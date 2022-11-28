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Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.11.2022
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 181 боеприпас, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T09:37
2022-11-28T09:37
2022-11-28T09:37
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
донецк
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 181 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 152 миллиметра. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров. Выпустив 181 единицу различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов: Донецк, Гольмовский, Озеряновка, Зайцево, Майорск, Горловка, Каштановое, Макеевка.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 24 обстрела.
донецкая народная республика
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internet-group@rian.ru
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Последствия обстрела гражданских объектов в центре Донецка
Украинские военные обстреляли центр Донецка - все попадания пришлись по гражданским объектам
2022-11-28T09:37
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки выпустили 181 боеприпас по республике