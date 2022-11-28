https://ria.ru/20221128/energetika-1834762643.html
Путин рассказал о сотрудничестве с Казахстаном в нефтегазовой сфере
Путин рассказал о сотрудничестве с Казахстаном в нефтегазовой сфере - РИА Новости, 28.11.2022
Путин рассказал о сотрудничестве с Казахстаном в нефтегазовой сфере
Продвигается сотрудничество между Россией и Казахстаном в нефтегазовой и электроэнергетической сферах, включая взаимные поставки и транзит нефти, газа и... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:28
2022-11-28T14:28
2022-11-28T14:28
экономика
владимир путин
казахстан
россия
евразийский союз
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Продвигается сотрудничество между Россией и Казахстаном в нефтегазовой и электроэнергетической сферах, включая взаимные поставки и транзит нефти, газа и электричества, заявил президент России Владимир Путин."Реализуются совместные российско-казахстанские инициативы по развитию энергетической инфраструктуры, разведки и добычи углеводородов, продвигается сотрудничество в нефтегазовой и электроэнергетической сферах, включая взаимные поставки и транзит нефти, газа и электричества. Россия и Казахстан активно взаимодействуют и в рамках Евразийского союза, где формируются общие энергетические рынки", - сказал Путин, обращаясь к участникам пленарного заседания XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Оренбурге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, казахстан, россия, евразийский союз, касым-жомарт токаев
Экономика, Владимир Путин, Казахстан, Россия, Евразийский Союз, Касым-Жомарт Токаев
Путин рассказал о сотрудничестве с Казахстаном в нефтегазовой сфере
Путин: Россия и Казахстан продвигают сотрудничество в нефтегазовой и энергетической сферах
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Продвигается сотрудничество между Россией и Казахстаном в нефтегазовой и электроэнергетической сферах, включая взаимные поставки и транзит нефти, газа и электричества, заявил президент России Владимир Путин.
"Реализуются совместные российско-казахстанские инициативы по развитию энергетической инфраструктуры, разведки и добычи углеводородов, продвигается сотрудничество в нефтегазовой и электроэнергетической сферах, включая взаимные поставки и транзит нефти, газа и электричества. Россия и Казахстан активно взаимодействуют и в рамках Евразийского союза, где формируются общие энергетические рынки", - сказал Путин, обращаясь к участникам пленарного заседания XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Оренбурге.