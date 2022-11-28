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Переговоры по ДСНВ между Россией и США перенесли на более поздний срок - РИА Новости, 28.11.2022
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Переговоры по ДСНВ между Россией и США перенесли на более поздний срок
Переговоры по ДСНВ между Россией и США перенесли на более поздний срок - РИА Новости, 28.11.2022
Переговоры по ДСНВ между Россией и США перенесли на более поздний срок
Заседания комиссии России и США по ДСНВ в Каире перенесли на более поздний срок, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:39
2022-11-28T19:14
россия
сша
политика
каир (город)
договор снв-3
сергей рябков
мария захарова
дмитрий медведев
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Заседания комиссии России и США по ДСНВ в Каире перенесли на более поздний срок, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве."Ранее запланированная в Каире (29 ноября — 6 декабря) сессия Двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому Договору о СНВ в указанные даты не состоится. Мероприятие переносится на более поздний срок", — уточнили в министерстве.Как заявили РИА Новости в посольстве США в Москве, российская сторона в одностороннем порядке уведомила Вашингтон о переносе мероприятия и пообещала предложить новые даты его проведения. В свою очередь, представитель Государственного департамента сообщил агентству, что США готовы перенести переговоры на любые кратчайшие сроки.О планах провести заседание консультативной комиссии в середине ноября сообщал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Одной из тем встречи должно было стать возобновление инспекций.В августе официальный представить МИД Мария Захарова сообщала, что Россия и США сумели решить часть проблемных вопросов по теме инспекций в рамках ДСНВ. При этом она отметила сохранение существенных трудностей: реализация предусмотренных договором, "по сути, рутинных мероприятий" осложняется неконструктивными действиями Вашингтона и их партнеров.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений подписали Дмитрий Медведев и Барак Обама в апреле 2010 года. Он предусматривает сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550, межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ) — до 700. В январе 2021-го его продлили до 2026 года.
https://ria.ru/20221111/dsnv-1830803224.html
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россия, сша, политика, каир (город), договор снв-3, сергей рябков, мария захарова, дмитрий медведев
Россия, США, Политика, Каир (город), Договор СНВ-3, Сергей Рябков, Мария Захарова, Дмитрий Медведев
16:39 28.11.2022 (обновлено: 19:14 28.11.2022)
 
Переговоры по ДСНВ между Россией и США перенесли на более поздний срок

МИД России сообщил о переносе заседания Двусторонней комиссии с США по Договору СНВ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Заседания комиссии России и США по ДСНВ в Каире перенесли на более поздний срок, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Ранее запланированная в Каире (29 ноября — 6 декабря) сессия Двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому Договору о СНВ в указанные даты не состоится. Мероприятие переносится на более поздний срок", — уточнили в министерстве.
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Как заявили РИА Новости в посольстве США в Москве, российская сторона в одностороннем порядке уведомила Вашингтон о переносе мероприятия и пообещала предложить новые даты его проведения.
В свою очередь, представитель Государственного департамента сообщил агентству, что США готовы перенести переговоры на любые кратчайшие сроки.
О планах провести заседание консультативной комиссии в середине ноября сообщал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Одной из тем встречи должно было стать возобновление инспекций.
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В августе официальный представить МИД Мария Захарова сообщала, что Россия и США сумели решить часть проблемных вопросов по теме инспекций в рамках ДСНВ. При этом она отметила сохранение существенных трудностей: реализация предусмотренных договором, "по сути, рутинных мероприятий" осложняется неконструктивными действиями Вашингтона и их партнеров.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений подписали Дмитрий Медведев и Барак Обама в апреле 2010 года. Он предусматривает сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550, межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ) — до 700. В январе 2021-го его продлили до 2026 года.
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РоссияСШАПолитикаКаир (город)Договор СНВ-3Сергей РябковМария ЗахароваДмитрий Медведев
 
 
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