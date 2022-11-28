https://ria.ru/20221128/dogovor-1834806012.html
Россия и Казахстан поддержали Договор о зоне, свободной от ядерного оружия
Россия и Казахстан поддержали Договор о зоне, свободной от ядерного оружия - РИА Новости, 28.11.2022
Россия и Казахстан поддержали Договор о зоне, свободной от ядерного оружия
Россия и Казахстан поддерживают Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, и отмечают важность его ратификации всеми ядерными странами, указано в 13-м пункте РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:17
2022-11-28T16:17
2022-11-28T16:17
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касым-жомарт токаев
центральная азия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан поддерживают Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, и отмечают важность его ратификации всеми ядерными странами, указано в 13-м пункте декларации.Текст декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном опубликован на сайте Кремля."Российская Федерация и Республика Казахстан подтверждают свою поддержку Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии от 8 сентября 2006 г. (Семипалатинский договор) и отмечают важность завершения процесса институционализации названного Договора путем ратификации Протокола к нему всеми государствами, обладающими ядерным оружием", - говорится в декларации, подписанной президентами России Владимиром Путиным и Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
https://ria.ru/20221128/deklaratsiya-1834804506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, центральная азия
В мире, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Центральная Азия
Россия и Казахстан поддержали Договор о зоне, свободной от ядерного оружия
Россия и Казахстан условились о поддержании Договора о зоне, свободной от ядерного оружия