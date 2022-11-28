https://ria.ru/20221128/energetika-1834762643.html

Путин рассказал о сотрудничестве с Казахстаном в нефтегазовой сфере

Путин рассказал о сотрудничестве с Казахстаном в нефтегазовой сфере - РИА Новости, 28.11.2022

Путин рассказал о сотрудничестве с Казахстаном в нефтегазовой сфере

Продвигается сотрудничество между Россией и Казахстаном в нефтегазовой и электроэнергетической сферах, включая взаимные поставки и транзит нефти, газа и... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:28

2022-11-28T14:28

2022-11-28T14:28

экономика

владимир путин

казахстан

россия

евразийский союз

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Продвигается сотрудничество между Россией и Казахстаном в нефтегазовой и электроэнергетической сферах, включая взаимные поставки и транзит нефти, газа и электричества, заявил президент России Владимир Путин."Реализуются совместные российско-казахстанские инициативы по развитию энергетической инфраструктуры, разведки и добычи углеводородов, продвигается сотрудничество в нефтегазовой и электроэнергетической сферах, включая взаимные поставки и транзит нефти, газа и электричества. Россия и Казахстан активно взаимодействуют и в рамках Евразийского союза, где формируются общие энергетические рынки", - сказал Путин, обращаясь к участникам пленарного заседания XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Оренбурге.

https://ria.ru/20221128/torgovlya-1834749571.html

казахстан

россия

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Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, казахстан, россия, евразийский союз, касым-жомарт токаев