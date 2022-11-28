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По данным опроса, почти четверть россиян стала больше экономить на еде - РИА Новости, 28.11.2022
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По данным опроса, почти четверть россиян стала больше экономить на еде
По данным опроса, почти четверть россиян стала больше экономить на еде - РИА Новости, 28.11.2022
По данным опроса, почти четверть россиян стала больше экономить на еде
Почти четверть россиян (24%) согласны с тем, что начали больше экономить на еде с марта этого года, 11% скорее согласны с этим, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T06:32
2022-11-28T06:41
общество
вциом
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Почти четверть россиян (24%) согласны с тем, что начали больше экономить на еде с марта этого года, 11% скорее согласны с этим, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости.Среди 24% тех, кто стал больше экономить на еде, 26% – люди от 18 до 24 лет и 22% – от 35 до 44 лет. Еще 11% скорее согласны с тем, что стали больше экономить. Не согласны или скорее не согласны с тем, что пришлось начать больше экономить на еде, 51% опрошенных.Почти треть респондентов (32%) согласны или скорее согласны с тем, что стали в этом году больше экономить на парикмахерских, косметике, салонах красоты. Среди них 40% женщин и 24% мужчин. Не согласны или скорее не согласны с этим утверждением 27% опрошенных. Еще для 39% этот вопрос не актуален.Как отметил директор "ВЦИОМ-консалтинга" Алексей Верижников, сберегательное поведение входит в число адаптивных паттернов, которые присущи "периодам турбулентности". По его словам, оно включает не только экономию на каких-то продуктах и услугах, но и поведение "умного покупателя"."Умный покупатель" во время периода неопределенности в доходах домохозяйств стремится получать сопоставимую ценность за несколько меньшие деньги (например, переключаясь с премиальных на субпремиальные бренды) или же педалировать тему "качества" приобретаемых товаров, жертвуя измерением престижности, обычно транслируемым через привлекательность упаковки или уровень места продажи", - отметил Верижников.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 19-20 ноября. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отмечает ВЦИОМ.
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общество, вциом
Общество, ВЦИОМ
06:32 28.11.2022 (обновлено: 06:41 28.11.2022)
 
По данным опроса, почти четверть россиян стала больше экономить на еде

ВЦИОМ: почти четверть россиян начали больше экономить на еде с марта этого года

© Фото : Freepik / KamranAydinovСвежее мясо, овощи и зелень
Свежее мясо, овощи и зелень - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Фото : Freepik / KamranAydinov
Свежее мясо, овощи и зелень. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Почти четверть россиян (24%) согласны с тем, что начали больше экономить на еде с марта этого года, 11% скорее согласны с этим, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости.
Среди 24% тех, кто стал больше экономить на еде, 26% – люди от 18 до 24 лет и 22% – от 35 до 44 лет. Еще 11% скорее согласны с тем, что стали больше экономить. Не согласны или скорее не согласны с тем, что пришлось начать больше экономить на еде, 51% опрошенных.
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Почти треть респондентов (32%) согласны или скорее согласны с тем, что стали в этом году больше экономить на парикмахерских, косметике, салонах красоты. Среди них 40% женщин и 24% мужчин. Не согласны или скорее не согласны с этим утверждением 27% опрошенных. Еще для 39% этот вопрос не актуален.
Как отметил директор "ВЦИОМ-консалтинга" Алексей Верижников, сберегательное поведение входит в число адаптивных паттернов, которые присущи "периодам турбулентности". По его словам, оно включает не только экономию на каких-то продуктах и услугах, но и поведение "умного покупателя".
"Умный покупатель" во время периода неопределенности в доходах домохозяйств стремится получать сопоставимую ценность за несколько меньшие деньги (например, переключаясь с премиальных на субпремиальные бренды) или же педалировать тему "качества" приобретаемых товаров, жертвуя измерением престижности, обычно транслируемым через привлекательность упаковки или уровень места продажи", - отметил Верижников.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 19-20 ноября. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отмечает ВЦИОМ.
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