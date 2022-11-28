https://ria.ru/20221128/eda-1834514498.html

Гастроэнтеролог назвала идеальную температуру для пищи

Гастроэнтеролог назвала идеальную температуру для пищи - РИА Новости, 28.11.2022

Гастроэнтеролог назвала идеальную температуру для пищи

Существует мнение, что горячая еда полезнее холодной и обязательно должна присутствовать в рационе. Так ли это на самом деле, рассказала в интервью радио... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T04:15

2022-11-28T04:15

2022-11-28T04:15

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Существует мнение, что горячая еда полезнее холодной и обязательно должна присутствовать в рационе. Так ли это на самом деле, рассказала в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко.Температура блюда в первую очередь должна зависеть от его состава, считает она.С другой стороны, есть полезные блюда, которые разогревать не нужно, продолжила она."Если мы говорим про завтрак, то тот же самый йогурт сбалансирован по белкам, жирам и углеводам, если это натуральный продукт без явных консервантов и красителей", — отметила Марченко.Регулярно употреблять горячую пищу необязательно, уверена гастроэнтеролог. Идеальный вариант — это еда той же температуры, что и тело человека, сказала она.Гастроэнтеролог назвала те нарушения здоровья, при которых врачи запрещают пациентам употреблять горячие блюда и продукты из холодильника."Это, например, эзофагиты, раздражение слизистой пищевода, рефлюксная болезнь и ее дальнейшие осложнения, а также эрозивно-язвенные поражения желудка", — перечислила Марченко.По ее словам, при воспалительных заболеваниях верхних отделов желудочно-кишечного тракта как холодная, так и горячая пища может быть раздражающим фактором для слизистых оболочек.

https://ria.ru/20221126/obezvozhivanie-1834389827.html

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общество, россия, еда, питание