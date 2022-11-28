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Британцев могут впервые попросить снизить потребление электроэнергии - РИА Новости, 28.11.2022
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Британцев могут впервые попросить снизить потребление электроэнергии
Британцев могут впервые попросить снизить потребление электроэнергии - РИА Новости, 28.11.2022
Британцев могут впервые попросить снизить потребление электроэнергии
Оператор единой британской энергосистемы National Grid предупредил о возможной необходимости снизить во вторник потребление электроэнергии на фоне... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:12
2022-11-28T15:12
экономика
великобритания
в мире
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Оператор единой британской энергосистемы National Grid предупредил о возможной необходимости снизить во вторник потребление электроэнергии на фоне потенциального дефицита поставок, сообщила в понедельник газета Financial Times."National Grid предупредил, что может попросить домохозяйства и бизнесы снизить потребление электроэнергии во вторник, чтобы восполнить потенциальный пробел в поставках", - говорится в сообщении издания.Оператор энергосистемы предупредил крупные энергокомпании, такие как British Gas, Eon и Octopus, потребители которых присоединились к программе по сокращению энергопотребления по требованию, приготовиться к первому возможному использованию этой схемы, пишет Financial Times.Программа "гибкого спроса", запущенная 1 ноября, была представлена, чтобы снизить риск отключения электричества зимой. Она предполагает выплаты за экономию энергии и после запуска несколько раз проходила тестирования, отмечает издание.Дефицит энергии в Британии связан с низкими поставками газа и проблемами с импортом из других стран, которые также столкнулись с энергетическим кризисом. По словам директора энергетической консалтинговой компании EnAppSys Фила Хьюитта, главной причиной возможной нехватки энергии на этой неделе стали слабые ветра в Британии, сообщает газета.Ранее оператор единой британской энергосистемы National Grid представил чрезвычайный план, согласно которому в стране возможны систематические трехчасовые отключения электричества в случае холодной зимы и прекращения поставок российского газа. Британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса, в связи с чем ряд газовых электростанций могут оказаться банкротами.
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экономика, великобритания, в мире
Экономика, Великобритания, В мире
15:12 28.11.2022
 
Британцев могут впервые попросить снизить потребление электроэнергии

Оператор Великобритании предупредил о возможной необходимости снизить электропотребление

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкВысоковольтная линия электропередач
Высоковольтная линия электропередач - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Высоковольтная линия электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Оператор единой британской энергосистемы National Grid предупредил о возможной необходимости снизить во вторник потребление электроэнергии на фоне потенциального дефицита поставок, сообщила в понедельник газета Financial Times.
"National Grid предупредил, что может попросить домохозяйства и бизнесы снизить потребление электроэнергии во вторник, чтобы восполнить потенциальный пробел в поставках", - говорится в сообщении издания.
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Оператор энергосистемы предупредил крупные энергокомпании, такие как British Gas, Eon и Octopus, потребители которых присоединились к программе по сокращению энергопотребления по требованию, приготовиться к первому возможному использованию этой схемы, пишет Financial Times.
Программа "гибкого спроса", запущенная 1 ноября, была представлена, чтобы снизить риск отключения электричества зимой. Она предполагает выплаты за экономию энергии и после запуска несколько раз проходила тестирования, отмечает издание.
Дефицит энергии в Британии связан с низкими поставками газа и проблемами с импортом из других стран, которые также столкнулись с энергетическим кризисом. По словам директора энергетической консалтинговой компании EnAppSys Фила Хьюитта, главной причиной возможной нехватки энергии на этой неделе стали слабые ветра в Британии, сообщает газета.
Ранее оператор единой британской энергосистемы National Grid представил чрезвычайный план, согласно которому в стране возможны систематические трехчасовые отключения электричества в случае холодной зимы и прекращения поставок российского газа. Британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса, в связи с чем ряд газовых электростанций могут оказаться банкротами.
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