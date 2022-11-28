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Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.11.2022

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 181 боеприпас, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T09:37

2022-11-28T09:37

2022-11-28T09:37

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

донецк

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 181 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 152 миллиметра. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров. Выпустив 181 единицу различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов: Донецк, Гольмовский, Озеряновка, Зайцево, Майорск, Горловка, Каштановое, Макеевка.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 24 обстрела.

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела гражданских объектов в центре Донецка Украинские военные обстреляли центр Донецка - все попадания пришлись по гражданским объектам 2022-11-28T09:37 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, донецк, донбасс, вооруженные силы украины, видео