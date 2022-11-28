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СК попросит об аресте женщины, задавившей мать и ребенка в Москве - РИА Новости, 28.11.2022
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СК попросит об аресте женщины, задавившей мать и ребенка в Москве
СК попросит об аресте женщины, задавившей мать и ребенка в Москве - РИА Новости, 28.11.2022
СК попросит об аресте женщины, задавившей мать и ребенка в Москве
Следствие во вторник будет просить суд об аресте женщины, которая насмерть сбила мать и ребенка на северо-западе Москвы, сообщила журналистам в понедельник... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:40
2022-11-28T15:46
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Следствие во вторник будет просить суд об аресте женщины, которая насмерть сбила мать и ребенка на северо-западе Москвы, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Авария произошла накануне на улице Свободы. По предварительным данным полиции, водитель Kia, не справившись с управлением, выехала на тротуар и сбила женщину и двух ее детей, один из которых был в коляске. Мать и один ребенок погибли, второй выжил, но с травмами оказался в больнице. В московской прокуратуре в понедельник сообщили, что женщина села за руль в наркотическом опьянении - теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы. "Следователи столичного Следственного комитета приняли к производству уголовное дело по факту ДТП на северо-западе Москвы, в результате которого скончалась женщина и ее малолетний сын... Завтра следствие намерено ходатайствовать перед Хорошевским районным судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.По ее словам, в ближайшее время следователи начнут работать с 37-летней фигуранткой.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), фото
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
15:40 28.11.2022 (обновлено: 15:46 28.11.2022)
 
СК попросит об аресте женщины, задавившей мать и ребенка в Москве

СК попросит об аресте женщины, задавившей мать и ребенка на улице Свободы в Москве

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Следствие во вторник будет просить суд об аресте женщины, которая насмерть сбила мать и ребенка на северо-западе Москвы, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Авария произошла накануне на улице Свободы. По предварительным данным полиции, водитель Kia, не справившись с управлением, выехала на тротуар и сбила женщину и двух ее детей, один из которых был в коляске. Мать и один ребенок погибли, второй выжил, но с травмами оказался в больнице. В московской прокуратуре в понедельник сообщили, что женщина села за руль в наркотическом опьянении - теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.
"Следователи столичного Следственного комитета приняли к производству уголовное дело по факту ДТП на северо-западе Москвы, в результате которого скончалась женщина и ее малолетний сын... Завтра следствие намерено ходатайствовать перед Хорошевским районным судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.
По ее словам, в ближайшее время следователи начнут работать с 37-летней фигуранткой.
© Фото : Прокуратура МосквыНа улице Свободы 37-летняя женщина-водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов - женщину с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске.
На улице Свободы водитель автомобиля марки Киа не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов - женщину с двумя детьми
1 из 2
На улице Свободы 37-летняя женщина-водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов - женщину с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске.
© Фото : Прокуратура Москвы
© Фото : Прокуратура МосквыНа улице Свободы 37-летняя женщина-водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов - женщину с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске.
На улице Свободы водитель автомобиля марки Киа не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов - женщину с двумя детьми
2 из 2
На улице Свободы 37-летняя женщина-водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов - женщину с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске.
© Фото : Прокуратура Москвы
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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