https://ria.ru/20221128/dialog-1834890671.html

В ООН не были удовлетворены движением диалога России и США по разоружению

В ООН не были удовлетворены движением диалога России и США по разоружению - РИА Новости, 28.11.2022

В ООН не были удовлетворены движением диалога России и США по разоружению

В ООН не были удовлетворены тем, в каком направлении движется диалог России и США по вопросу разоружения, заявил на брифинге официальный представитель генсека... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T22:00

2022-11-28T22:00

2022-11-28T22:00

в мире

стефан дюжаррик

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сергей рябков

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ООН, 28 ноя – РИА Новости. В ООН не были удовлетворены тем, в каком направлении движется диалог России и США по вопросу разоружения, заявил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.Отвечая на просьбу прокомментировать перенос заседания двусторонней консультативной комиссии по Договору о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), которое должно было пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря, Дюжаррик сказал: "Я не видел этого сообщения. Мы выражали нашу обеспокоенность по поводу общего направления, в котором двигались в недавнее время переговоры по разоружению – это направления противоположно тому, которое хотели бы видеть мы. Но я не видел этого конкретного сообщения".Заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря. В российском МИД ранее заявили РИА Новости, что заседание переносится на более поздний срок. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что вопрос о возобновлении инспекций по договору будет одной из тем предстоящего заседания комиссии. В начале августа МИД РФ заявил, что Москва вынуждена вывести свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий США, которые фактически лишают РФ права на инспекции в Соединенных Штатах. По данным МИД, после решения всех проблем, связанных с инспекциями, Россия незамедлительно отменит решение об их приостановке.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет.

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в мире, стефан дюжаррик, москва, россия, сша, сергей рябков