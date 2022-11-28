14:12 28.11.2022 (обновлено: 15:11 28.11.2022)
Ведущие наступление в ДНР российские военные отбили украинскую контратаку
Минобороны: украинские военные при контратаке в ДНР потеряли до 80 человек
© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинские военные пытались контратаковать в ДНР, чтобы остановить наступление российских войск, но потеряли до 80 человек, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, на Артемовском направлении ВСУ силами четырех ротных тактических групп пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград в ДНР.
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Потери противника составили:
- —до 80 военнослужащих;
- —танк;
- —три боевые бронированные машины;
- —два пикапа;
- —автомобиль.
Южнодонецкое направление
Российской артиллерии и штурмовым группам удалось отразить две контратаки ВСУ в районе населенных пунктов Нескучное и Октябрь в ДНР.
Потери украинских войск:
- —свыше 50 украинских военнослужащих;
- —две боевые бронированные машины;
- —боевая машина пехоты.
Купянское направление
Две ротные тактические группы ВСУ попытались атаковать российские позиции в районе Куземовки.
Потери противника составили:
- —более 50 человек;
- —танк;
- —два бронетранспортера;
- —пикап.
Краснолиманское направление
Возле Серебрянского лесничества в ЛНР российские войска поразили две ротные тактические группы украинской армии, выдвигавшиеся для наступления на Червоную Диброву.
Силы противника удалось рассеять.
Потери ВСУ:
- —более 30 военнослужащих;
- —два бронеавтомобиля;
- —три пикапа.
В Днепропетровской области в районе станции Моисеевка российские ВКС поразили скопление живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ во время погрузки в поезд.
Уничтожены:
- —более 100 украинских военнослужащих;
- —восемь единиц бронетехники;
- —пять автомобилей.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность всей страны.