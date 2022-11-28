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Гастроэнтеролог назвала идеальную температуру для пищи
Гастроэнтеролог назвала идеальную температуру для пищи - РИА Новости, 28.11.2022
Гастроэнтеролог назвала идеальную температуру для пищи
Существует мнение, что горячая еда полезнее холодной и обязательно должна присутствовать в рационе. Так ли это на самом деле, рассказала в интервью радио... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T04:15
2022-11-28T04:15
2022-11-28T04:15
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Существует мнение, что горячая еда полезнее холодной и обязательно должна присутствовать в рационе. Так ли это на самом деле, рассказала в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко.Температура блюда в первую очередь должна зависеть от его состава, считает она.С другой стороны, есть полезные блюда, которые разогревать не нужно, продолжила она."Если мы говорим про завтрак, то тот же самый йогурт сбалансирован по белкам, жирам и углеводам, если это натуральный продукт без явных консервантов и красителей", — отметила Марченко.Регулярно употреблять горячую пищу необязательно, уверена гастроэнтеролог. Идеальный вариант — это еда той же температуры, что и тело человека, сказала она.Гастроэнтеролог назвала те нарушения здоровья, при которых врачи запрещают пациентам употреблять горячие блюда и продукты из холодильника."Это, например, эзофагиты, раздражение слизистой пищевода, рефлюксная болезнь и ее дальнейшие осложнения, а также эрозивно-язвенные поражения желудка", — перечислила Марченко.По ее словам, при воспалительных заболеваниях верхних отделов желудочно-кишечного тракта как холодная, так и горячая пища может быть раздражающим фактором для слизистых оболочек.
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общество, россия, еда, питание
Общество, Россия, Еда, Питание
Гастроэнтеролог назвала идеальную температуру для пищи
Гастроэнтеролог Марченко заявила, что регулярно употреблять горячую пищу необязательно
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
Существует мнение, что горячая еда полезнее холодной и обязательно должна присутствовать в рационе. Так ли это на самом деле, рассказала в интервью
радио Sputnik врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко.
Температура
блюда в первую очередь должна зависеть от его состава, считает она.
"Некоторые продукты в горячем виде имеют другие органолептические свойства и более приемлемы для употребления. Например, жиры не в твердом (холодном), а в размягченном (горячем) виде лучше усваиваются и трансформируются в организме. В холодном виде жирам нужно больше времени, чтобы они пошли в переработку, чтобы началась ферментация", — пояснила Марченко.
С другой стороны, есть полезные блюда, которые разогревать не нужно, продолжила она.
"Если мы говорим про завтрак, то тот же самый йогурт сбалансирован по белкам, жирам и углеводам, если это натуральный продукт без явных консервантов и красителей", — отметила Марченко.
Регулярно употреблять горячую пищу необязательно, уверена гастроэнтеролог. Идеальный вариант — это еда той же температуры, что и тело человека, сказала она.
"Условно, если у вас нет возможности есть горячий суп каждый день, можно обойтись без него. Самое рациональное — употреблять продукты и блюда как минимум комнатной температуры. Но еще лучше — температуры тела человека, чтобы продукты пошли сразу в ферментацию", — уточнила Марченко.
Гастроэнтеролог назвала те нарушения здоровья, при которых врачи запрещают пациентам употреблять горячие блюда и продукты из холодильника.
"Это, например, эзофагиты, раздражение слизистой пищевода, рефлюксная болезнь и ее дальнейшие осложнения, а также эрозивно-язвенные поражения желудка", — перечислила Марченко.
По ее словам, при воспалительных заболеваниях верхних отделов желудочно-кишечного тракта как холодная, так и горячая пища может быть раздражающим фактором для слизистых оболочек.