https://ria.ru/20221128/energiya-1834799337.html
Россия и Казахстан намерены укреплять сотрудничество в энергетике
Россия и Казахстан намерены укреплять сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 28.11.2022
Россия и Казахстан намерены укреплять сотрудничество в энергетике
Россия и Казахстан намерены укреплять сотрудничество в энергетике, будут создавать условия для транзита энергоресурсов в третьи страны. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:06
2022-11-28T16:06
2022-11-28T16:06
экономика
владимир путин
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан намерены укреплять сотрудничество в энергетике, будут создавать условия для транзита энергоресурсов в третьи страны.Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля."Российская Федерация и Республика Казахстан будут укреплять сотрудничество в топливно-энергетической сфере, в том числе в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, а также в сфере транспортировки энергоресурсов. Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат создавать благоприятные технические и экономические условия для транзита энергоресурсов по территориям друг друга в третьи страны в соответствии с международными обязательствами", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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экономика, владимир путин, россия, казахстан, касым-жомарт токаев
Экономика, Владимир Путин, Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Россия и Казахстан намерены укреплять сотрудничество в энергетике
Россия и Казахстан создадут условия для транзита энергоресурсов в третьи страны