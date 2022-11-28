https://ria.ru/20221128/energiya-1834799337.html

Россия и Казахстан намерены укреплять сотрудничество в энергетике

Россия и Казахстан намерены укреплять сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 28.11.2022

Россия и Казахстан намерены укреплять сотрудничество в энергетике

Россия и Казахстан намерены укреплять сотрудничество в энергетике, будут создавать условия для транзита энергоресурсов в третьи страны. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:06

2022-11-28T16:06

2022-11-28T16:06

экономика

владимир путин

россия

казахстан

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан намерены укреплять сотрудничество в энергетике, будут создавать условия для транзита энергоресурсов в третьи страны.Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля."Российская Федерация и Республика Казахстан будут укреплять сотрудничество в топливно-энергетической сфере, в том числе в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, а также в сфере транспортировки энергоресурсов. Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат создавать благоприятные технические и экономи­чес­кие условия для транзита энергоресурсов по территориям друг друга в третьи страны в соответствии с международными обязательствами", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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россия

казахстан

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экономика, владимир путин, россия, казахстан, касым-жомарт токаев