https://ria.ru/20221128/dtp-1834789205.html

СК попросит об аресте женщины, задавившей мать и ребенка в Москве

СК попросит об аресте женщины, задавившей мать и ребенка в Москве - РИА Новости, 28.11.2022

СК попросит об аресте женщины, задавившей мать и ребенка в Москве

Следствие во вторник будет просить суд об аресте женщины, которая насмерть сбила мать и ребенка на северо-западе Москвы, сообщила журналистам в понедельник... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:40

2022-11-28T15:40

2022-11-28T15:46

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834612797_0:89:1280:809_1920x0_80_0_0_e4aea9b8351e450704390cf0dc6b681e.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Следствие во вторник будет просить суд об аресте женщины, которая насмерть сбила мать и ребенка на северо-западе Москвы, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Авария произошла накануне на улице Свободы. По предварительным данным полиции, водитель Kia, не справившись с управлением, выехала на тротуар и сбила женщину и двух ее детей, один из которых был в коляске. Мать и один ребенок погибли, второй выжил, но с травмами оказался в больнице. В московской прокуратуре в понедельник сообщили, что женщина села за руль в наркотическом опьянении - теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы. "Следователи столичного Следственного комитета приняли к производству уголовное дело по факту ДТП на северо-западе Москвы, в результате которого скончалась женщина и ее малолетний сын... Завтра следствие намерено ходатайствовать перед Хорошевским районным судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.По ее словам, в ближайшее время следователи начнут работать с 37-летней фигуранткой.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), фото