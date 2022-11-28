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Россия и Казахстан поддержали Договор о зоне, свободной от ядерного оружия - РИА Новости, 28.11.2022
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Россия и Казахстан поддержали Договор о зоне, свободной от ядерного оружия
Россия и Казахстан поддержали Договор о зоне, свободной от ядерного оружия - РИА Новости, 28.11.2022
Россия и Казахстан поддержали Договор о зоне, свободной от ядерного оружия
Россия и Казахстан поддерживают Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, и отмечают важность его ратификации всеми ядерными странами, указано в 13-м пункте РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:17
2022-11-28T16:17
в мире
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
центральная азия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан поддерживают Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, и отмечают важность его ратификации всеми ядерными странами, указано в 13-м пункте декларации.Текст декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном опубликован на сайте Кремля."Российская Федерация и Республика Казахстан подтверждают свою поддержку Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии от 8 сентября 2006 г. (Семипалатинский договор) и отмечают важность завершения процесса институционализации названного Договора путем ратификации Протокола к нему всеми государствами, обладающими ядерным оружием", - говорится в декларации, подписанной президентами России Владимиром Путиным и Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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в мире, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, центральная азия
В мире, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Центральная Азия
16:17 28.11.2022
 
Россия и Казахстан поддержали Договор о зоне, свободной от ядерного оружия

Россия и Казахстан условились о поддержании Договора о зоне, свободной от ядерного оружия

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев (слева) во время беседы в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев (слева) во время беседы в Кремле - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев (слева) во время беседы в Кремле
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан поддерживают Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, и отмечают важность его ратификации всеми ядерными странами, указано в 13-м пункте декларации.
Текст декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном опубликован на сайте Кремля.
"Российская Федерация и Республика Казахстан подтверждают свою поддержку Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии от 8 сентября 2006 г. (Семипалатинский договор) и отмечают важность завершения процесса институционализации названного Договора путем ратификации Протокола к нему всеми государствами, обладающими ядерным оружием", - говорится в декларации, подписанной президентами России Владимиром Путиным и Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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