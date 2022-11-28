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Ведущие наступление в ДНР российские военные отбили украинскую контратаку - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/dnr-1834757886.html
Ведущие наступление в ДНР российские военные отбили украинскую контратаку
Ведущие наступление в ДНР российские военные отбили украинскую контратаку - РИА Новости, 28.11.2022
Ведущие наступление в ДНР российские военные отбили украинскую контратаку
Украинские военные пытались контратаковать в ДНР, чтобы остановить наступление российских войск, но потеряли до 80 человек, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:12
2022-11-28T15:11
донецкая народная республика
россия
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
днр
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинские военные пытались контратаковать в ДНР, чтобы остановить наступление российских войск, но потеряли до 80 человек, сообщили в Минобороны.По данным ведомства, на Артемовском направлении ВСУ силами четырех ротных тактических групп пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград в ДНР.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеРоссийской артиллерии и штурмовым группам удалось отразить две контратаки ВСУ в районе населенных пунктов Нескучное и Октябрь в ДНР.Потери украинских войск:Купянское направлениеДве ротные тактические группы ВСУ попытались атаковать российские позиции в районе Куземовки.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеВозле Серебрянского лесничества в ЛНР российские войска поразили две ротные тактические группы украинской армии, выдвигавшиеся для наступления на Червоную Диброву.Силы противника удалось рассеять.Потери ВСУ:В Днепропетровской области в районе станции Моисеевка российские ВКС поразили скопление живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ во время погрузки в поезд.Уничтожены:Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность всей страны.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
https://ria.ru/20221128/minoborony-1834766797.html
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донецкая народная республика, россия, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, днр, донецкая область, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф)
Донецкая Народная Республика, Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, ДНР, Донецкая область, Ситуация в ДНР и ЛНР, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:12 28.11.2022 (обновлено: 15:11 28.11.2022)
 
Ведущие наступление в ДНР российские военные отбили украинскую контратаку

Минобороны: украинские военные при контратаке в ДНР потеряли до 80 человек

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинские военные пытались контратаковать в ДНР, чтобы остановить наступление российских войск, но потеряли до 80 человек, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, на Артемовском направлении ВСУ силами четырех ротных тактических групп пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград в ДНР.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
Потери противника составили:
  • до 80 военнослужащих;
  • танк;
  • три боевые бронированные машины;
  • два пикапа;
  • автомобиль.

Южнодонецкое направление

Российской артиллерии и штурмовым группам удалось отразить две контратаки ВСУ в районе населенных пунктов Нескучное и Октябрь в ДНР.
Потери украинских войск:
  • свыше 50 украинских военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • боевая машина пехоты.

Купянское направление

Две ротные тактические группы ВСУ попытались атаковать российские позиции в районе Куземовки.
Потери противника составили:
  • более 50 человек;
  • танк;
  • два бронетранспортера;
  • пикап.
Танк Т-72 после ремонтных работ в полевых условиях - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 14:39Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили почти 7,4 тысячи единиц украинской военной автотехники

Краснолиманское направление

Возле Серебрянского лесничества в ЛНР российские войска поразили две ротные тактические группы украинской армии, выдвигавшиеся для наступления на Червоную Диброву.
Силы противника удалось рассеять.
Потери ВСУ:
  • более 30 военнослужащих;
  • два бронеавтомобиля;
  • три пикапа.
В Днепропетровской области в районе станции Моисеевка российские ВКС поразили скопление живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ во время погрузки в поезд.
Уничтожены:
  • более 100 украинских военнослужащих;
  • восемь единиц бронетехники;
  • пять автомобилей.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность всей страны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаДНРДонецкая областьСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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