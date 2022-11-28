https://ria.ru/20221128/dnr-1834757886.html

Ведущие наступление в ДНР российские военные отбили украинскую контратаку

Ведущие наступление в ДНР российские военные отбили украинскую контратаку - РИА Новости, 28.11.2022

Ведущие наступление в ДНР российские военные отбили украинскую контратаку

Украинские военные пытались контратаковать в ДНР, чтобы остановить наступление российских войск, но потеряли до 80 человек, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:12

2022-11-28T14:12

2022-11-28T15:11

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинские военные пытались контратаковать в ДНР, чтобы остановить наступление российских войск, но потеряли до 80 человек, сообщили в Минобороны.По данным ведомства, на Артемовском направлении ВСУ силами четырех ротных тактических групп пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград в ДНР.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеРоссийской артиллерии и штурмовым группам удалось отразить две контратаки ВСУ в районе населенных пунктов Нескучное и Октябрь в ДНР.Потери украинских войск:Купянское направлениеДве ротные тактические группы ВСУ попытались атаковать российские позиции в районе Куземовки.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеВозле Серебрянского лесничества в ЛНР российские войска поразили две ротные тактические группы украинской армии, выдвигавшиеся для наступления на Червоную Диброву.Силы противника удалось рассеять.Потери ВСУ:В Днепропетровской области в районе станции Моисеевка российские ВКС поразили скопление живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ во время погрузки в поезд.Уничтожены:Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность всей страны.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221128/minoborony-1834766797.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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