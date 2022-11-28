https://ria.ru/20221128/dtp-1834797146.html

Источник раскрыл детали смертельного ДТП с детьми в Москве

Источник раскрыл детали смертельного ДТП с детьми в Москве - РИА Новости, 28.11.2022

Источник раскрыл детали смертельного ДТП с детьми в Москве

Женщина, насмерть сбившая мать и ребенка на северо-западе Москвы, в момент ДТП находилась под воздействием каннабиноидов, сообщил РИА Новости источник в силовых РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:01

2022-11-28T16:01

2022-11-28T17:58

происшествия

москва

дтп

kia rio

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Женщина, насмерть сбившая мать и ребенка на северо-западе Москвы, в момент ДТП находилась под воздействием каннабиноидов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Предварительно, женщина, перед тем как сесть за руль авто, употребила наркотики из каннабиноидной группы", — рассказал собеседник агентства. Авария произошла вечером в воскресенье на улице Свободы в Москве. По предварительным данным, водитель "Киа", не справившись с управлением, выехала на тротуар, сбила женщину и двух ее детей, один из которых был в коляске. Мать и один ребенок погибли, второй выжил, но с травмами оказался в больнице. Как сообщили в столичной прокуратуре, женщина села за руль в наркотическом опьянении — ей грозит до 15 лет тюрьмы.СК возбудил уголовное дело, во вторник следствие будет просить суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20221128/dtp-1834803804.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, дтп, kia rio