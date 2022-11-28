https://ria.ru/20221128/dtp-1834803804.html
В Московской области в ДТП с пятью машинами пострадали два человека
В Московской области в ДТП с пятью машинами пострадали два человека - РИА Новости, 28.11.2022
В Московской области в ДТП с пятью машинами пострадали два человека
Авария с участием двух фур, двух легковушек и микроавтобуса произошла на трассе М-7 в Подмосковье, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:14
2022-11-28T16:14
2022-11-28T16:14
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
дтп
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Авария с участием двух фур, двух легковушек и микроавтобуса произошла на трассе М-7 в Подмосковье, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области.Авария произошла в понедельник примерно в 14.30 на 50-м километре дороги М-7 "Волга"."По предварительной информации, произошло попутное столкновение двух грузовых машин, после чего одна из них выехала на встречную полосу и совершила столкновение с двумя легковыми машинами и одним микроавтобусом", - рассказал представитель пресс-службы.Собеседник агентства добавил, что пострадали два человека, их госпитализировали.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение в настоящее время затруднено, подчеркнули в полиции.
https://ria.ru/20221128/dtp-1834797146.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_26767afbac0634afb55d8eaaddcf3f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, московская область (подмосковье), дтп, россия
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), ДТП, Россия
В Московской области в ДТП с пятью машинами пострадали два человека
В Московской области на М-7 в ДТП с участием пяти машин пострадали два человека