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Смертность от сахарного диабета выросла в пять раз
Смертность от сахарного диабета выросла в пять раз - РИА Новости, 28.11.2022
Смертность от сахарного диабета выросла в пять раз
За последние 10 лет число ежегодно умирающих из-за сахарного диабета россиян выросло почти в пять раз. Об этом говорит проведенный РИА Новости анализ данных... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:46
2022-11-28T10:46
2022-11-28T11:06
общество
россия
диабет
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. За последние 10 лет число ежегодно умирающих из-за сахарного диабета россиян выросло почти в пять раз. Об этом говорит проведенный РИА Новости анализ данных Росстата.Так, в 2021-м сахарный диабет стал причиной смерти 44 тысячи россиян. В 2011-м было зафиксировано девять тысяч смертей.По мнению врачей, в среднем болезнь способна сократить жизнь на 10–12 лет. Она приводит к инсультам, инфарктам, ампутациям, провоцирует рак поджелудочной железы, сердечно-сосудистые и ряду других заболеваний.Из-за нездорового образа жизни количество пациентов с таким диагнозом постоянно растет. Диабет регулярно выявляют и у перенесших Covid-19. В настоящее время число больных превышает пять миллионов человек.
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общество, россия, диабет
10:46 28.11.2022 (обновлено: 11:06 28.11.2022)
Смертность от сахарного диабета выросла в пять раз
По данным Росстата, россияне стали чаще умирать от сахарного диабета
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
За последние 10 лет число ежегодно умирающих из-за сахарного диабета россиян выросло почти в пять раз. Об этом говорит проведенный РИА Новости анализ
данных Росстата
.
Так, в 2021-м сахарный диабет стал причиной смерти 44 тысячи россиян. В 2011-м было зафиксировано девять тысяч смертей.
По мнению врачей, в среднем болезнь способна сократить жизнь на 10–12 лет. Она приводит к инсультам, инфарктам, ампутациям, провоцирует рак поджелудочной железы, сердечно-сосудистые и ряду других заболеваний.
Из-за нездорового образа жизни количество пациентов с таким диагнозом постоянно растет. Диабет регулярно выявляют и у перенесших Covid-19. В настоящее время число больных превышает пять миллионов человек.