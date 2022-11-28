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Источник раскрыл детали смертельного ДТП с детьми в Москве - РИА Новости, 28.11.2022
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Источник раскрыл детали смертельного ДТП с детьми в Москве
Источник раскрыл детали смертельного ДТП с детьми в Москве - РИА Новости, 28.11.2022
Источник раскрыл детали смертельного ДТП с детьми в Москве
Женщина, насмерть сбившая мать и ребенка на северо-западе Москвы, в момент ДТП находилась под воздействием каннабиноидов, сообщил РИА Новости источник в силовых РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:01
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происшествия
москва
дтп
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Женщина, насмерть сбившая мать и ребенка на северо-западе Москвы, в момент ДТП находилась под воздействием каннабиноидов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Предварительно, женщина, перед тем как сесть за руль авто, употребила наркотики из каннабиноидной группы", — рассказал собеседник агентства. Авария произошла вечером в воскресенье на улице Свободы в Москве. По предварительным данным, водитель "Киа", не справившись с управлением, выехала на тротуар, сбила женщину и двух ее детей, один из которых был в коляске. Мать и один ребенок погибли, второй выжил, но с травмами оказался в больнице. Как сообщили в столичной прокуратуре, женщина села за руль в наркотическом опьянении — ей грозит до 15 лет тюрьмы.СК возбудил уголовное дело, во вторник следствие будет просить суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, москва, дтп, kia rio
Происшествия, Москва, ДТП, Kia Rio
16:01 28.11.2022 (обновлено: 17:58 28.11.2022)
 
Источник раскрыл детали смертельного ДТП с детьми в Москве

Женщина, задавившая мать и ребенка на улице Свободы в Москве, была под каннабиноидами

© Фото : Прокуратура МосквыНа улице Свободы водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов — женщину с двумя детьми
На улице Свободы водитель автомобиля марки Киа не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов — женщину с двумя детьми - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Фото : Прокуратура Москвы
На улице Свободы водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов — женщину с двумя детьми. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Женщина, насмерть сбившая мать и ребенка на северо-западе Москвы, в момент ДТП находилась под воздействием каннабиноидов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Предварительно, женщина, перед тем как сесть за руль авто, употребила наркотики из каннабиноидной группы", — рассказал собеседник агентства.
© Фото : Прокуратура Москвы

На улице Свободы 37-летняя женщина — водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов — женщину с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске.

На улице Свободы водитель автомобиля марки Киа не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов - женщину с двумя детьми
1 из 2

На улице Свободы 37-летняя женщина — водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов — женщину с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске.

© Фото : Прокуратура Москвы
© Фото : Прокуратура Москвы

На улице Свободы 37-летняя женщина — водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов — женщину с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске.

На улице Свободы водитель автомобиля марки Киа не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов - женщину с двумя детьми
2 из 2

На улице Свободы 37-летняя женщина — водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов — женщину с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске.

© Фото : Прокуратура Москвы
1 из 2

На улице Свободы 37-летняя женщина — водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов — женщину с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске.

© Фото : Прокуратура Москвы
2 из 2

На улице Свободы 37-летняя женщина — водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов — женщину с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске.

© Фото : Прокуратура Москвы
Авария произошла вечером в воскресенье на улице Свободы в Москве. По предварительным данным, водитель "Киа", не справившись с управлением, выехала на тротуар, сбила женщину и двух ее детей, один из которых был в коляске. Мать и один ребенок погибли, второй выжил, но с травмами оказался в больнице.
Как сообщили в столичной прокуратуре, женщина села за руль в наркотическом опьянении — ей грозит до 15 лет тюрьмы.
СК возбудил уголовное дело, во вторник следствие будет просить суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 16:14
В Московской области в ДТП с пятью машинами пострадали два человека
 
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