых источников энергии в Китае выросла на 8%

К концу октября совокупная установленная мощность по производству электроэнергии в Китае достигла около 2,5 миллиарда кВт, увеличившись на 8,3% в годовом... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:24

2022-11-28T16:24

2022-11-28T16:24

россия-китай: главное

китай

экономика

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МОСКВА, 28 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". К концу октября совокупная установленная мощность по производству электроэнергии в Китае достигла около 2,5 миллиарда кВт, увеличившись на 8,3% в годовом исчислении, свидетельствуют данные Государственного управления по делам энергетики КНР.С начала этого года в Китае наблюдается устойчивый рост показателей по установленной мощности возобновляемых источников энергии на фоне стремления страны к “зеленому“ развитию.В частности, установленная мощность в секторе ветроэнергетики Китая выросла на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 350 миллионов кВт. Одновременно с этим аналогичный показатель в секторе фотоэлектрической энергетики составил 360 миллионов кВт, увеличившись на 29,2% в годовом выражении.С начала этого года Китай увеличивает инвестиции в возобновляемые источники энергии, ускоряя строительство крупномасштабных объектов в секторе ветроэнергетики и фотоэлектрических баз, особенно в пустынных районах страны.За первые 10 месяцев общий объем инвестиций основных китайских компаний по производству электроэнергии в солнечную энергетику взлетел на 326,7% в годовом исчислении до 157,4 миллиарда юаней (22 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20221011/perekhod-1823077424.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, экономика