https://ria.ru/20221128/dsnv-1834839414.html

США заявили о готовности провести заседание комиссии с Россией по ДСНВ

США заявили о готовности провести заседание комиссии с Россией по ДСНВ - РИА Новости, 28.11.2022

США заявили о готовности провести заседание комиссии с Россией по ДСНВ

США готовы провести заседание комиссии с Россией по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) "в любые кратчайшие сроки", сообщил... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T17:51

2022-11-28T17:51

2022-11-28T19:07

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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. США готовы провести заседание комиссии с Россией по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) "в любые кратчайшие сроки", сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.Ранее в российском МИД сообщили РИА Новости, что назначенное на 29 ноября - 6 декабря в Каире заседание двусторонней комиссии по ДСНВ переносится на более поздний срок.Госдепартамент подтвердил, что решение о переносе было принято РФ в одностороннем порядке. "Российская сторона сообщила США, что в одностороннем порядке отложила встречу, и заявила, что предложит новые даты", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20221110/ssha-1830432187.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, россия, государственный департамент сша, снв, в мире