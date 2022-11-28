https://ria.ru/20221128/dsnv-1834898701.html
США рассчитывают на скорое проведение с Россией заседания комиссии по ДСНВ
США рассчитывают на скорое проведение с Россией заседания комиссии по ДСНВ - РИА Новости, 28.11.2022
США рассчитывают на скорое проведение с Россией заседания комиссии по ДСНВ
США ждали заседания комиссии с РФ по исполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), рассчитывают на его скорое проведение и... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T23:05
2022-11-28T23:05
2022-11-28T23:17
сша
россия
джон кирби
каир (город)
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. США ждали заседания комиссии с РФ по исполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), рассчитывают на его скорое проведение и объяснение причин переноса, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.Как заявил Кирби на брифинге в Белом доме, комиссия - компонент договора, в рамках которого стороны могут обсуждать технические и формальные детали его исполнения, а намеченная на вторник встреча стала бы первой с начала пандемии коронавируса. "Мы очень ждали начала консультаций, потому что мы верим в важность СНВ-3", - сказал Кирби."Мы будем работать через посольство, чтобы понять, что произошло и вернуться к графику как можно скорее", - сказал представитель Белого дома.Он отметил, что объяснения от РФ о причинах переноса не поступило.Как сообщили РИА Новости в госдепе, США готовы провести заседание комиссии с Россией по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) "в любые кратчайшие сроки", решение о переносе Москва приняла в одностороннем порядке, обещав предложить новые даты.Ранее в российском МИД сообщили РИА Новости, что назначенное на 29 ноября - 6 декабря в Каире заседание двусторонней комиссии по ДСНВ переносится на более поздний срок.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, джон кирби, каир (город)
США, Россия, Джон Кирби, Каир (город)
23:05 28.11.2022 (обновлено: 23:17 28.11.2022)
США рассчитывают на скорое проведение с Россией заседания комиссии по ДСНВ
Белый дом: в США рассчитывают на скорое проведение с Россией заседания комиссии по ДСНВ
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. США ждали заседания комиссии с РФ по исполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), рассчитывают на его скорое проведение и объяснение причин переноса, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
Как заявил Кирби на брифинге в Белом доме, комиссия - компонент договора, в рамках которого стороны могут обсуждать технические и формальные детали его исполнения, а намеченная на вторник встреча стала бы первой с начала пандемии коронавируса. "Мы очень ждали начала консультаций, потому что мы верим в важность СНВ-3", - сказал Кирби.
"Мы будем работать через посольство, чтобы понять, что произошло и вернуться к графику как можно скорее", - сказал представитель Белого дома.
Он отметил, что объяснения от РФ о причинах переноса не поступило.
Как сообщили РИА Новости в госдепе, США готовы провести заседание комиссии с Россией по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) "в любые кратчайшие сроки", решение о переносе Москва приняла в одностороннем порядке, обещав предложить новые даты.
Ранее в российском МИД сообщили РИА Новости, что назначенное на 29 ноября - 6 декабря в Каире
заседание двусторонней комиссии по ДСНВ переносится на более поздний срок.