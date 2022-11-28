Рейтинг@Mail.ru
В ООН не были удовлетворены движением диалога России и США по разоружению - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221128/dialog-1834890671.html
В ООН не были удовлетворены движением диалога России и США по разоружению
В ООН не были удовлетворены движением диалога России и США по разоружению - РИА Новости, 28.11.2022
В ООН не были удовлетворены движением диалога России и США по разоружению
В ООН не были удовлетворены тем, в каком направлении движется диалог России и США по вопросу разоружения, заявил на брифинге официальный представитель генсека... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T22:00
2022-11-28T22:00
в мире
стефан дюжаррик
москва
россия
сша
сергей рябков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
ООН, 28 ноя – РИА Новости. В ООН не были удовлетворены тем, в каком направлении движется диалог России и США по вопросу разоружения, заявил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.Отвечая на просьбу прокомментировать перенос заседания двусторонней консультативной комиссии по Договору о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), которое должно было пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря, Дюжаррик сказал: "Я не видел этого сообщения. Мы выражали нашу обеспокоенность по поводу общего направления, в котором двигались в недавнее время переговоры по разоружению – это направления противоположно тому, которое хотели бы видеть мы. Но я не видел этого конкретного сообщения".Заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря. В российском МИД ранее заявили РИА Новости, что заседание переносится на более поздний срок. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что вопрос о возобновлении инспекций по договору будет одной из тем предстоящего заседания комиссии. В начале августа МИД РФ заявил, что Москва вынуждена вывести свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий США, которые фактически лишают РФ права на инспекции в Соединенных Штатах. По данным МИД, после решения всех проблем, связанных с инспекциями, Россия незамедлительно отменит решение об их приостановке.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет.
https://ria.ru/20221128/rossiya-1834889431.html
москва
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стефан дюжаррик, москва, россия, сша, сергей рябков
В мире, Стефан Дюжаррик, Москва, Россия, США, Сергей Рябков
22:00 28.11.2022
 
В ООН не были удовлетворены движением диалога России и США по разоружению

Дюжаррик: в ООН не были удовлетворены движением диалога России и США по разоружению

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 ноя – РИА Новости. В ООН не были удовлетворены тем, в каком направлении движется диалог России и США по вопросу разоружения, заявил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
Отвечая на просьбу прокомментировать перенос заседания двусторонней консультативной комиссии по Договору о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), которое должно было пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря, Дюжаррик сказал: "Я не видел этого сообщения. Мы выражали нашу обеспокоенность по поводу общего направления, в котором двигались в недавнее время переговоры по разоружению – это направления противоположно тому, которое хотели бы видеть мы. Но я не видел этого конкретного сообщения".
Заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря. В российском МИД ранее заявили РИА Новости, что заседание переносится на более поздний срок. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что вопрос о возобновлении инспекций по договору будет одной из тем предстоящего заседания комиссии. В начале августа МИД РФ заявил, что Москва вынуждена вывести свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий США, которые фактически лишают РФ права на инспекции в Соединенных Штатах. По данным МИД, после решения всех проблем, связанных с инспекциями, Россия незамедлительно отменит решение об их приостановке.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 21:54
Россия и США использовали линию деконфликтинга лишь раз, сообщили СМИ
 
В миреСтефан ДюжаррикМоскваРоссияСШАСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала