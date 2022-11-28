https://ria.ru/20221128/ekonomiya-1834657456.html

По данным опроса, почти четверть россиян стала больше экономить на еде

По данным опроса, почти четверть россиян стала больше экономить на еде - РИА Новости, 28.11.2022

По данным опроса, почти четверть россиян стала больше экономить на еде

Почти четверть россиян (24%) согласны с тем, что начали больше экономить на еде с марта этого года, 11% скорее согласны с этим, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T06:32

2022-11-28T06:32

2022-11-28T06:41

общество

вциом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818220977_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3fe8f741759a4e802832ffa2d2767cde.jpg

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Почти четверть россиян (24%) согласны с тем, что начали больше экономить на еде с марта этого года, 11% скорее согласны с этим, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости.Среди 24% тех, кто стал больше экономить на еде, 26% – люди от 18 до 24 лет и 22% – от 35 до 44 лет. Еще 11% скорее согласны с тем, что стали больше экономить. Не согласны или скорее не согласны с тем, что пришлось начать больше экономить на еде, 51% опрошенных.Почти треть респондентов (32%) согласны или скорее согласны с тем, что стали в этом году больше экономить на парикмахерских, косметике, салонах красоты. Среди них 40% женщин и 24% мужчин. Не согласны или скорее не согласны с этим утверждением 27% опрошенных. Еще для 39% этот вопрос не актуален.Как отметил директор "ВЦИОМ-консалтинга" Алексей Верижников, сберегательное поведение входит в число адаптивных паттернов, которые присущи "периодам турбулентности". По его словам, оно включает не только экономию на каких-то продуктах и услугах, но и поведение "умного покупателя"."Умный покупатель" во время периода неопределенности в доходах домохозяйств стремится получать сопоставимую ценность за несколько меньшие деньги (например, переключаясь с премиальных на субпремиальные бренды) или же педалировать тему "качества" приобретаемых товаров, жертвуя измерением престижности, обычно транслируемым через привлекательность упаковки или уровень места продажи", - отметил Верижников.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 19-20 ноября. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отмечает ВЦИОМ.

https://ria.ru/20221125/zapad-1834153767.html

https://ria.ru/20221123/ekonomika-1833671002.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вциом