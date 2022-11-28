https://ria.ru/20221128/dtp-1834745097.html

На Алтае автобус столкнулся с двумя автомобилями

На Алтае автобус столкнулся с двумя автомобилями - РИА Новости, 28.11.2022

На Алтае автобус столкнулся с двумя автомобилями

Рейсовый автобус, следующий с курорта Белокуриха, столкнулся с легковушками в городе Бийске Алтайского края, пострадали два водителя, сообщила журналистам... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:40

2022-11-28T13:40

2022-11-28T14:03

происшествия

алтайский край

бийск

новости - туризм

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БАРНАУЛ, 28 ноя - РИА Новости. Рейсовый автобус, следующий с курорта Белокуриха, столкнулся с легковушками в городе Бийске Алтайского края, пострадали два водителя, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.По данным надзорного ведомства, ДТП произошло в понедельник на коммунальном мосту в Бийске, где автобус рейсом "Белокуриха – Барнаул" столкнулся с легковыми автомобилями."В автобусе находилось 11 человек, из них никто не пострадал. Вместе с тем медицинская помощь потребовалась водителям двух автомобилей – участников происшествия", - говорится в сообщении.Всего в аварию попали 4 транспортных средства, в том числе автобус, уточнила Антошкина РИА Новости.Организовано проведение прокурорской проверки, в ходе которой будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом. На место происшествия выехал прокурор Бийска Владимир Евдокимов."Водитель автомобиля "ВАЗ-2114" – молодой человек 2001 года рождения, двигаясь со стороны переулка Почтового в направлении города Горно-Алтайска, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства, вследствие чего произошло столкновение с автомобилем Mazda 3 под управлением водителя – женщины 1982 года рождения, которая двигалась в попутном направлении. От удара автомобиль "ВАЗ-2114" отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota Corolla под управлением водителя – женщины 1991 года рождения и автобусом Golden Dragon под управлением водителя – мужчины 1971 года рождения", - сообщает в свою очередь пресс-служба краевого МВД.В результате аварии пострадали водители автомобилей "ВАЗ-2114" и Toyota Corolla.

https://ria.ru/20221121/dtp-1832986063.html

https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алтайский край, бийск, новости - туризм