17:51 28.11.2022 (обновлено: 19:07 28.11.2022)
США заявили о готовности провести заседание комиссии с Россией по ДСНВ
Госдеп США заявил о готовности провести консультации с Россией по СНВ-3 в ближайшее время
© Depositphotos.com / teamtimeЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© Depositphotos.com / teamtime
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. США готовы провести заседание комиссии с Россией по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) "в любые кратчайшие сроки", сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
"США готовы перенести на любые кратчайшие сроки, поскольку продолжение инспекций - приоритет для поддержания договора в качестве инструмента стабильности", - сказал высокопоставленный представитель американского дипведомства.
Ранее в российском МИД сообщили РИА Новости, что назначенное на 29 ноября - 6 декабря в Каире заседание двусторонней комиссии по ДСНВ переносится на более поздний срок.
Госдепартамент подтвердил, что решение о переносе было принято РФ в одностороннем порядке. "Российская сторона сообщила США, что в одностороннем порядке отложила встречу, и заявила, что предложит новые даты", - сообщили в ведомстве.