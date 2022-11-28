https://ria.ru/20221128/dtp-1834745097.html
На Алтае автобус столкнулся с двумя автомобилями
На Алтае автобус столкнулся с двумя автомобилями - РИА Новости, 28.11.2022
На Алтае автобус столкнулся с двумя автомобилями
Рейсовый автобус, следующий с курорта Белокуриха, столкнулся с легковушками в городе Бийске Алтайского края, пострадали два водителя, сообщила журналистам... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:40
2022-11-28T13:40
2022-11-28T14:03
происшествия
алтайский край
бийск
новости - туризм
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БАРНАУЛ, 28 ноя - РИА Новости. Рейсовый автобус, следующий с курорта Белокуриха, столкнулся с легковушками в городе Бийске Алтайского края, пострадали два водителя, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.По данным надзорного ведомства, ДТП произошло в понедельник на коммунальном мосту в Бийске, где автобус рейсом "Белокуриха – Барнаул" столкнулся с легковыми автомобилями."В автобусе находилось 11 человек, из них никто не пострадал. Вместе с тем медицинская помощь потребовалась водителям двух автомобилей – участников происшествия", - говорится в сообщении.Всего в аварию попали 4 транспортных средства, в том числе автобус, уточнила Антошкина РИА Новости.Организовано проведение прокурорской проверки, в ходе которой будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом. На место происшествия выехал прокурор Бийска Владимир Евдокимов."Водитель автомобиля "ВАЗ-2114" – молодой человек 2001 года рождения, двигаясь со стороны переулка Почтового в направлении города Горно-Алтайска, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства, вследствие чего произошло столкновение с автомобилем Mazda 3 под управлением водителя – женщины 1982 года рождения, которая двигалась в попутном направлении. От удара автомобиль "ВАЗ-2114" отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota Corolla под управлением водителя – женщины 1991 года рождения и автобусом Golden Dragon под управлением водителя – мужчины 1971 года рождения", - сообщает в свою очередь пресс-служба краевого МВД.В результате аварии пострадали водители автомобилей "ВАЗ-2114" и Toyota Corolla.
https://ria.ru/20221121/dtp-1832986063.html
https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, бийск, новости - туризм
Происшествия, Алтайский край, Бийск, Новости - Туризм
13:40 28.11.2022 (обновлено: 14:03 28.11.2022)
На Алтае автобус столкнулся с двумя автомобилями
Рейсовый автобус столкнулся с двумя легковушками в Бийске, пострадали два человека
БАРНАУЛ, 28 ноя - РИА Новости.
Рейсовый автобус, следующий с курорта Белокуриха, столкнулся с легковушками в городе Бийске Алтайского края, пострадали два водителя, сообщила
журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
По данным надзорного ведомства, ДТП произошло в понедельник на коммунальном мосту в Бийске, где автобус рейсом "Белокуриха – Барнаул" столкнулся с легковыми автомобилями.
"В автобусе находилось 11 человек, из них никто не пострадал. Вместе с тем медицинская помощь потребовалась водителям двух автомобилей – участников происшествия", - говорится в сообщении.
Всего в аварию попали 4 транспортных средства, в том числе автобус, уточнила Антошкина РИА Новости.
Организовано проведение прокурорской проверки, в ходе которой будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом. На место происшествия выехал прокурор Бийска
Владимир Евдокимов.
"Водитель автомобиля "ВАЗ-2114" – молодой человек 2001 года рождения, двигаясь со стороны переулка Почтового в направлении города Горно-Алтайска, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства, вследствие чего произошло столкновение с автомобилем Mazda 3 под управлением водителя – женщины 1982 года рождения, которая двигалась в попутном направлении. От удара автомобиль "ВАЗ-2114" отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota Corolla под управлением водителя – женщины 1991 года рождения и автобусом Golden Dragon под управлением водителя – мужчины 1971 года рождения", - сообщает в свою очередь пресс-служба краевого МВД.
В результате аварии пострадали водители автомобилей "ВАЗ-2114" и Toyota Corolla.