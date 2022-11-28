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Смертность от сахарного диабета выросла в пять раз

Смертность от сахарного диабета выросла в пять раз - РИА Новости, 28.11.2022

Смертность от сахарного диабета выросла в пять раз

За последние 10 лет число ежегодно умирающих из-за сахарного диабета россиян выросло почти в пять раз. Об этом говорит проведенный РИА Новости анализ данных... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T10:46

2022-11-28T10:46

2022-11-28T11:06

общество

россия

диабет

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. За последние 10 лет число ежегодно умирающих из-за сахарного диабета россиян выросло почти в пять раз. Об этом говорит проведенный РИА Новости анализ данных Росстата.Так, в 2021-м сахарный диабет стал причиной смерти 44 тысячи россиян. В 2011-м было зафиксировано девять тысяч смертей.По мнению врачей, в среднем болезнь способна сократить жизнь на 10–12 лет. Она приводит к инсультам, инфарктам, ампутациям, провоцирует рак поджелудочной железы, сердечно-сосудистые и ряду других заболеваний.Из-за нездорового образа жизни количество пациентов с таким диагнозом постоянно растет. Диабет регулярно выявляют и у перенесших Covid-19. В настоящее время число больных превышает пять миллионов человек.

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общество, россия, диабет