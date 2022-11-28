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Путин рассказал о сотрудничестве с Казахстаном в нефтегазовой сфере - РИА Новости, 28.11.2022
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Путин рассказал о сотрудничестве с Казахстаном в нефтегазовой сфере
Путин рассказал о сотрудничестве с Казахстаном в нефтегазовой сфере - РИА Новости, 28.11.2022
Путин рассказал о сотрудничестве с Казахстаном в нефтегазовой сфере
Продвигается сотрудничество между Россией и Казахстаном в нефтегазовой и электроэнергетической сферах, включая взаимные поставки и транзит нефти, газа и... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:28
2022-11-28T14:28
экономика
владимир путин
казахстан
россия
евразийский союз
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Продвигается сотрудничество между Россией и Казахстаном в нефтегазовой и электроэнергетической сферах, включая взаимные поставки и транзит нефти, газа и электричества, заявил президент России Владимир Путин."Реализуются совместные российско-казахстанские инициативы по развитию энергетической инфраструктуры, разведки и добычи углеводородов, продвигается сотрудничество в нефтегазовой и электроэнергетической сферах, включая взаимные поставки и транзит нефти, газа и электричества. Россия и Казахстан активно взаимодействуют и в рамках Евразийского союза, где формируются общие энергетические рынки", - сказал Путин, обращаясь к участникам пленарного заседания XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Оренбурге.
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экономика, владимир путин, казахстан, россия, евразийский союз, касым-жомарт токаев
Экономика, Владимир Путин, Казахстан, Россия, Евразийский Союз, Касым-Жомарт Токаев
14:28 28.11.2022
 
Путин рассказал о сотрудничестве с Казахстаном в нефтегазовой сфере

Путин: Россия и Казахстан продвигают сотрудничество в нефтегазовой и энергетической сферах

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Продвигается сотрудничество между Россией и Казахстаном в нефтегазовой и электроэнергетической сферах, включая взаимные поставки и транзит нефти, газа и электричества, заявил президент России Владимир Путин.
"Реализуются совместные российско-казахстанские инициативы по развитию энергетической инфраструктуры, разведки и добычи углеводородов, продвигается сотрудничество в нефтегазовой и электроэнергетической сферах, включая взаимные поставки и транзит нефти, газа и электричества. Россия и Казахстан активно взаимодействуют и в рамках Евразийского союза, где формируются общие энергетические рынки", - сказал Путин, обращаясь к участникам пленарного заседания XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Оренбурге.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 13:53
Путин рассказал об экономических связях российских регионов с Казахстаном
 
ЭкономикаВладимир ПутинКазахстанРоссияЕвразийский СоюзКасым-Жомарт Токаев
 
 
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