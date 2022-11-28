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США заявили о готовности провести заседание комиссии с Россией по ДСНВ - РИА Новости, 28.11.2022
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США заявили о готовности провести заседание комиссии с Россией по ДСНВ
США заявили о готовности провести заседание комиссии с Россией по ДСНВ - РИА Новости, 28.11.2022
США заявили о готовности провести заседание комиссии с Россией по ДСНВ
США готовы провести заседание комиссии с Россией по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) "в любые кратчайшие сроки", сообщил... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:51
2022-11-28T19:07
сша
россия
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снв
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. США готовы провести заседание комиссии с Россией по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) "в любые кратчайшие сроки", сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.Ранее в российском МИД сообщили РИА Новости, что назначенное на 29 ноября - 6 декабря в Каире заседание двусторонней комиссии по ДСНВ переносится на более поздний срок.Госдепартамент подтвердил, что решение о переносе было принято РФ в одностороннем порядке. "Российская сторона сообщила США, что в одностороннем порядке отложила встречу, и заявила, что предложит новые даты", - сообщили в ведомстве.
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сша, россия, государственный департамент сша, снв, в мире
США, Россия, Государственный департамент США, СНВ, В мире
17:51 28.11.2022 (обновлено: 19:07 28.11.2022)
 
США заявили о готовности провести заседание комиссии с Россией по ДСНВ

Госдеп США заявил о готовности провести консультации с Россией по СНВ-3 в ближайшее время

© Depositphotos.com / teamtimeЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Depositphotos.com / teamtime
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. США готовы провести заседание комиссии с Россией по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) "в любые кратчайшие сроки", сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
"США готовы перенести на любые кратчайшие сроки, поскольку продолжение инспекций - приоритет для поддержания договора в качестве инструмента стабильности", - сказал высокопоставленный представитель американского дипведомства.
Ранее в российском МИД сообщили РИА Новости, что назначенное на 29 ноября - 6 декабря в Каире заседание двусторонней комиссии по ДСНВ переносится на более поздний срок.
Госдепартамент подтвердил, что решение о переносе было принято РФ в одностороннем порядке. "Российская сторона сообщила США, что в одностороннем порядке отложила встречу, и заявила, что предложит новые даты", - сообщили в ведомстве.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 11:19
Эксперт: США ждут от Киева дипломатического пути в конфликте с Россией
 
СШАРоссияГосударственный департамент СШАСНВВ мире
 
 
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