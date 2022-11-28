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В Московской области в ДТП с пятью машинами пострадали два человека - РИА Новости, 28.11.2022
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В Московской области в ДТП с пятью машинами пострадали два человека
В Московской области в ДТП с пятью машинами пострадали два человека - РИА Новости, 28.11.2022
В Московской области в ДТП с пятью машинами пострадали два человека
Авария с участием двух фур, двух легковушек и микроавтобуса произошла на трассе М-7 в Подмосковье, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:14
2022-11-28T16:14
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
дтп
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Авария с участием двух фур, двух легковушек и микроавтобуса произошла на трассе М-7 в Подмосковье, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области.Авария произошла в понедельник примерно в 14.30 на 50-м километре дороги М-7 "Волга"."По предварительной информации, произошло попутное столкновение двух грузовых машин, после чего одна из них выехала на встречную полосу и совершила столкновение с двумя легковыми машинами и одним микроавтобусом", - рассказал представитель пресс-службы.Собеседник агентства добавил, что пострадали два человека, их госпитализировали.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение в настоящее время затруднено, подчеркнули в полиции.
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), дтп, россия
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), ДТП, Россия
16:14 28.11.2022
 
В Московской области в ДТП с пятью машинами пострадали два человека

В Московской области на М-7 в ДТП с участием пяти машин пострадали два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Авария с участием двух фур, двух легковушек и микроавтобуса произошла на трассе М-7 в Подмосковье, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области.
Авария произошла в понедельник примерно в 14.30 на 50-м километре дороги М-7 "Волга".
"По предварительной информации, произошло попутное столкновение двух грузовых машин, после чего одна из них выехала на встречную полосу и совершила столкновение с двумя легковыми машинами и одним микроавтобусом", - рассказал представитель пресс-службы.
Собеседник агентства добавил, что пострадали два человека, их госпитализировали.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение в настоящее время затруднено, подчеркнули в полиции.
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ПроисшествияАвтоМосковская область (Подмосковье)ДТПРоссия
 
 
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