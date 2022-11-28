Рейтинг@Mail.ru
Смертность от сахарного диабета выросла в пять раз - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221128/diabet-1834336498.html
Смертность от сахарного диабета выросла в пять раз
Смертность от сахарного диабета выросла в пять раз - РИА Новости, 28.11.2022
Смертность от сахарного диабета выросла в пять раз
За последние 10 лет число ежегодно умирающих из-за сахарного диабета россиян выросло почти в пять раз. Об этом говорит проведенный РИА Новости анализ данных... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:46
2022-11-28T11:06
общество
россия
диабет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834684849_0:124:1070:725_1920x0_80_0_0_4308318712b6648e08bdd334464b4c58.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. За последние 10 лет число ежегодно умирающих из-за сахарного диабета россиян выросло почти в пять раз. Об этом говорит проведенный РИА Новости анализ данных Росстата.Так, в 2021-м сахарный диабет стал причиной смерти 44 тысячи россиян. В 2011-м было зафиксировано девять тысяч смертей.По мнению врачей, в среднем болезнь способна сократить жизнь на 10–12 лет. Она приводит к инсультам, инфарктам, ампутациям, провоцирует рак поджелудочной железы, сердечно-сосудистые и ряду других заболеваний.Из-за нездорового образа жизни количество пациентов с таким диагнозом постоянно растет. Диабет регулярно выявляют и у перенесших Covid-19. В настоящее время число больных превышает пять миллионов человек.
https://ria.ru/20221115/diabet-1831542691.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834684849_0:24:1070:826_1920x0_80_0_0_6889e5c0f1b04def7a9d74afe7d65dc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, диабет
Общество, Россия, Диабет
10:46 28.11.2022 (обновлено: 11:06 28.11.2022)
 
Смертность от сахарного диабета выросла в пять раз

По данным Росстата, россияне стали чаще умирать от сахарного диабета

© ИнфографикаСмертность от диабета выросла в 5 раз
Смертность от диабета выросла в 5 раз
© Инфографика
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. За последние 10 лет число ежегодно умирающих из-за сахарного диабета россиян выросло почти в пять раз. Об этом говорит проведенный РИА Новости анализ данных Росстата.
Так, в 2021-м сахарный диабет стал причиной смерти 44 тысячи россиян. В 2011-м было зафиксировано девять тысяч смертей.
По мнению врачей, в среднем болезнь способна сократить жизнь на 10–12 лет. Она приводит к инсультам, инфарктам, ампутациям, провоцирует рак поджелудочной железы, сердечно-сосудистые и ряду других заболеваний.
Из-за нездорового образа жизни количество пациентов с таким диагнозом постоянно растет. Диабет регулярно выявляют и у перенесших Covid-19. В настоящее время число больных превышает пять миллионов человек.
Фармацевт возле стеллажей с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 11:01
Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на препарат от диабета
 
ОбществоРоссияДиабет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала