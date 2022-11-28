Источник раскрыл детали смертельного ДТП с детьми в Москве

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Женщина, насмерть сбившая мать и ребенка на северо-западе Москвы, в момент ДТП находилась под воздействием каннабиноидов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Предварительно, женщина, перед тем как сесть за руль авто, употребила наркотики из каннабиноидной группы", — рассказал собеседник агентства. Авария произошла вечером в воскресенье на улице Свободы в Москве. По предварительным данным, водитель "Киа", не справившись с управлением, выехала на тротуар, сбила женщину и двух ее детей, один из которых был в коляске. Мать и один ребенок погибли, второй выжил, но с травмами оказался в больнице. Как сообщили в столичной прокуратуре, женщина села за руль в наркотическом опьянении — ей грозит до 15 лет тюрьмы.СК возбудил уголовное дело, во вторник следствие будет просить суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
На улице Свободы водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов — женщину с двумя детьми. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Женщина, насмерть сбившая мать и ребенка на северо-западе Москвы, в момент ДТП находилась под воздействием каннабиноидов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Предварительно, женщина, перед тем как сесть за руль авто, употребила наркотики из каннабиноидной группы", — рассказал собеседник агентства.
На улице Свободы 37-летняя женщина — водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов — женщину с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске.
1 из 2
На улице Свободы 37-летняя женщина — водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов — женщину с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске.
На улице Свободы 37-летняя женщина — водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов — женщину с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске.
2 из 2
На улице Свободы 37-летняя женщина — водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов — женщину с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске.
На улице Свободы 37-летняя женщина — водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов — женщину с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске.
На улице Свободы 37-летняя женщина — водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов — женщину с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске.
Авария произошла вечером в воскресенье на улице Свободы в Москве. По предварительным данным, водитель "Киа", не справившись с управлением, выехала на тротуар, сбила женщину и двух ее детей, один из которых был в коляске. Мать и один ребенок погибли, второй выжил, но с травмами оказался в больнице.
Как сообщили в столичной прокуратуре, женщина села за руль в наркотическом опьянении — ей грозит до 15 лет тюрьмы.
СК возбудил уголовное дело, во вторник следствие будет просить суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.